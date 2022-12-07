«Не признал, что он был в наркотическом опьянении» — таксиста начали судить за смертельное ДТП на Орджоникидзе

В Центральном районном суде Новосибирска сегодня состоялось первое заседание по делу таксиста, который устроил смертельное ДТП на улице Орджоникидзе в ночь на 14 июля 2022 года. В аварии погибла 16-летняя девочка. Согласно выводам следствия, шофер был в состоянии опьянения.
— Сегодня состоялось первое заседание, было оглашено обвинительное заключение. — Рассказала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Екатерина Кукченко. — Он признал вину частично, согласился с обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия, с тем, что он нарушил правила дорожного движения и с последствиями этого. Но при этом подсудимый не согласен с тем, что он находился в состоянии наркотического опьянения.
Государственный обвинитель отметила, что таксист пока не давал показания, и допрашивать потерпевших и свидетелей по уголовному делу еще не начали.
Как следует из материалов дела, около двух часов ночи таксист за рулем Hyundai Solaris не уступил Nissan Avenir, который затем столкнулся с Toyota Spacio. В аварии погибла 16-летняя пассажирка.
— Мы втроем собирались прогуляться по Первомайскому скверу, вызвали туда такси. Я сидел спереди, они — сзади. О ДТП: водитель черного авто не пропустил наше такси, задел левый бок авто. По инерции правый бок разнесло о столб на пешеходном переходе. После удара о столб подруга скончалась мгновенно, друг находится в тяжелом состоянии: сильно приложился головой и повредил левую руку. Водитель тоже пострадал, они оба в больнице, — рассказывал после аварии корреспонденту НГС несовершеннолетний пассажир.
В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель Hyundai находился за рулем в состоянии опьянения. Водитель Nissan Avenir от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него инспектором ГИБДД был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, лишенным прав.
Водителю такси, которого обвинили в смерти девушки, грозит до 12 лет колонии.
Ранее НГС писал о страшной ночной аварии на Фрунзе. Автомобиль вылетел на тротуар и загорелся, девушка-водитель погибла.