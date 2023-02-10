Дело Фургала. За что экс-губернатору Хабаровского края дали 22 года колонии — объясняем коротко

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали виновным в организации убийств в 2004–2005 годах и назначили ему 22 года лишения свободы. Адвокаты Фургала заявили журналистам, что планируют обжаловать решение суда: по их словам, в ходе процесса было допущено «значительное количество нарушений».
В чем обвинили бывшего губернатора? Как проходил суд? И что он сам говорит по поводу выдвинутых обвинений и вынесенного приговора? Историю громкого дела смотрите в коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске у собственного дома. В тот же день тогда еще губернатора привезли в Москву для ареста. Около двух месяцев СК не выдвигал обвинения против Фургала, но 2 сентября 2020 года партнер экс-губернатора Николай Мистрюков внезапно дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием. В тот же день СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийств.
По словам Мистрюкова, он и Фургал в 2004 году оплатили покушение на бизнесмена Александра Смольского, который был их конкурентом по металлосборочному бизнесу. В 2005 году они заказали убийство бизнесмена Евгения Зори, с которым у Мистрюкова и Фургала был коммерческий конфликт, а позже организовали устранение Олега Булатова, их же сотрудника, из-за подозрений в сотрудничестве с органами.
Сергей Фургал не признал вину. Вот что он говорил:
— Я очень сильно мешал структурам пользоваться благами, которые принадлежали всем. А пришел новый губернатор и сказал, что теперь так больше не будет, будете платить налоги и всё остальное в бюджет.
В обвинения не поверили и простые жители края. Более 100 дней жители Хабаровска ежедневно выходили на акции протеста. Основным их требованием было вернуть Фургала в Хабаровск и проводить суд на Дальнем Востоке, а не в Москве.
В поддержку протестующих высказывались Юрий Шевчук, Юрий Дудь (признан иноагентом), Сергей Шнуров, Гоша Куценко и другие известные деятели. За высокопоставленного чиновника вступался даже Владимир Жириновский. Но общественный резонанс и поддержка людей не помогли Фургалу.
Как шел суд — читайте в онлайн-репортаже наших коллег из MSK1.RU.