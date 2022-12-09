Сотрудники новосибирской психбольницы украли у пациентов пенсию на 5 млн рублей

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор сотрудникам ГПКПБ № 3 в Новосибирске. Их признали виновными в мошенничестве и получении взяток.

Суд установил, что завотделением больницы Нина Алексеева, старшая медсестра Наталья Бортко и специалист по соцработе Наталья Патрушева с 2016 по 2019 год похищали пенсии у пациентов, находящихся на лечении. Все они присвоили себе более 5 миллионов рублей.