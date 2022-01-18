В Новосибирске судят продавцов шин и дисков — они обманули 352 человека через интернет

В Октябрьском районном суде Новосибирска начато рассмотрение уголовного дела в отношении трех мужчин, которых обвиняют в мошенничестве: они обманывали людей через интернет-магазин.
— В период с января по апрель 2020 года посредством сети Интернет создали интернет-магазин, в котором разместили ложную информацию о продаже автомобильных шин и дисков различных моделей и марок, после чего стали принимать заказы от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, о приобретении товаров, не имея истинных намерений выполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке товаров, сообщали ложные сведения, касающиеся приобретенного товара. Введенные в заблуждение потерпевшие осуществляли перевод денежных средств, которые поступали на счет, находящийся в пользовании
Кроме этого, их также обвиняют в отмывании денег: за период с марта по май 2020 года они легализовали 6 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 174 УК РФ (легализация денежных средств). Всего потерпевшими по делу проходят 352 человека.
На прошлой неделе мы писали о сибирячке, у которой мошенники украли деньги после того, как она забронировала поездку в BlaBlaCar.