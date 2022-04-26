Житель Новосибирска перевел мошенникам
2,3 млн рублей на «безопасные счета»
Схемы обмана похожи во всех городах России
За прошедшие сутки, 25 апреля, в Новосибирской области зарегистрировали 17 преступлений в сфере IT. Один из пострадавших перевел мошенникам
Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов.
— Ежедневное число регистрируемых преступлений в сфере IT-технологий растет. За 25 апреля зарегистрировано 17 таких преступлений. Общий ущерб —
Операции с «безопасными счетами» — способ мошенничества, когда злоумышленники просят людей перевести деньги на «специальный» или «безопасный» счет в Центробанке якобы для их сохранности. Преступники под видом сотрудников банков или правоохранительных органов звонят и предупреждают их о возможной блокировке вымышленного «единого лицевого счета в ЦБ». На самом деле таких счетов не существует, ЦБ не работает с физическими лицами как с клиентами и людям не звонит. (По информации РИА Новости и ЦБ РФ)
В целом киберпреступления — одни из самых распространенных и занимают 1/5 от общего числа правонарушений в регионе.
Замначальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер рассказал о самых популярных уловках мошенников. По его словам, преступники умело используют информационные поводы из новостей.
— За каждую тему цепляются и начинают преподносить в своих целях. Поэтому первый способ — это якобы сохранение сбережений и перевод их на «безопасный счет». Обращаем ваше внимание: никакого безопасного счета не существует. Деньги надежно защищены в том банке, в котором они у вас лежат, — сказал Вернер.
Второй по распространенности способ — «высокодоходные инвестиции».
— Когда организация предлагает повышенную доходность по инвестициям, что само себе противоречит. Потому что инвестиции — продукт высокого риска, — объяснил специалист.
Третий способ — попытка перехватить управление мобильным банком. В этом случае мошенники будут пытаться изменить управляющий номер в вашем банковском приложении.
Мы уже не раз рассказывали, как защититься от кибермошенников. Стоит помнить, что при звонке клиенту сотрудник банка всегда обращается по имени и отчеству, никогда не просит конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), СМС-пароли банка; никогда не требует совершать операций с картой. В случае если мошеннические действия всё же не удалось предупредить, банки рекомендуют сразу обращаться в полицию.
Кроме того, мы выяснили, кто звонит новосибирцам с незнакомых номеров и сбрасывает.