«Он растаптывал пятитысячные купюры»: очевидец заявил о задержании участкового в Нижней Ельцовке — видео с места

Накануне утром, 29 ноября, в Новосибирске в Нижней Ельцовке двое людей в гражданской одежде жестко скрутили мужчину в полицейской форме. Об этом сегодня, 30 ноября 2022 года, НГС рассказал свидетель задержания.
— Услышали в окно крики, выглянули и увидели, что двое парней «в гражданке» заламывают человеку руки. Видно [сначала] не было, что он участковый, потому что эти двое на нем сверху сидели, — рассказал НГС очевидец задержания. — Потом смотрим, что они хватают кобуру, которая сзади висит.
Часть задержания очевидец снял на видео.
По словам свидетеля происшествия, лежавший на снегу мужчина активно сопротивлялся. Когда очевидец попытался выяснить, что происходит, в ответ ему показали удостоверения:
— Они говорят: «задерживаем участкового». Достали корочки, показали нам наверх и говорят: «служба собственной безопасности» [...] Потом, когда они его подняли и держали за руки, он растаптывал [выпавшие] деньги, пятитысячные купюры (я не знаю, сколько конкретно, не видно было). Он их растаптывал ногами и кричал, что это не его, — добавил очевидец. — Он был полностью в форме, сзади — дубинка.
Мужчина добавил, что рядом находится опорный пункт полиции.
НГС обратился в пресс-службу регионального главка МВД, следственное управление СК и прокуратуру Новосибирской области, чтобы узнать: действительно ли 29 ноября в Нижней Ельцовке задержали участкового и в чём подозревают задержанного человека. На момент публикации ответ не поступил.
Мужчина добавил, что хозяин квартиры, в которой он находился, тоже опознал в задержанном местного участкового.
Ранее НГС писал о том, что двоих участковых в Новосибирской области заподозрили в незаконной охоте на косуль.