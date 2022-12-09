Сотрудники новосибирской психбольницы украли у пациентов пенсию на 5 млн рублей

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор сотрудникам ГПКПБ
Суд установил, что завотделением больницы Нина Алексеева, старшая медсестра Наталья Бортко и специалист по соцработе Наталья Патрушева с 2016 по 2019 год похищали пенсии у пациентов, находящихся на лечении. Все они присвоили себе более 5 миллионов рублей.
Осужденные вместе с пациентами оформляли в банке дебетовые карты, на которые начислялась пенсия, но деньги присваивали.
Заведующая отделением, помимо прочего, брала с пациентов деньги за бесплатное лечение. Патрушева и Бортко признали вину, Алексеева признала вину частично.
— В судебном заседании принесли извинения, просили строго не наказывать, приняли меры к возмещению причиненного ущерба, — сообщила помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.
Алексеевой назначили 6,5 года общего режима, Бортко и Патрушевой 4,5 года условно. Приговор не вступил в законную силу.
В 2020 году на махинации с пенсиями пациентов в ГПКПБ