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Тренер из центра гимнастики Евгения Подгорного стал фигурантом уголовного дела

Педагога заподозрили в использовании сомнительных методов воспитания

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Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного

Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного

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Тренер из новосибирского центра гимнастики Евгения Подгорного стал фигурантом уголовного дела. Спортсмен, по данным следствия, жестоко обращался со своими воспитанниками.

Уголовное дело возбудили 1 апреля 2022 года по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

— Фигурант, являясь тренером по начальной подготовке, на которого возложены обязанности по проведению тренировок с детьми по спортивной гимнастике, в период с осени 2021 года по январь 2022 года, во время проведения тренировок в спортивном зале с малолетним мальчиком неоднократно наносил ему удары по различным частям тела ввиду неправильного выполнения последним элементов на спортивном снаряде «перекладина», — рассказали в пресс-службе регионального Следственного управления.

По данным источника НГС в правоохранительных органах, речь идет о 41-летнем тренере Максиме Бонете. Еще один педагог, Олег Степко, которого родители воспитанников также обвинили в издевательствах над детьми, пока проходит по делу в качестве свидетеля.

Фотографии обоих тренеров на стенде висят рядом

Фотографии обоих тренеров на стенде висят рядом

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В распоряжении следователей оказались четыре видеозаписи. Три из них передали в СК родители мальчиков, изображенного на них мужчину уже идентифицировали как Максима Бонета, четвертую увидели в публикациях и пока не выяснили, кто из тренеров попал в объектив камеры видеонаблюдения, добавил источник.

Поводом для проверки тренеров Олега Степко и Максима Бонета стала публикация журналистов «КП-Новосибирск». Как сообщило издание, тревогу забили родители, после того как мальчики начали возвращаться с тренировок со следами побоев на лицах.

Сейчас в здании Центра гимнастике работают следователи, в ходе разбирательства они проверят работу всех тренеров спортивного учреждения.

Также сегодня Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области заявило, что проверит Центр подготовки по спортивной гимнастике.

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