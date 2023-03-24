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Пришел с запиской и пистолетом: предполагаемого грабителя банка на Затулинке ждет суд

По делу проходит 18-летний житель Забайкальского края

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Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы

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Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело по разбойному нападению на сотрудника Сбербанка. Обвиняемым выступает 18-летний житель Забайкальского края.

По версии следствия, 8 ноября 2022 года он пришел в отделение Сбербанка на Зорге, 269 и начал угрожать кассиру пистолетом.

— Подошел к операционному окну, за которым находилась сотрудница банка, достал из карманов одежды имеющийся при нем пистолет, а также записку, содержащую в тексте требование передачи денежных средств, — рассказали в прокуратуре.

В записке было указано, что в случае невыполнения требований он убьет сотрудницу банка. Тем не менее женщине удалось сообщить коллегам о необходимости нажать тревожную кнопку. После этого обвиняемый убежал с места преступления.

Молодого человека обвиняют по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее полиция просила помощи в поисках обвиняемого — он попал на камеры видеонаблюдения. Новость о появлении грабителя быстро разлетелась по Затулинке. Местные жители заметили две машины Росгвардии у отделения Сбербанка, а в чатах WhatsApp разослали предупреждения о вооруженном мужчине, который скрылся во дворах. Из-за поведения незнакомца воспитатели не стали выводить на прогулку детей в детских садах № 424 и 192.

Кроме того, силовики продолжают искать подозреваемого, который 17 марта ограбил офис банка «Левобережный» на Забалуева. Известно, что злоумышленник устроил стрельбу и украл 4 миллиона рублей.

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