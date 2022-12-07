«Не признал, что он был в наркотическом опьянении» — таксиста начали судить за смертельное ДТП на Орджоникидзе

— Сегодня состоялось первое заседание, было оглашено обвинительное заключение. — Рассказала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Екатерина Кукченко. — Он признал вину частично, согласился с обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия, с тем, что он нарушил правила дорожного движения и с последствиями этого. Но при этом подсудимый не согласен с тем, что он находился в состоянии наркотического опьянения.