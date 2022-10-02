«Я живу в диком страхе»: сибирячка судится с бывшим мужем, пытаясь спастись от издевательств

На время рассмотрения дела мужчине запрещали встречаться и общаться с экс-супругой. Сегодня запрет снят.



— Я живу в диком страхе. Я хочу, чтобы человек оставил нас с сыном в покое. Ребенок ему по факту не нужен. После того как суд запретил нам общаться, он приходил и двери ломал. Писал сначала: «Давай договоримся». Я не отвечаю, он через 20 минут пишет маты в мой адрес. Он эмоционально неуравновешенный человек, — сетует Дарья.



После того как в отношении мужчины было заведено уголовное дело, он, по словам Кротовой, перешел в наступление: написал на нее несколько заявлений в полицию, обвинив сначала в краже денег, потом в мошенничестве. Оба случая так или иначе касаются раздела совместно нажитого имущества. В момент подготовки материала бывшие супруги судились сразу по трем делам: о нанесении легких травм, о разделе имущества и о лишении мужчины родительских прав.

Война заявлений

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в ответе на запрос редакции НГС пояснили, что с 2019 года Дарьей Кротовой были поданы 27 заявлений: в 7 случаях дела об административных нарушениях были прекращены, в 4 полицейские отказали в возбуждении уголовного дела, еще в 4 случаях факты о заявленных преступлениях не подтвердились. Материалы по 3 заявлениям переданы в суд в рамках разбирательства между экс-супругами. В одном случае вынесен отказ в возбуждении административного дела. Еще 2 заявления были объединены, и по ним составлен протокол о побоях.