СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняПриговор застройщику за снесенный дом
Все новости
Все новости

Застройщик ЖК «Южная звезда» снес каркас дома без ведома дольщиков — инвесторы потеряли 200 млн рублей

Предпринимателя обвинили в том, что он собирался возвести 25 этажей вместо 19, чтобы заработать больше денег

1 428

Предприниматель собирался заработать больше денег, но обанкротился

Поделиться

В Ленинском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу о долгострое в жилом комплексе «Южная звезда» в Краснообске.

Застройщика обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) после того, как он снес каркас дома, не уведомив дольщиков, и обанкротился, превратив проект в долгострой. Общий ущерб от его действий оценивался в сумму более 200 миллионов рублей.

— Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.

Речь о компании «Монтаж СПВ» и ее директоре Дмитрии Барсуке. По версии следствия, предприниматель запланировал строительство 25-этажного жилого дома, при этом снеся каркас здания с уже построенными первыми этажами. Таким образом застройщик собирался получить прибыль от продажи большего количества квартир.

Дмитрий Барсук не стал комментировать решение суда в разговоре с НГС, посоветовал обратиться к своему адвокату, но имя защитника не назвал.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2019 году ООО «Монтаж СПВ» было признано банкротом, с тех пор компания находится на стадии конкурсного производства. По итогам 2021 года чистый убыток организации составил 866 тысяч рублей.

В 2019 году Дмитрий Барсук отмечал, что реализовать проект строительства 25-этажного здания вместо 19-этажного «мешают проблемы с администрацией» и протесты местных жителей: люди опасались, что уже построенный фундамент не выдержит более массивного каркаса. Он отмечал, что из-за проволочек с началом строительства за два года понес убытки в размере 59 миллионов рублей.

При этом Барсук на тот момент отказывался от намерений обанкротить «Монтаж СПВ», но отправлял дольщиков предъявлять требования в компанию «Респект», страховавшую проект. Инвесторы, в свою очередь, подозревали, что вложенные ими в строительство средства были выведены из проекта переводом на другое юрлицо.

По теме

ДолгостройСудПриговорУсловноЮжная звезда
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter