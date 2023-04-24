Застройщик ЖК «Южная звезда» снес каркас дома без ведома дольщиков — инвесторы потеряли 200 млн рублей

В Ленинском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу о долгострое в жилом комплексе «Южная звезда» в Краснообске.
Застройщика обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) после того, как он снес каркас дома, не уведомив дольщиков, и обанкротился, превратив проект в долгострой. Общий ущерб от его действий оценивался в сумму более 200 миллионов рублей.
— Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Речь о компании «Монтаж СПВ» и ее директоре Дмитрии Барсуке. По версии следствия, предприниматель запланировал строительство
Дмитрий Барсук не стал комментировать решение суда в разговоре с НГС, посоветовал обратиться к своему адвокату, но имя защитника не назвал.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2019 году ООО «Монтаж СПВ» было признано банкротом, с тех пор компания находится на стадии конкурсного производства. По итогам 2021 года чистый убыток организации составил 866 тысяч рублей.
В 2019 году Дмитрий Барсук отмечал, что реализовать проект строительства
При этом Барсук на тот момент отказывался от намерений обанкротить «Монтаж СПВ», но отправлял дольщиков предъявлять требования в компанию «Респект», страховавшую проект. Инвесторы, в свою очередь, подозревали, что вложенные ими в строительство средства были выведены из проекта переводом на другое юрлицо.