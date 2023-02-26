Спустя 20 лет дочь узнала, что отца убил его лучший друг. Страшная история заказного убийства

Дочь застреленного в начале нулевых уральского бизнесмена Алексея Зубакина рассказала E1.RU, как убили ее отца. Алексей Зубакин имел несколько фирм в Екатеринбурге. Начиная от поставок на всю Россию продуктов питания, зерна, заканчивая металлами. Был даже свой карьер. Известно, что предприниматель вкладывал деньги в строительство домов в Германии. У него были большие обороты в валюте. В 2000 году на него было совершено покушение.
Спустя 20 лет выяснилось, что его заказал лучший друг и компаньон — Дмитрий Дейч, который потом всю долю друга забрал себе, переписав на себя все активы и отодвинув жену погибшего и других родственников Зубакина. Сейчас его судят как заказчика. Он признался, что несколько лет назад его отпустили за взятку в 1,5 миллиона долларов коррумпированные полицейские. Публикуем рассказ Евгении — дочери Алексея.
«Наши семьи дружили»
— Я всегда была папиной дочкой, — вспоминает Евгения, — везде с ним. Каникулы часто проводила вместе с отцом — у него в офисе. Когда ему нужно было сделать что-то по работе, он всегда брал меня с собой. В свободное время папа катал меня на снегоходе, мотоцикле. Наша семья дружила с семьей Дейча: они приходили в гости, а мы к ним.
На дворе были 90-е, переходящие в нулевые. Потом, по словам Евгении, жена Дмитрия Дейча и их сын переехали в Германию.
— Мы семьей ездили туда на каникулы, совместно отмечали все праздники. Эта семья была нам самой близкой. Доверяли им полностью, помогали друг другу. И в мыслях не было, что он может так поступить с нами. В день убийства папа утром приехал к Дейчу, чтобы по его просьбе отвезти старшего сына в наркологическую клинику на лечение. Всё это было спланировано. Там, около дома Дейча, его и убили, — рассказала Евгения.
На тот момент Евгении было всего 11 лет.
День убийства
— В день убийства (21 декабря 2000 года) меня в школу утром отвез водитель отца, а когда я пришла домой, то родителей не было, — вспоминает Евгения. — Была только бабушка и младшая сестра. Я позвонила маме, она сказала, что с папой в больнице, ему нужно пройти какое-то обследование. Голос мамы был очень тревожным, и я почувствовала что-то неладное. Мама тогда не работала, была домохозяйкой. И мне было странно, что ее весь день нет дома, потому что сестра была совсем маленькая и мама надолго никогда не отлучалась.
Позже вечером девочка включила телевизор, где шли новости.
— В репортаже сказали, что в папу стреляли. Было фото его прав и лужа крови. С того самого дня я перестала ходить в школу. Я не находила себе места, было жуткое состояние, — рассказала Евгения.
Через два дня отец Евгении скончался.
По ее словам, Дмитрий Дейч в тот день был в больнице вместе с мамой. Затем помогал с похоронами. Его никто не заподозрил.
— На похоронах, помню, было очень много людей. Всю ночь гроб был в церкви и люди стояли даже на улице, не помещались все. Бизнес остался у Дейча. Он занимал тот же офис, где я была с папой. Все эти годы он продолжал зарабатывать на их совместно построенном бизнесе, — говорит дочь убитого Алексея.
«Дал взятку, чтобы отпустили»
— Мы узнали, что Дейч — организатор убийства папы, только в 2022 году. Потом из материалов уголовного дела стало известно, что его задерживали еще в 2013 году, но он дал взятку в 1,5 миллиона долларов, чтобы избежать уголовной ответственности. Его отпустили, и он уехал в Германию. Сейчас по этому эпизоду возбуждено уголовное дело, — рассказала Евгения.
— Мы рады, что наконец-то ситуация прояснилась и стало известно, кто ради наживы и денег лишил нас отца, опоры и перевернул нашу жизнь с ног на голову, — говорит пострадавшая.
По ее словам, на суде Дмитрий ведет себя черство, надменно и нагло.
— Ощущения, что он раскаивается, у меня нет, — рассказала Евгения. — На заседании он приносить свои извинения мне отказался. Сказал — в другой раз. Нами был заявлен иск о возмещении морального ущерба. Несколько дней назад Дейч отправил нам (маме и двум сестрам. — Прим. ред.) по 500 тысяч рублей. То есть свою свободу Дейч оценивал в десятки миллионов рублей в 2013 году, а жизнь отца и вред, причиненный нам, всего в 500 тысяч рублей каждому из нас. Понятно, что папу не вернуть уже, но если бы он действительно раскаивался в содеянном, то, наверное, он должен был бы просить прощения и стараться загладить вину, а не бросать нам эти деньги как кость, тем более зная, в каком затруднительном финансовом положении все эти годы находилась наша семья.
Комментарий адвоката
— Действительно, Дмитрий Дейч дает показания, что в 2013 году передал 1,5 миллиона долларов сотрудникам полиции за свою свободу. Он всё признаёт. К счастью, в 2022 году кто-то из более честных сотрудников полиции довел это дело до конца. Дело Клока (выступает как посредник в убийстве. — Прим. ред.) и Дейча (заказчик. — Прим. ред.) рассматривается в особом порядке. Третий фигурант, Мамедов (предполагаемый киллер. — Прим. ред.), вину не признаёт, — рассказал E1.RU адвокат потерпевших Константин Виленский.
По его словам, сейчас Клок добровольно выплатил трем пострадавшим 600 тысяч рублей, а Дейч еще по 500 тысяч каждой.
— В такую сумму он оценил жизнь друга и разбитые сердца потерпевших. Свою свободу ранее он оценил намного дороже, — отметил защитник.
Ранее E1.RU писал, что в деле Зубакина прозвучали имена высокопоставленных замов начальника СК, а также высокопоставленных полицейских. Обвиняемые рассказали, как борцы с преступностью отпустили их уже один раз в 2013 году за крупную сумму денег. Об этом же говорил и другой екатеринбуржец, благодаря показаниям которого раскрыли это дело.
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