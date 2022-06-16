Дело о стрельбе на Лебедевского передадут в суд: из-за стрелка пострадали пять человек
У обвиняемого нашли оружие и патроны
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении Владимира Будаева, который стрелял из окна дома в Заельцовском районе в прошлом году. В результате пострадали пять человек, двоих увезли в больницу.
Инцидент произошел 29 августа. Подозреваемый был пьян и начал стрелять из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Лебедевского, 1б. Он использовал для этого охотничье ружье марки «Ягуар». На место прибыли сотрудники полиции, оцепили двор и выяснили, из какой квартиры стрелял Будаев. Затем полицейские его задержали.
— Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершении преступления признал частично, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по НСО.
Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.
После произошедшего во двор на Лебедевского отправилась корреспондент НГС. Местные жители рассказали, что Владимир Будаев стрелял наугад через кусты, где сидели и выпивали несколько человек. Одному из пострадавших стрелок попал в шею. Что известно о самом Будаеве, читайте в нашем материале.