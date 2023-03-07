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«Услышала звук разбитого стекла»: под Новосибирском воры пробрались в дом и украли 30 килограммов мяса

Подозреваемые залазили в дом несколько раз

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Полиция подозревает ранее судимых жителей поселка

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В Новосибирской области в рабочем поселке Колывань неизвестные 5 марта проникли в один из домов и украли 30 килограммов мяса. Собственница дома обратилась в полицию из-за того, что услышала звук разбитого стекла. Как рассказали в пресс-службе полиции, мясо находилось на веранде дома.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались местные жители в возрасте 32 и 30 лет. Ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности. В ходе обысковых мероприятий часть похищенного была обнаружена по месту жительства фигурантов, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По версии полицейских, подозреваемые два раза пробирались в дом. Сначала они украли несколько килограммов мяса, положили его в рюкзак и унесли домой. Позже мужчины вернулись за оставшимся, но разбили стекло, услышали крик хозяйки и сбежали.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ночью 2 марта неизвестные вскрыли грузовую «Газель», которая, по информации источника НГС, принадлежит компании Ozon, и украли часть посылок.

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