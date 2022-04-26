Житель Новосибирска перевел мошенникам 2,3 млн рублей на «безопасные счета»

За прошедшие сутки, 25 апреля, в Новосибирской области зарегистрировали 17 преступлений в сфере IT. Один из пострадавших перевел мошенникам 2 миллиона 300 тысяч .

Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов.