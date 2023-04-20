Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы на шиномонтажке в Кудряшах

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за стрельбы на шиномонтаже в Кудряшах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался
На мужчину возбудили уголовное дело по
Напомним, 15 апреля конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском закончился стрельбой. Инцидент попал на видео.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в школе Дзержинского района Новосибирска. Инцидент произошел 4 апреля. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. Сотрудники полиции забрали пистолет у подростка, а пострадавшего отправили на экспертизу.