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Требовали 20 миллионов, потом сожгли поля в НСО: 8 обвиняемых в рэкете задержали в Омске — оперативное видео

Всех фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО

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Суд по мере пресечения уже прошел. Всех обвиняемых арестовали

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В Омске задержали восьмерых обвиняемых в крупном рэкете. По версии следствия, они вымогали крупную сумму у бизнесмена, а не получив деньги, приехали в Новосибирскую область и сожгли его поля.

Оперативное видео задержания обвиняемых опубликовали УМВД России по Омской области.

Всё произошло в августе 2022 года. Как рассказали в омской полиции, пять человек приехали к директору сельхозпредприятия. Его офис располагается в Омске.

— Обвиняемые под угрозой повреждения имущества и применения насилия потребовали передачи им 20 миллионов рублей. В сентябре еще трое фигурантов приехали из Екатеринбурга в Омск, где арендовали квартиру, приобрели автомобиль ВАЗ-2106, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива для поджога имущества коммерсанта. Как установлено следствием, они прибыли в Новосибирскую область, где располагаются земли, принадлежащие потерпевшему. Не обнаружив дорогостоящую сельскохозяйственную технику, которую планировалось уничтожить, обвиняемые подожгли все посевы, — объяснили в УМВД России по Омской области.

В итоге с помощью Росгвардии всех фигурантов задержали 15 сентября. Восемь обвиняемых отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере.

Ранее полицейские ворвались на склад, где нашли тысячи пачек контрафактных сигарет и бутылок с алкоголем в Карасуке в Новосибирской области.

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