Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в поселке под Новосибирске

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины в поселке Железнодорожный Новосибирского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.



— 20 апреля в ночное время на одной из улиц поселка Железнодорожный Новосибирского района, обнаружено тело местного жителя с ранением в области бедра, — указано в сообщении.

