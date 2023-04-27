Состояние на чужих желаниях. Как богатела Блиновская, главная марафонщица России, и с чем связано ее уголовное дело

Елена Блиновская — не первый блогер, к которому пришли силовики.



Массовые облавы на авторов марафонов начались в России этой весной. Первыми фигурантами таких дел в марте стали блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Пару обвиняют в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. У них дома нашли несколько люксовых авто, слитки золота и десяток паспортов — один из которых американский. Позднее на них завели еще одно уголовное дело — по статье о легализации денег в особо крупном размере. Сейчас Чекалиным запрещено пользоваться интернетом, дело еще расследуется.



Позже Следственный комитет завел уголовное дело на блогера Александру Митрошину — продавца курсов по продажам в социальных сетях. По мнению следователей, она должна государству 120 миллионов рублей.



В марте по телеграм-каналам начала распространяться информация о том, что полиция начала проверку в отношении Елены Блиновской после заявлений от нескольких участниц ее марафона, которые считают, что их обманули. Сама блогер эту информацию в разговоре с журналистом 76.RU отрицала.

— Естественно, вопросы могут возникнуть ко всем абсолютно. Точно так же, как и к вам, и ко всем. То есть тут я ничем не отличаюсь, я не небожитель. Я обычный человек, — рассказала Елена корреспонденту 76.RU. — Как мне к этому относиться? Я не знаю. Мне бы точно не хотелось, чтобы ко мне пришли. Но то, что это часть показательного выступления, это тоже факт. Если честно, никаких документальных подтверждений (проверке правоохранителей. — Прим. ред.) не приходило. Сейчас это больше похоже на «утку», и вообще ничего нет. Никаких оснований. То есть никаких бумаг, никаких людей. Вообще ничего. Но то, что пресса хайпует на этом, что я могу сказать, тема актуальная.