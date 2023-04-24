Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в поселке под Новосибирске

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины в поселке Железнодорожный Новосибирского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
— 20 апреля в ночное время на одной из улиц поселка Железнодорожный Новосибирского района, обнаружено тело местного жителя с ранением в области бедра, — указано в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Специалисты проводят комплекс действий, направленные на установление обстоятельств произошедшего и всех причастных лиц.
Информация о происшествии появилась в соцсетях накануне, 23 апреля. Как сообщила НГС жена погибшего, поздно вечером 19 апреля между женщиной и и тремя молодыми односельчанами началась словесная перепалка, после чего сибирячка позвала на помощь мужа.
В результате 41-летний мужчина скончался от ранения в бедренную артерию. Участников драки сначала задержали, а затем, по предварительным данным, отпустили. Подробности трагедии — в материале НГС.