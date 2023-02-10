Дело Фургала. За что экс-губернатору Хабаровского края дали 22 года колонии — объясняем коротко

По словам Мистрюкова, он и Фургал в 2004 году оплатили покушение на бизнесмена Александра Смольского, который был их конкурентом по металлосборочному бизнесу. В 2005 году они заказали убийство бизнесмена Евгения Зори, с которым у Мистрюкова и Фургала был коммерческий конфликт, а позже организовали устранение Олега Булатова, их же сотрудника, из-за подозрений в сотрудничестве с органами.



Сергей Фургал не признал вину. Вот что он говорил:

— Я очень сильно мешал структурам пользоваться благами, которые принадлежали всем. А пришел новый губернатор и сказал, что теперь так больше не будет, будете платить налоги и всё остальное в бюджет.

