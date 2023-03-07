«Услышала звук разбитого стекла»: под Новосибирском воры пробрались в дом и украли 30 килограммов мяса

В Новосибирской области в рабочем поселке Колывань неизвестные
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались местные жители в возрасте 32 и 30 лет. Ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности. В ходе обысковых мероприятий часть похищенного была обнаружена по месту жительства фигурантов, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По версии полицейских, подозреваемые два раза пробирались в дом. Сначала они украли несколько килограммов мяса, положили его в рюкзак и унесли домой. Позже мужчины вернулись за оставшимся, но разбили стекло, услышали крик хозяйки и сбежали.
В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Ночью 2 марта неизвестные вскрыли грузовую «Газель», которая, по информации источника НГС, принадлежит компании Ozon, и украли часть посылок.