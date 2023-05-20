Новосибирец хотел угнать машину, но не смог ее завести и бросил на другой стороне дома

В Октябрьском районе Новосибирска у мужчины угнали машину. Подозреваемый не смог ее завести, отбуксировал на другую сторону дома и сбежал. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
14 мая с парковки возле дома по улице Михаила Кулагина угнали Mitsubishi Canter, который принадлежит жителю Октябрьского района. Он написал заявление. Машину с разбитым стеклом в двери и поврежденным замком зажигания полицейские нашли на другой стороне дома.
Полицейские посмотрели запись с камеры видеонаблюдения, которая записала момент преступления. Они быстро нашли
— Выяснилось, что задержанный разбил стекло в двери машины и проник в нее. С помощью отвертки он не смог завести транспортное средство, после чего попросил проезжающего мимо водителя отбуксировать грузовик, — сообщили в ведомстве.
Он заявил, что машина — его. Водитель согласился помочь угонщику, но трос в процессе буксировки порвался. Подозреваемый бросил машину и скрылся. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.
Ранее НГС писал, что новосибирцы в начале мая угнали машину, а затем разошлись по домам. Утром их нашли полицейские.