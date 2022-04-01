Тренер из центра гимнастики Евгения Подгорного стал фигурантом уголовного дела

Тренер из новосибирского центра гимнастики Евгения Подгорного стал фигурантом уголовного дела. Спортсмен, по данным следствия, жестоко обращался со своими воспитанниками.
Уголовное дело возбудили 1 апреля 2022 года по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
— Фигурант, являясь тренером по начальной подготовке, на которого возложены обязанности по проведению тренировок с детьми по спортивной гимнастике, в период с осени 2021 года по январь 2022 года, во время проведения тренировок в спортивном зале с малолетним мальчиком неоднократно наносил ему удары по различным частям тела ввиду неправильного выполнения последним элементов на спортивном снаряде «перекладина», — рассказали в пресс-службе регионального Следственного управления.
По данным источника НГС в правоохранительных органах, речь идет о 41-летнем тренере Максиме Бонете. Еще один педагог, Олег Степко, которого родители воспитанников также обвинили в издевательствах над детьми, пока проходит по делу в качестве свидетеля.
В распоряжении следователей оказались четыре видеозаписи. Три из них передали в СК родители мальчиков, изображенного на них мужчину уже идентифицировали как Максима Бонета, четвертую увидели в публикациях и пока не выяснили, кто из тренеров попал в объектив камеры видеонаблюдения, добавил источник.
Поводом для проверки тренеров Олега Степко и Максима Бонета стала публикация журналистов «КП-Новосибирск». Как сообщило издание, тревогу забили родители, после того как мальчики начали возвращаться с тренировок со следами побоев на лицах.
Сейчас в здании Центра гимнастике работают следователи, в ходе разбирательства они проверят работу всех тренеров спортивного учреждения.
Также сегодня Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области заявило, что проверит Центр подготовки по спортивной гимнастике.