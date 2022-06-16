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Дело о стрельбе на Лебедевского передадут в суд: из-за стрелка пострадали пять человек

У обвиняемого нашли оружие и патроны

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Следователи передадут дело на рассмотрение в суд

Следователи передадут дело на рассмотрение в суд

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В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении Владимира Будаева, который стрелял из окна дома в Заельцовском районе в прошлом году. В результате пострадали пять человек, двоих увезли в больницу.

Инцидент произошел 29 августа. Подозреваемый был пьян и начал стрелять из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Лебедевского, 1б. Он использовал для этого охотничье ружье марки «Ягуар». На место прибыли сотрудники полиции, оцепили двор и выяснили, из какой квартиры стрелял Будаев. Затем полицейские его задержали.

59-летнего мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, которое повлекло длительное расстройство здоровья и утрату трудоспособности (п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), причинении легкого вреда здоровью (п. п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Также его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Сейчас жизни потерпевших ничего не угрожает.

— Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершении преступления признал частично, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

После произошедшего во двор на Лебедевского отправилась корреспондент НГС. Местные жители рассказали, что Владимир Будаев стрелял наугад через кусты, где сидели и выпивали несколько человек. Одному из пострадавших стрелок попал в шею. Что известно о самом Будаеве, читайте в нашем материале.

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