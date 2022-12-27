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Полицейского из Новосибирска подозревают в попытке поджога кафе в Красноярске

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют

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Предполагается, что полицейский нашел исполнителя для поджога

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Полицейского из Новосибирска обвиняют в попытке поджога кафе в Красноярске. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как пишет канал, в начале декабря 36-летний старший полиции линейного отдела МВД на станции Инская взял отпуск и поехал в Красноярск. Там он нанял 38-летнего безработного мужчину, чтобы тот поджег кафе, которое находится на рынке на проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий».

— Правоохранитель передал «поджигателю» канистру с бензином и инструкции, но поджог не удался, — пишет телеграм-канал.

Поджигателя задержали, а через него вышли на заказчика. Мужчин обвинили в покушении на уничтожение чужого имущества. Сейчас полицейские выясняют, в чьих интересах их коллега хотел устроить пожар на рынке. Кроме того, в отношении полицейского начали служебную проверку.

В пресс-службе УТ МВД по СФО сообщили корреспонденту НГС, что вся информация по инциденту находится в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю затруднились прокомментировать инцидент. В следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю на звонок корреспондента НГС не ответили.

В декабре 2021 года Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки лапши быстрого приготовления «Роллтон».

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