«Сбросили стоки в воду»: названы три статьи, по которым подозревают директора «Кудряшовского»
Владимира Гавриленко задержали сегодня утром
В Новосибирской области следователи рассказали, по каким статьям обвиняется директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко.
Помимо известной НГС части 1 статьи 254 (порча земли), директор обвиняют по части 1 статьи 250 (загрязнение воды, которое принесло вред рыбам) и по части 4 статьи 261 (уничтожение леса с крупным ущербом).
— По версии следствия,
О ситуации с Амбой ранее рассказывал НГС.
Сейчас решается вопрос по избрании меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.
Расследованием дела занимаются сотрудники Следственного комитета и регионального управления ФСБ. НГС отправил запрос в пресс-службу предприятия, комментарий там обещали предоставить позднее.
АО «Кудряшовское» и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила
Кудряшовский свинокомплекс неоднократно попадал в сферу внимания журналистов, чиновников и ученых. В декабре 2021 года сотрудники института органической химии имени