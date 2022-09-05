Бердского полицейского приговорили за смерть женщины, которую зарезал муж
Бывший сотрудник МВД не признал вину и намерен обжаловать приговор
Бердский городской суд сегодня, 5 сентября 2022 года, вынес приговор по уголовному делу бывшего полицейского Юрия Денисова. За халатность его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов возбудили по факту трагедии, которая произошла в конце марта 2021 года: тогда в Бердском микрорайоне Северном нетрезвый мужчина после нескольких часов угроз и издевательств убил свою жену. Женщина получила несколько ножевых ранений в грудь и в спину. Заступиться за жертву пытался ее свекор, но убийца ранил в лицо и собственного отца. В ходе разбирательства следователи пришли к выводу, что в смерти 29-летней Марии Фомичевой виноват не только ее муж, но и Юрий Денисов.
— В дежурную часть неоднократно поступали сообщения о том, что в одной из квартир микрорайона Северного г. Бердска женщине угрожают убийством и наносят телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, — вопреки возложенным на него обязанностям, данные сообщения подсудимый проигнорировал, сотрудников полиции на место происшествия не направил. В результате женщина, которой требовалась помощь, погибла.
Сторона защиты с выводами следствия и суда не согласилась. Как рассказал НГС адвокат Юрия Денисова Василий Кальван, у его подзащитного не было возможности вовремя направить полицейских на место ЧП. Монитор, на котором высвечивались сообщения от службы 112, находился за его спиной, а сирена, которая должна была привлечь его внимание, не работала.
— Денисов не знал, что звуковое оповещение не работает, зато это было известно руководству отдела полиции, соответствующие записи в журнале фиксации неисправностей. Моего подзащитного с этим журналом не знакомили, — рассказал адвокат. — О поступлении сообщения Денисов узнал только в 08:27, когда у него появилась возможность посмотреть на монитор. На видеозаписи видно, что он безуспешно пытался распечатать сообщение. В материалах дела есть копия, объективно номер дома нечитаем, и куда отправлять наряд, было непонятно.
Также, по словам Василия Кальвана, если сообщение не открыли в течение пары минут, информацию в телефонном режиме должны были продублировать по телефону, но по непонятной причине этого не произошло.
— Как показал один из свидетелей, ведущий эксперт службы 112, если карточку в полиции не открывают, то оператор уже через минуту должен звонить на стационарный телефон, вызванивать сотрудников полиции вплоть до начальника ГУВД, — добавил адвокат.
Тем не менее Бердский городской суд встал на сторону обвинения. Бывшего полицейского признали виновным в халатности, которая привела к смерти человека. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, кроме того, бывшему полицейскому запретили занимать должности в государственных органах на срок два года. Приговор в силу не вступил, Юрий Денисов намерен обжаловать это решение.
Александра Фомичева, по данным Бердского городского суда, в марте 2022 года приговорили в 10 годам колонии строгого режима. В настоящее время это решение обжалуется.
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