Дело о стрельбе на Лебедевского передадут в суд: из-за стрелка пострадали пять человек

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении Владимира Будаева, который стрелял из окна дома в Заельцовском районе в прошлом году. В результате пострадали пять человек, двоих увезли в больницу.



Инцидент произошел 29 августа. Подозреваемый был пьян и начал стрелять из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Лебедевского, 1б. Он использовал для этого охотничье ружье марки «Ягуар». На место прибыли сотрудники полиции, оцепили двор и выяснили, из какой квартиры стрелял Будаев. Затем полицейские его задержали.

