34-летнюю сибирячку будут судить за организацию клуба азартных игр на улице Гоголя
Дело рассмотрят в Центральном суде
Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы Новосибирска. Ее обвиняют в организации клуба азартных игр.
По версии следствия, с января по июль 2022 года обвиняемая и еще один человек организовали в помещении на улице Гоголя игровое помещение. Дело в отношении сообщника обвиняемой вывели в отдельное производство.
В помещении установили 41 комплект игрового оборудования, на котором можно было играть в азартные игры в интернете. Материальный выигрыш определялся случайным образом.
— Женщина лично контролировала процесс проведения игр: принимала денежные средства, консультировала игроков, следила за работой компьютерной техники и выдавала выигрыши, — рассказали в новосибирской прокуратуре.
Свою вину обвиняемая признала. Всё игровое оборудование изъято сотрудниками полиции.
Женщине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В начале июля силовики задержали подозреваемых в организации казино в Октябрьском районе Новосибирска.