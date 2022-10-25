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«Не могла успокоить ребенка»: сибиряку осудят за убийство 6-месячного сына по неосторожности

Женщина просила малыша на диван, и он ударился головой

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Женщина полностью признала свою вину

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29-летняя жительница Барабинска Новосибирской области попала на скамью подсудимых по части 1 статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). От рук женщины погиб ее 6-месячный сын.

— По данным следствия, днем в середине июня 2022 года в своем доме в городе Барабинске обвиняемая не могла успокоить своего 6-месячного ребенка. Удерживая его на руках в районе груди женщина с силой бросила его на диван. Мальчик ударился головой о твердую поверхность основания дивана, в результате чего получил травму головы, от которой скончался через несколько дней, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Женщина полностью признала свою вину. Следователи направили материалы уголовного дела в суд для рассмотрения, по существу.

Ранее Новосибирский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 68-летнему мужчине, которого обвинили в умышленном убийстве своего 42-летнего сына. На допросе мужчина признался в преступлении.

БарабинскПогиб младенецПричинение смерти по неосторожности
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