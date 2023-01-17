Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за аварийного жилья в Коченево, где живет многодетная семья

В селе Коченево Новосибирской области многодетная семья живет в аварийном доме. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по этому сообщению, которую начал региональный СК.
— В средствах массовой информации выявлена публикация, в которой сообщалось, что в селе Коченево многодетная семья проживает в аварийном доме. Ранее она лишилась жилого дома в результате пожара, и ей администрацией района было предоставлено это жилье, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
СК по Новосибирской области начал процессуальную проверку. О результатах доложат Александру Бастрыкину.
В центральный аппарат СК России будет доложено о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Новосибирской области.
Ранее многодетной семье из Краснозерского района купили дом за 5,7 миллиона рублей, который оказался непригодным для жилья. После этого задержали чиновника местной администрации.