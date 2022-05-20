«Пока не отработаешь $7000 за свадьбу, не отпустим». Как молодую жену заточили в рабство на полгода

Теплые вещи отобрали, чтобы не выходила на улицу

19-летняя Элина жила с родителями в родном Узбекистане и работала продавцом в магазине. Там ее увидела будущая свекровь. Она разыскала родителей Элины, которые согласились выдать ее замуж за 31-летнего Илхома. Свадьбу сыграли в ноябре 2021 года, и спустя пару недель супруги переехали в Москву вместе с мамой Илхома. В России Илхом уже имел вид на жительство. Он пообещал родителям жены, что она не будет работать, а он будет ее оберегать.



В России Илхом привез Элину в город Электросталь, отобрал документы и поселил в квартиру к пожилой женщине, у которой она должна была работать сиделкой. По словам юриста Кодира Салимова, женщину нашли по объявлению, она не вставала с постели и еле говорила.