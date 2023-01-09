Вынес на крышу и засыпал снегом: в Барнауле обнаружили тело погибшей женщины

В Барнауле 8 января на крыше многоэтажки нашли тело женщины, которую ранее считали пропавшей без вести. В убийстве подозревают ее бывшего мужа.
По предварительным данным, между
— С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от ее вещей и телефона, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Тело обнаружили на крыше дома на улице Юрина. Бывший муж погибшей задержан. Следователь подал ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Осенью в Бердске вынесли приговор бывшему полицейскому, которого обвиняли в халатности. Он не направил сотрудников на вызов о том, что женщине угрожают убийством, также ее били. В результате ее убил муж.