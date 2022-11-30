«Он растаптывал пятитысячные купюры»: очевидец заявил о задержании участкового в Нижней Ельцовке — видео с места

По словам свидетеля происшествия, лежавший на снегу мужчина активно сопротивлялся. Когда очевидец попытался выяснить, что происходит, в ответ ему показали удостоверения:



— Они говорят: «задерживаем участкового». Достали корочки, показали нам наверх и говорят: «служба собственной безопасности» [...] Потом, когда они его подняли и держали за руки, он растаптывал [выпавшие] деньги, пятитысячные купюры (я не знаю, сколько конкретно, не видно было). Он их растаптывал ногами и кричал, что это не его, — добавил очевидец. — Он был полностью в форме, сзади — дубинка.