Полицейского из Новосибирска подозревают в попытке поджога кафе в Красноярске

Полицейского из Новосибирска обвиняют в попытке поджога кафе в Красноярске. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как пишет канал, в начале декабря 36-летний старший полиции линейного отдела МВД на станции Инская взял отпуск и поехал в Красноярск. Там он нанял 38-летнего безработного мужчину, чтобы тот поджег кафе, которое находится на рынке на проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий».