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Вынес на крышу и засыпал снегом: в Барнауле обнаружили тело погибшей женщины

В убийстве подозревают ее мужа

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Расследование дела продолжается

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В Барнауле 8 января на крыше многоэтажки нашли тело женщины, которую ранее считали пропавшей без вести. В убийстве подозревают ее бывшего мужа.

По предварительным данным, между 38-летней женщиной и 37-летним мужчиной произошел конфликт из-за квартиры. В ходе него бывший супруг задушил жену.

— С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от ее вещей и телефона, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Тело обнаружили на крыше дома на улице Юрина. Бывший муж погибшей задержан. Следователь подал ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Осенью в Бердске вынесли приговор бывшему полицейскому, которого обвиняли в халатности. Он не направил сотрудников на вызов о том, что женщине угрожают убийством, также ее били. В результате ее убил муж.

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