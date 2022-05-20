«Пока не отработаешь $7000 за свадьбу, не отпустим». Как молодую жену заточили в рабство на полгода
Муж избивал супругу и не выпускал ее из квартиры
Муж и свекровь, отобрав у Элины (имя изменено) документы, заперли ее в квартире в городе Электросталь в ноябре 2021 года. Об этом MSK1.RU рассказал представитель девушки, юрист из Республиканского социально-информационного центра Istiqbolli Avlod Кодир Салимов. Элине удалось вырваться из квартиры только через полгода. Она улетела на родину с помощью волонтерской организации «Альтернатива». Элина подала заявление в РОВД Узбекистана, но спустя месяц дело так и не возбудили. Мы рассказываем ее историю.
Теплые вещи отобрали, чтобы не выходила на улицу
19-летняя Элина жила с родителями в родном Узбекистане и работала продавцом в магазине. Там ее увидела будущая свекровь. Она разыскала родителей Элины, которые согласились выдать ее замуж за 31-летнего Илхома. Свадьбу сыграли в ноябре 2021 года, и спустя пару недель супруги переехали в Москву вместе с мамой Илхома. В России Илхом уже имел вид на жительство. Он пообещал родителям жены, что она не будет работать, а он будет ее оберегать.
В России Илхом привез Элину в город Электросталь, отобрал документы и поселил в квартиру к пожилой женщине, у которой она должна была работать сиделкой. По словам юриста Кодира Салимова, женщину нашли по объявлению, она не вставала с постели и еле говорила.
— Элина фактически оказалась в рабстве у свекрови и мужа. Теплые вещи ей не давали, чтобы не выходила на улицу, — говорит юрист.
Илхом запер Элину в квартире, периодически приносил продукты и забирал ее зарплату. Когда он приходил, избивал жену кулаками, по словам адвоката — аккуратно, чтобы не оставлять следы. Свекровь тоже била Элину, когда появлялась.
По словам Салимова, Элина никаких денег не должна, потому что ее родители потратили на свадьбу больше, чем Илхом.
Девушка проработала сиделкой шесть месяцев — с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Как-то муж взял телефон Элины и увидел переписку с одноклассником, которому она отправила фотографию тещи и «оскорбительное» сообщение про нее. Тогда свекровь коротко обстригла ей волосы, а муж сильно избил Элину и сказал: «Талак», что означает у мусульман развод.
— Он сказал, что фактически мы останемся мужем и женой, но я отдам тебя в сексуальное рабство, чтобы ты отрабатывала деньги, — рассказывает юрист со слов Элины.
Спасение
Илхом якобы хотел «продать» супругу своим знакомым из Узбекистана, которые тоже живут в России. Он забрал смартфон Элины и ушел. Девушка взяла телефон пожилой женщины и написала сообщение племяннице, рассказав о происходящем. Она не стала писать родителям, потому что боялась, что «у них будет инфаркт». Родственники позвонили в центр Istiqbolli Avlod, который помогает жертвам насилия и торговли людьми в Узбекистане.
Элину попытался вызволить из заточения родственник, но ему ответила свекровь: «Сначала пусть заплатит $7000 за свадебные расходы, потом отдадим». Тогда представители Istiqbolli Avlod обратились за помощью к российским партнерам — волонтерской некоммерческой организации «Альтернатива». Два сотрудника организации приехали 15 апреля по адресу, где жила Элина. Муж испугался, что они вызовут полицию и его депортируют, и отпустил девушку.
— Пыл мужа очень быстро угас, когда он увидел, что к Элине пришла подмога. После приезда сотрудников полиции девушка смогла вернуть документы, отобранные мужем, — рассказывают волонтеры из «Альтернативы» в соцсетях.
Волонтеры отвезли Элину в травматологию, где были зафиксированы ушибы и обнаружено подозрение на черепно-мозговую травму. В Узбекистане она прошла томографию, и сотрясение мозга не подтвердилось.
Одежда Элины осталась у пожилой женщины, с которой она сидела. Когда она пришла за ней, дети женщины не отдали ей вещи. Как говорит юрист, свекровь им сказала, что Элина хотела отравить их мать: «Они закрыли дверь, сказав агрессивно: "Не заходите, вы хотели отравить нашу маму!"»
Штраф 500 рублей или 3 года лишения свободы?
Правозащитники хотели подать заявление в московскую полицию.
— Но родители Элины сказали, что им в первую очередь нужна живая дочь, поэтому мы сразу занялись ее возращением, — говорит юрист.
С помощью родственников Элина улетела к родителям и на следующий день после возвращения, 18 апреля, подала заявление в Джалалкудукский РОВД Андижанской области. Уголовное дело спустя месяц так и не возбудили.
— Дело передали оперу, хотя им должен заниматься следователь. Я сам 20 лет работал в органах и знаю, что лучше отказать в возбуждении дела. Я думаю, он показал следователю материалы, и тот сказал: «Это происшествие было не в Узбекистане, зачем себе голову морочить?» — рассказывает Кодир Салимов.
Отец Элины обратился в прокуратуру, чтобы возбудили дело по статье о мошенничестве или торговле людьми. Сама девушка сейчас живет с родителями и лечится в больнице. У нее до сих пор болит голова.
Илхом вместе со свекровью тоже прилетели в Узбекистан и готовятся подать встречное заявление о том, что Элина должна денег за свадьбу. Илхом также считает, что девушка его обманула, когда выходила замуж — якобы сказала, что девственница, а по факту ей не являлась. Юрист центра Istiqbolli Avlod в таком случае будет подавать встречное заявление о клевете.
Элина прошла судебную медэкспертизу, которая установила факт нанесения легких телесных повреждений.
— Это административное правонарушение наказывается штрафом в районе 500 рублей. Если мы докажем, что Элине наносили систематические побои, Илхом может получить до трех лет лишения свободы, — заключает Кодир Салимов.
Редакция MSK1.RU направила запрос начальнику пресс-службы Управления внутренних дел Андижанской области Узбекистана Шерзодбеку Нуриддинову, но на момент публикации ответ не получила. Мы будем следить за развитием событий.
В 2021 году «Альтернатива» освободила из рабства и помогла вернуться домой 156 людям, рассказал MSK1.RU сотрудник движения Алексей Никитин. От россиян обращения об удерживании поступают чаще всего. От иностранцев тоже бывают вызовы, на первом месте — граждане Узбекистана. Алексей подчеркивает, что статистические выводы из этого делать нельзя, потому что это связано только с тем, что в Узбекистане у них есть партнеры, которые пересылают им кейсы, если гражданин находится в России. Иногда человек в последний момент может испугаться, передумать и отказаться от помощи.