34-летнюю сибирячку будут судить за организацию клуба азартных игр на улице Гоголя

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы Новосибирска. Ее обвиняют в организации клуба азартных игр.

По версии следствия, с января по июль 2022 года обвиняемая и еще один человек организовали в помещении на улице Гоголя игровое помещение. Дело в отношении сообщника обвиняемой вывели в отдельное производство.

В помещении установили 41 комплект игрового оборудования, на котором можно было играть в азартные игры в интернете. Материальный выигрыш определялся случайным образом.