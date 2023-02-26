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Летопись

Спустя 20 лет дочь узнала, что отца убил его лучший друг. Страшная история заказного убийства

Дмитрий устранил Алексея, чтобы забрать себе их общий бизнес

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Алексея Зубакина (слева) заказал в 2000 году его друг и компаньон по бизнесу Дмитрий Дейч (справа)

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Дочь застреленного в начале нулевых уральского бизнесмена Алексея Зубакина рассказала E1.RU, как убили ее отца. Алексей Зубакин имел несколько фирм в Екатеринбурге. Начиная от поставок на всю Россию продуктов питания, зерна, заканчивая металлами. Был даже свой карьер. Известно, что предприниматель вкладывал деньги в строительство домов в Германии. У него были большие обороты в валюте. В 2000 году на него было совершено покушение.

Спустя 20 лет выяснилось, что его заказал лучший друг и компаньон — Дмитрий Дейч, который потом всю долю друга забрал себе, переписав на себя все активы и отодвинув жену погибшего и других родственников Зубакина. Сейчас его судят как заказчика. Он признался, что несколько лет назад его отпустили за взятку в 1,5 миллиона долларов коррумпированные полицейские. Публикуем рассказ Евгении — дочери Алексея.

«Наши семьи дружили»

— Я всегда была папиной дочкой, — вспоминает Евгения, — везде с ним. Каникулы часто проводила вместе с отцом — у него в офисе. Когда ему нужно было сделать что-то по работе, он всегда брал меня с собой. В свободное время папа катал меня на снегоходе, мотоцикле. Наша семья дружила с семьей Дейча: они приходили в гости, а мы к ним.

На дворе были 90-е, переходящие в нулевые. Потом, по словам Евгении, жена Дмитрия Дейча и их сын переехали в Германию.

— Мы семьей ездили туда на каникулы, совместно отмечали все праздники. Эта семья была нам самой близкой. Доверяли им полностью, помогали друг другу. И в мыслях не было, что он может так поступить с нами. В день убийства папа утром приехал к Дейчу, чтобы по его просьбе отвезти старшего сына в наркологическую клинику на лечение. Всё это было спланировано. Там, около дома Дейча, его и убили, — рассказала Евгения.

На тот момент Евгении было всего 11 лет.

Слева направо: Эдуард Дейч, Дмитрий Дейч, Татьяна Дейч, Евгения, Алексей Зубакин, мама Евгении

Слева направо: Эдуард Дейч, Дмитрий Дейч, Татьяна Дейч, Евгения, Алексей Зубакин, мама Евгении

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День убийства

— В день убийства (21 декабря 2000 года) меня в школу утром отвез водитель отца, а когда я пришла домой, то родителей не было, — вспоминает Евгения. — Была только бабушка и младшая сестра. Я позвонила маме, она сказала, что с папой в больнице, ему нужно пройти какое-то обследование. Голос мамы был очень тревожным, и я почувствовала что-то неладное. Мама тогда не работала, была домохозяйкой. И мне было странно, что ее весь день нет дома, потому что сестра была совсем маленькая и мама надолго никогда не отлучалась.

Позже вечером девочка включила телевизор, где шли новости.

— В репортаже сказали, что в папу стреляли. Было фото его прав и лужа крови. С того самого дня я перестала ходить в школу. Я не находила себе места, было жуткое состояние, — рассказала Евгения.

Через два дня отец Евгении скончался.

Смерть отца стала тяжелым потрясением для девочки

Смерть отца стала тяжелым потрясением для девочки

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По ее словам, Дмитрий Дейч в тот день был в больнице вместе с мамой. Затем помогал с похоронами. Его никто не заподозрил.

— На похоронах, помню, было очень много людей. Всю ночь гроб был в церкви и люди стояли даже на улице, не помещались все. Бизнес остался у Дейча. Он занимал тот же офис, где я была с папой. Все эти годы он продолжал зарабатывать на их совместно построенном бизнесе, — говорит дочь убитого Алексея.

Евгения очень любила отца

Евгения очень любила отца

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«Дал взятку, чтобы отпустили»

— Мы узнали, что Дейч — организатор убийства папы, только в 2022 году. Потом из материалов уголовного дела стало известно, что его задерживали еще в 2013 году, но он дал взятку в 1,5 миллиона долларов, чтобы избежать уголовной ответственности. Его отпустили, и он уехал в Германию. Сейчас по этому эпизоду возбуждено уголовное дело, — рассказала Евгения.

Дмитрий Дейч (слева) признал свою вину в заказе убийства Алексея Зубакина (справа) и попросил рассматривать его дело в особом порядке

Дмитрий Дейч (слева) признал свою вину в заказе убийства Алексея Зубакина (справа) и попросил рассматривать его дело в особом порядке

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— Мы рады, что наконец-то ситуация прояснилась и стало известно, кто ради наживы и денег лишил нас отца, опоры и перевернул нашу жизнь с ног на голову, — говорит пострадавшая.

По ее словам, на суде Дмитрий ведет себя черство, надменно и нагло.

— Ощущения, что он раскаивается, у меня нет, — рассказала Евгения. — На заседании он приносить свои извинения мне отказался. Сказал — в другой раз. Нами был заявлен иск о возмещении морального ущерба. Несколько дней назад Дейч отправил нам (маме и двум сестрам. — Прим. ред.) по 500 тысяч рублей. То есть свою свободу Дейч оценивал в десятки миллионов рублей в 2013 году, а жизнь отца и вред, причиненный нам, всего в 500 тысяч рублей каждому из нас. Понятно, что папу не вернуть уже, но если бы он действительно раскаивался в содеянном, то, наверное, он должен был бы просить прощения и стараться загладить вину, а не бросать нам эти деньги как кость, тем более зная, в каком затруднительном финансовом положении все эти годы находилась наша семья.

Контроль над общим бизнесом после смерти Алексея Зубакина перешел Дмитрию Дейчу

Контроль над общим бизнесом после смерти Алексея Зубакина перешел Дмитрию Дейчу

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Комментарий адвоката

— Действительно, Дмитрий Дейч дает показания, что в 2013 году передал 1,5 миллиона долларов сотрудникам полиции за свою свободу. Он всё признаёт. К счастью, в 2022 году кто-то из более честных сотрудников полиции довел это дело до конца. Дело Клока (выступает как посредник в убийстве. — Прим. ред.) и Дейча (заказчик. — Прим. ред.) рассматривается в особом порядке. Третий фигурант, Мамедов (предполагаемый киллер. — Прим. ред.), вину не признаёт, — рассказал E1.RU адвокат потерпевших Константин Виленский.

По его словам, сейчас Клок добровольно выплатил трем пострадавшим 600 тысяч рублей, а Дейч еще по 500 тысяч каждой.

— В такую сумму он оценил жизнь друга и разбитые сердца потерпевших. Свою свободу ранее он оценил намного дороже, — отметил защитник.

Ранее E1.RU писал, что в деле Зубакина прозвучали имена высокопоставленных замов начальника СК, а также высокопоставленных полицейских. Обвиняемые рассказали, как борцы с преступностью отпустили их уже один раз в 2013 году за крупную сумму денег. Об этом же говорил и другой екатеринбуржец, благодаря показаниям которого раскрыли это дело.

Прочитайте про другую банду из нулевых, которую также «крышевали» «оборотни в погонах». Члены банды оказались на скамье подсудимых только сейчас.

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