Спустя 20 лет дочь узнала, что отца убил его лучший друг. Страшная история заказного убийства

Спустя 20 лет выяснилось, что его заказал лучший друг и компаньон — Дмитрий Дейч, который потом всю долю друга забрал себе, переписав на себя все активы и отодвинув жену погибшего и других родственников Зубакина. Сейчас его судят как заказчика. Он признался, что несколько лет назад его отпустили за взятку в 1,5 миллиона долларов коррумпированные полицейские. Публикуем рассказ Евгении — дочери Алексея.

«Наши семьи дружили»

— Я всегда была папиной дочкой, — вспоминает Евгения, — везде с ним. Каникулы часто проводила вместе с отцом — у него в офисе. Когда ему нужно было сделать что-то по работе, он всегда брал меня с собой. В свободное время папа катал меня на снегоходе, мотоцикле. Наша семья дружила с семьей Дейча: они приходили в гости, а мы к ним.