СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 82.18
eur 89.73
Тема дняНовый прокурор Бердска
Все новости
Все новости

Барменшу из Сибири подозревают в сексе с шестиклассником

Официально ситуацию не комментируют

1 493

Любительнице секса с детьми грозит до четырех лет лишения свободы

Поделиться

Правоохранительные органы разбираются с жительницей города Калтана в Кемеровской области, которую подозревают в растлении школьника. По предварительной информации, женщину оставили на свободе, но она стала фигуранткой уголовного дела, сообщил в среду, 12 апреля, источник NGS42.RU в силовых структурах региона.

По словам собеседника портала, о преступлении в отношении несовершеннолетнего стало известно в начале недели от матери потерпевшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, совершенные лицом, достигшим возраста 18 лет).

Известно, что молодому человеку 14 лет, но из-за проблем в школе его оставляли на второй год, поэтому он до сих пор является учеником шестого класса. Женщина работает в местном пивном магазине, и ее дочь от первого брака ходит в то же образовательное учреждение, что и мальчик.

Женщина, несмотря на возбужденное дело, остается на свободе под подпиской о невыезде. В ситуации разбираются правоохранительные органы, в том числе СКР и ПДН, но официальных комментариев к моменту публикации NGS42.RU получить не удалось.

Ранее в Новосибирске неизвестный напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте, 87/2.

По теме

РастлениеРастление малолетнихРастление несовершеннолетнихРастление детейУголовное дело
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter