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Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за аварийного жилья в Коченево, где живет многодетная семья

СК Новосибирской области проверяет сообщение СМИ

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СК по Новосибирской области начал проверку

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В селе Коченево Новосибирской области многодетная семья живет в аварийном доме. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по этому сообщению, которую начал региональный СК.

— В средствах массовой информации выявлена публикация, в которой сообщалось, что в селе Коченево многодетная семья проживает в аварийном доме. Ранее она лишилась жилого дома в результате пожара, и ей администрацией района было предоставлено это жилье, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

СК по Новосибирской области начал процессуальную проверку. О результатах доложат Александру Бастрыкину.

В центральный аппарат СК России будет доложено о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Новосибирской области.

Ранее многодетной семье из Краснозерского района купили дом за 5,7 миллиона рублей, который оказался непригодным для жилья. После этого задержали чиновника местной администрации.

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