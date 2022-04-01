Тренер из центра гимнастики Евгения Подгорного стал фигурантом уголовного дела

Сейчас в здании Центра гимнастике работают следователи, в ходе разбирательства они проверят работу всех тренеров спортивного учреждения.

Также сегодня Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области заявило, что проверит Центр подготовки по спортивной гимнастике.

