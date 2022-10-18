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СрочноТри статьи директору «Кудряшовского»
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«Сбросили стоки в воду»: названы три статьи, по которым подозревают директора «Кудряшовского»

Владимира Гавриленко задержали сегодня утром

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Директору «Кудряшовского» планируют избрать меру пресечения

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В Новосибирской области следователи рассказали, по каким статьям обвиняется директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко.

Помимо известной НГС части 1 статьи 254 (порча земли), директор обвиняют по части 1 статьи 250 (загрязнение воды, которое принесло вред рыбам) и по части 4 статьи 261 (уничтожение леса с крупным ущербом).

— По версии следствия, 37-летний руководитель коммерческой организации в 2022 году из корыстных побуждений с целью уменьшения производственных затрат дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

О ситуации с Амбой ранее рассказывал НГС.

Сейчас решается вопрос по избрании меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.

Расследованием дела занимаются сотрудники Следственного комитета и регионального управления ФСБ. НГС отправил запрос в пресс-службу предприятия, комментарий там обещали предоставить позднее.

АО «Кудряшовское» и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд. Выручка АО «Сибагро» по итогам прошлого года — 13,1 млрд, чистая прибыль — 3,4 млрд. Конечными владельцами «Сибагро» являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).

Кудряшовский свинокомплекс неоднократно попадал в сферу внимания журналистов, чиновников и ученых. В декабре 2021 года сотрудники института органической химии имени Н. Н. Ворожцова заявили, что именно свинокомплекс может являться источником неприятного запаха, который регулярно ощущают новосибирцы. Но предприятие всегда отрицало свою причастность к этой проблеме. В октябре 2021 года прокуратура потребовала от Кудряшовского использовать технологии, которые снижают неприятный запах, однако аграрии в ответ заявили, что тщательно очищают отходы производства.

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