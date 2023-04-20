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Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы на шиномонтажке в Кудряшах

Инцидент произошел 15 апреля, он попал на видео

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Подозреваемым оказался житель Колывани

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В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за стрельбы на шиномонтаже в Кудряшах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался 37-летний житель поселка Колывань Новосибирской области, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, — пояснили в пресс-службе ведомства.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, 15 апреля конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском закончился стрельбой. Инцидент попал на видео.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в школе Дзержинского района Новосибирска. Инцидент произошел 4 апреля. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. Сотрудники полиции забрали пистолет у подростка, а пострадавшего отправили на экспертизу.

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СтрельбаШиномонтажкаНовосибирск
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