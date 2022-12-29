Почему сорвался поджог кафе в Красноярске: в СИЗО сейчас новосибирский полицейский и его брат

Полиция Красноярского края прокомментировала инцидент с попыткой поджога в кафе — в организации неудавшегося преступления подозревают сотрудника МВД из Новосибирска.
В ведомстве ответили на запрос наших коллег из NGS24.RU об инциденте. Старший сержант из Новосибирска специально нанял для поджога своего знакомого.
19 декабря в полицию сообщили, что в Ленинском районе неизвестный пытался поджечь здание. Но возгорание вовремя заметил охранник и потушил: пожара не было.
Полицейские нашли поджигателя, им оказался 38-летний красноярец. Он сказал, что сделать это его попросили знакомые. Они дали мужчине канистру с бензином и показали, какое здание надо поджечь.
Предполагаемыми заказчиками оказались братья 36 и 38 лет. Один из них оказался старшим сержантом в новосибирской полиции на транспорте. В Красноярске полицейский был в отпуске.
Против всех троих возбудили уголовное дело о покушении на уничтожение чужого имущества (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). Заказчиков отправили в СИЗО, подозреваемый в попытке поджога находится под подпиской о невыезде.
Недавно в Новосибирске был задержан начальник Центрального ОЭБиПК Управления МВД России майор полиции Александр Умеров. Его подозревают в получении взятки от представителей игорного бизнеса.