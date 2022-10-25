«Не могла успокоить ребенка»: сибиряку осудят за убийство 6-месячного сына по неосторожности

29-летняя жительница Барабинска Новосибирской области попала на скамью подсудимых по части 1 статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). От рук женщины погиб ее 6-месячный сын.



— По данным следствия, днем в середине июня 2022 года в своем доме в городе Барабинске обвиняемая не могла успокоить своего 6-месячного ребенка. Удерживая его на руках в районе груди женщина с силой бросила его на диван. Мальчик ударился головой о твердую поверхность основания дивана, в результате чего получил травму головы, от которой скончался через несколько дней, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

