Застройщик ЖК «Южная звезда» снес каркас дома без ведома дольщиков — инвесторы потеряли 200 млн рублей

Застройщика обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) после того, как он снес каркас дома, не уведомив дольщиков, и обанкротился, превратив проект в долгострой. Общий ущерб от его действий оценивался в сумму более 200 миллионов рублей.

