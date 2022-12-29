СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняНовый год вместе с НГС — онлайн-трансляция
Все новости
Все новости

Почему сорвался поджог кафе в Красноярске: в СИЗО сейчас новосибирский полицейский и его брат

Старший сержант и его брат сейчас в СИЗО

4 885

Поджог кафе сорвался из-за бдительного охранника

Поделиться

Полиция Красноярского края прокомментировала инцидент с попыткой поджога в кафе — в организации неудавшегося преступления подозревают сотрудника МВД из Новосибирска.

В ведомстве ответили на запрос наших коллег из NGS24.RU об инциденте. Старший сержант из Новосибирска специально нанял для поджога своего знакомого.

19 декабря в полицию сообщили, что в Ленинском районе неизвестный пытался поджечь здание. Но возгорание вовремя заметил охранник и потушил: пожара не было.

Полицейские нашли поджигателя, им оказался 38-летний красноярец. Он сказал, что сделать это его попросили знакомые. Они дали мужчине канистру с бензином и показали, какое здание надо поджечь.

Предполагаемыми заказчиками оказались братья 36 и 38 лет. Один из них оказался старшим сержантом в новосибирской полиции на транспорте. В Красноярске полицейский был в отпуске.

Против всех троих возбудили уголовное дело о покушении на уничтожение чужого имущества (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). Заказчиков отправили в СИЗО, подозреваемый в попытке поджога находится под подпиской о невыезде.

Недавно в Новосибирске был задержан начальник Центрального ОЭБиПК Управления МВД России майор полиции Александр Умеров. Его подозревают в получении взятки от представителей игорного бизнеса.

По теме

ПоджогПолицейскийПолицейский попал под судЗадержали полицейского
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter