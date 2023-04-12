Барменшу из Сибири подозревают в сексе с шестиклассником

Правоохранительные органы разбираются с жительницей города Калтана в Кемеровской области, которую подозревают в растлении школьника. По предварительной информации, женщину оставили на свободе, но она стала фигуранткой уголовного дела, сообщил в среду, 12 апреля, источник NGS42.RU в силовых структурах региона.
По словам собеседника портала, о преступлении в отношении несовершеннолетнего стало известно в начале недели от матери потерпевшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по
Известно, что молодому человеку 14 лет, но из-за проблем в школе его оставляли на второй год, поэтому он до сих пор является учеником шестого класса. Женщина работает в местном пивном магазине, и ее дочь от первого брака ходит в то же образовательное учреждение, что и мальчик.
Женщина, несмотря на возбужденное дело, остается на свободе под подпиской о невыезде. В ситуации разбираются правоохранительные органы, в том числе СКР и ПДН, но официальных комментариев к моменту публикации NGS42.RU получить не удалось.
Ранее в Новосибирске неизвестный напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте, 87/2.