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Двое новосибирцев угнали «Жигули» в День Победы и пошли домой — утром к ним постучалась полиция

Машину вернули владельцу

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Возбуждено уголовное дело об угоне

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В Новосибирске полиция оперативно задержала двух новосибирцев, подозреваемых в угоне ВАЗ-2107. «Жигули» угнали в ночь с 9 на 10 мая во дворе на улице Республиканской.

— Владелец автомобиля рассказал полицейским, что вечером 9 мая оставил «Жигули» у дома. Утром мужчина в оставленном месте автомобиль не обнаружил и сообщил в полицию, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские быстро нашли подозреваемых. Ими оказались двое жителей Дзержинского района 31 и 36 лет. Машину нашли в Калининском районе и вернули владельцу.

— Установлено, что, совершив угон, мужчины забрали из транспортного средства аккумулятор и проследовали с ним к одному из них домой, где и были задержаны полицейскими, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Угон». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

В конце марта НГС сообщал, что сибиряк угнал «Субару» в Горно-Алтайске и добрался на ней до Новосибирска.

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