Бердского полицейского приговорили за смерть женщины, которую зарезал муж

— В дежурную часть неоднократно поступали сообщения о том, что в одной из квартир микрорайона Северного г. Бердска женщине угрожают убийством и наносят телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, — вопреки возложенным на него обязанностям, данные сообщения подсудимый проигнорировал, сотрудников полиции на место происшествия не направил. В результате женщина, которой требовалась помощь, погибла.

Сторона защиты с выводами следствия и суда не согласилась. Как рассказал НГС адвокат Юрия Денисова Василий Кальван, у его подзащитного не было возможности вовремя направить полицейских на место ЧП. Монитор, на котором высвечивались сообщения от службы 112, находился за его спиной, а сирена, которая должна была привлечь его внимание, не работала.