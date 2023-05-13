Двое новосибирцев угнали «Жигули» в День Победы и пошли домой — утром к ним постучалась полиция

В Новосибирске полиция оперативно задержала двух новосибирцев, подозреваемых в угоне
— Владелец автомобиля рассказал полицейским, что вечером 9 мая оставил «Жигули» у дома. Утром мужчина в оставленном месте автомобиль не обнаружил и сообщил в полицию, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские быстро нашли подозреваемых. Ими оказались двое жителей Дзержинского района 31 и 36 лет. Машину нашли в Калининском районе и вернули владельцу.
— Установлено, что, совершив угон, мужчины забрали из транспортного средства аккумулятор и проследовали с ним к одному из них домой, где и были задержаны полицейскими, — добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Угон». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
В конце марта НГС сообщал, что сибиряк угнал «Субару» в Горно-Алтайске и добрался на ней до Новосибирска.