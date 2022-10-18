«Сбросили стоки в воду»: названы три статьи, по которым подозревают директора «Кудряшовского»

В Новосибирской области следователи рассказали, по каким статьям обвиняется директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко.

Помимо известной НГС части 1 статьи 254 (порча земли), директор обвиняют по части 1 статьи 250 (загрязнение воды, которое принесло вред рыбам) и по части 4 статьи 261 (уничтожение леса с крупным ущербом).