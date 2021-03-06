«Папа бил маму так, что сын замолчал»: истории женщин, которых спасли от насилия мужей-садистов

— Мы познакомились через нашу общую знакомую, он одноклассник моей одногруппницы. Так понравился мне сразу — очень спокойный был, рассудительный. Поженились, родилась дочь, и всё было нормально. Правда, он часто не ночевал дома, говорил, что работает таксистом. Приходил домой без денег, весь день спал и снова уходил. Я закрывала глаза на это — любила его очень, — кусая губы, рассказывает девушка.

Аня — родом из Кызыла, там она училась на зоотехника в аграрном университете, а в свободное время ездила в деревню к маме, которая жила рядом с городом. И всё было нормально, пока не умерла мама. Защищать девушку больше стало некому, и муж начал ее избивать.

— Всё началось в 2017 году. Он также приходил по утрам, но уже не скрывал, что употребляет наркотики. Был очень злой, избивал меня за всё. Я задам вопрос — а он кидается и бьет меня. Пропадал ночами, гулял с другими девушками. А как-то к нам приехала его сестра, мы оставили с ней дочь и пошли гулять. Мы шли по мосту, и вдруг он начал меня бить. Он хотел просто выкинуть меня с моста, а не гулять. Люди увидели, что происходит, начали сигналить, оттащили, но потом он всё равно меня избил — выбил все верхние зубы, они там на том мосту так и остались. Я сразу же вся опухла. Но тогда поняла, что надо искать способ уйти, — делится Аня.