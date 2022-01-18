В Новосибирске судят продавцов шин и дисков — они обманули 352 человека через интернет

В Октябрьском районном суде Новосибирска начато рассмотрение уголовного дела в отношении трех мужчин, которых обвиняют в мошенничестве: они обманывали людей через интернет-магазин.

— В период с января по апрель 2020 года посредством сети Интернет создали интернет-магазин, в котором разместили ложную информацию о продаже автомобильных шин и дисков различных моделей и марок, после чего стали принимать заказы от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, о приобретении товаров, не имея истинных намерений выполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке товаров, сообщали ложные сведения, касающиеся приобретенного товара. Введенные в заблуждение потерпевшие осуществляли перевод денежных средств, которые поступали на счет, находящийся в пользовании Красикова Н. А. , Будкова Н. В. , В ологдина Д. В ., — сообщается на сайте суда.