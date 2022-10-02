«Я живу в диком страхе»: сибирячка судится с бывшим мужем, пытаясь спастись от издевательств
Суд уже запрещал мужчине общаться с бывшей супругой — он отрицает все обвинения
33-летняя Дарья Кротова переживает болезненный развод с супругом. По словам женщины, поставить крест на семье пришлось из-за того, что бывший муж чрезмерно увлекается алкоголем, а по пьяни распускает руки. После расторжения брака ситуация якобы не изменилась: экс-супруг Дарьи продолжает преследовать ее. Дошло до того, что суд запретил ему приближаться к бывшей жене, — случай в российской практике редкий. Но женщина опасается, что однажды абьюзер может решиться на страшный поступок. Криминальный журналист НГС Павел Тиунов выслушал обе стороны конфликта.
«Бил, чтобы синяков не осталось»
Молодые люди сыграли свадьбу в 2015 году. Дарья уверяет, что поначалу обстановка в семье была приемлемой: муж выпивал, но ей удавалось сдерживать его от регулярного употребления алкоголя. Когда женщина забеременела и не смогла тщательно контролировать супруга, ситуация усугубилась. На фоне частых застолий у мужчины, по ее словам, начало меняться поведение.
— Он в пьяном состоянии начал кидаться на меня. Причем поведение неадекватное: он может сидеть нормально, потом может начать приставать или начать избивать. Он наматывал полотенце на кулак, чтобы синяков не оставалось, — рассказала Дарья.
В 2018 году после рождения ребенка женщина подала на развод, но разойтись мирно с мужем не удалось. Из-за квартиры в Центральном районе, которую супруги купили в ипотеку, возник имущественный спор. Бывшие муж и жена периодически пересекаются в еще общей квартире, и, по словам Дарьи, эти встречи заканчиваются для нее плачевно.
— Он может меня отлупить, я съеду месяца на два. Потом возвращаюсь. Он находит себе какую-нибудь девушку — два месяца его нет. Летом он в квартире не живет. Возвращается зимой. Если я его не пускаю, он приходит с полицией и заходит, потому что у нас общая собственность, — говорит женщина.
На протяжении нескольких лет Дарья почти каждый конфликт с бывшим мужем, по ее словам, регистрирует в полиции. Она уверяет, что за два года написала на экс-супруга около трех десятков заявлений в полицию.
«Живу в диком страхе»
В распоряжении НГС оказался целый список заявлений (с номерами регистрации в книге учета сообщений о преступлениях), которые Дарья Кротова написала на своего супруга в полицию.
Так, согласно списку, в апреле 2019 года женщина дважды заявляла о нападениях бывшего мужа. В процессе одного из конфликтов она сумела выбежать из квартиры с годовалым ребенком на руках. В июле того же года, уверяет Дарья, убежать не удалось, и, несмотря на то что она получила серьезные травмы, полицейские, по ее словам, в возбуждении уголовного дела отказали. Осенью мужчина якобы вновь пустил в ход кулаки, но его бывшей жене удалось избежать повреждений.
В 2020 году женщина из-за буйного поведения супруга вызывала полицию несколько раз: дважды в январе и несколько раз осенью. Однажды Дарья даже вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась: не с кем было оставить ребенка. По каждому заявлению правоохранители вынесли отказ в возбуждении уголовного дела.
В 2021 году Дарья стала всерьез опасаться за свою жизнь — экс-супруг, по ее словам, начал бросаться серьезными угрозами. Дважды весной женщина писала заявления об угрозах убийством со стороны бывшего мужа, один раз обвинила его в том, что он специально разбил ее машину (ущерб составил 37 тысяч рублей). В августе после конфликта и угроз Дарья, по ее словам, выбежала из квартиры вместе с ребенком и осталась ночевать в автомобиле.
В октябре, после того как мужчина напал на супругу, полиция завела-таки на него административное дело о побоях. В результате суд оштрафовал его на
На время рассмотрения дела мужчине запрещали встречаться и общаться с экс-супругой. Сегодня запрет снят.
— Я живу в диком страхе. Я хочу, чтобы человек оставил нас с сыном в покое. Ребенок ему по факту не нужен. После того как суд запретил нам общаться, он приходил и двери ломал. Писал сначала: «Давай договоримся». Я не отвечаю, он через 20 минут пишет маты в мой адрес. Он эмоционально неуравновешенный человек, — сетует Дарья.
После того как в отношении мужчины было заведено уголовное дело, он, по словам Кротовой, перешел в наступление: написал на нее несколько заявлений в полицию, обвинив сначала в краже денег, потом в мошенничестве. Оба случая так или иначе касаются раздела совместно нажитого имущества. В момент подготовки материала бывшие супруги судились сразу по трем делам: о нанесении легких травм, о разделе имущества и о лишении мужчины родительских прав.
Война заявлений
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в ответе на запрос редакции НГС пояснили, что с 2019 года Дарьей Кротовой были поданы 27 заявлений: в 7 случаях дела об административных нарушениях были прекращены, в 4 полицейские отказали в возбуждении уголовного дела, еще в 4 случаях факты о заявленных преступлениях не подтвердились. Материалы по 3 заявлениям переданы в суд в рамках разбирательства между экс-супругами. В одном случае вынесен отказ в возбуждении административного дела. Еще 2 заявления были объединены, и по ним составлен протокол о побоях.
— По 5 заявлениям в настоящее время проводится проверка, в рамках которых гражданка была опрошена, — добавили в пресс-службе ведомства.
Что касается бывшего супруга Кротовой, то в полиции отметили, что в 2022 году мужчина написал на экс-супругу два заявления. В обоих случаях правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку в заявлениях «усматриваются гражданско-правовые отношения».
«Подобные случаи заканчиваются смертью»
Адвокат Дарьи Мария Соловьева в беседе с журналистом НГС уверена, что мужчина не перестанет преследовать экс-супругу после завершения судебных процессов. При этом подобное преследование, по ее словам, может закончиться плачевно.
— У него нет цели закончить отношения, у него есть цель это продолжать. Зачем — непонятно. Он обжаловал запрет на общение с Дарьей. Суд отказал. У нее постоянные травмы. Человек границ не знает. Куда это всё приведет? Как показывают практика и опыт работы, подобные случаи заканчиваются, к сожалению, смертью, — отметила юрист.
Адвокат пояснила, что мера пресечения в виде запрета на общение была инициирована судом (копия постановления имеется в распоряжении редакции) после того, как мужчина в процессе заявил, что «засудить» его бывшая жена сможет «только по
Версия бывшего мужа
В беседе с журналистом НГС экс-супруг Дарьи Кротовой заявил, что он против, чтобы о нём «что-либо писали в НГС.Новостях». При этом мужчина признал, что судится с бывшей женой.
— Сейчас идут у нас суды по поводу раздела имущества и по поводу обвинения меня по
Мужчина подчеркнул, что факт того, что он избивал бывшую жену, не доказан. По его мнению, Дарьей движет желание «забрать у него всё»: квартиру и ребенка.
После разговора с журналистом НГС в редакцию пришло «Предостережение». В подписанном мужчиной документе говорится, что его экс-супруга «заказала компрометирующую статью в одном из самых известных и читаемых новостных порталов города Новосибирска», пытаясь «эмоционально задеть и вывести на эмоции». Цель бывшей жены, по его мнению, — отказ от всех притязаний на совместно нажитое имущество.
— Прошу отметить, что ни по одному из вышеназванных дел не вынесено итоговое решение, которое вступило бы в законную силу. Таким образом факт причинения с моей стороны Кротовой Дарье каких-либо повреждений не установлен, я категорически отрицаю данные обстоятельства, — пояснил мужчина.
При этом он предостерег редакцию НГС от «совершения ошибки: опубликования заказного материала, содержащего непроверенную и не соответствующую действительности информацию».
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