Полицейского из Новосибирска подозревают в попытке поджога кафе в Красноярске

Полицейского из Новосибирска обвиняют в попытке поджога кафе в Красноярске. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как пишет канал, в начале декабря
— Правоохранитель передал «поджигателю» канистру с бензином и инструкции, но поджог не удался, — пишет телеграм-канал.
Поджигателя задержали, а через него вышли на заказчика. Мужчин обвинили в покушении на уничтожение чужого имущества. Сейчас полицейские выясняют, в чьих интересах их коллега хотел устроить пожар на рынке. Кроме того, в отношении полицейского начали служебную проверку.
В пресс-службе УТ МВД по СФО сообщили корреспонденту НГС, что вся информация по инциденту находится в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю затруднились прокомментировать инцидент. В следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю на звонок корреспондента НГС не ответили.
В декабре 2021 года Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки лапши быстрого приготовления «Роллтон».