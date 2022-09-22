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34-летнюю сибирячку будут судить за организацию клуба азартных игр на улице Гоголя

Дело рассмотрят в Центральном суде

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Уголовное дело по существу рассмотрит Центральный районный суд

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Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы Новосибирска. Ее обвиняют в организации клуба азартных игр.

По версии следствия, с января по июль 2022 года обвиняемая и еще один человек организовали в помещении на улице Гоголя игровое помещение. Дело в отношении сообщника обвиняемой вывели в отдельное производство.

В помещении установили 41 комплект игрового оборудования, на котором можно было играть в азартные игры в интернете. Материальный выигрыш определялся случайным образом.

— Женщина лично контролировала процесс проведения игр: принимала денежные средства, консультировала игроков, следила за работой компьютерной техники и выдавала выигрыши, — рассказали в новосибирской прокуратуре.

Свою вину обвиняемая признала. Всё игровое оборудование изъято сотрудниками полиции.

Женщине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В начале июля силовики задержали подозреваемых в организации казино в Октябрьском районе Новосибирска.

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