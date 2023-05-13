Двое новосибирцев угнали «Жигули» в День Победы и пошли домой — утром к ним постучалась полиция

В Новосибирске полиция оперативно задержала двух новосибирцев, подозреваемых в угоне ВАЗ-2107 . «Жигули» угнали в ночь с 9 на 10 мая во дворе на улице Республиканской.



— Владелец автомобиля рассказал полицейским, что вечером 9 мая оставил «Жигули» у дома. Утром мужчина в оставленном месте автомобиль не обнаружил и сообщил в полицию, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.