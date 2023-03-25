Мужчина вырвал сумку из рук у прохожей в Железнодорожном районе Новосибирска и убежал

На улице Железнодорожной в Новосибирске 21 марта у
Сотрудники полиции во время расследования установили личность подозреваемого.
— Им оказался 35-летний житель Барабинска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж. Полицейские задержали мужчину по месту жительства. Выяснилось, что сумку он выбросил, а похищенные денежные средства потратил на личные нужды, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.
В пятницу неизвестный мужчина похитил букет в цветочном салоне на улице Станиславского. НГС пообщались с руководителей цветочного магазина.