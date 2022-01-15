У 21-летней сибирячки мошенники украли 42 тысячи после того, как она забронировала поездку в BlaBlaCar

В МВД России по Чемальскому району поступило заявление от 21-летней жительницы Новосибирска, у которой украли 42 тысячи рублей. Девушка гостила у родственников на новогодних каникулах, а обратно решила поехать с помощью популярного сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar.

— Найдя подходящий вариант, она забронировала поездку, после чего с потерпевшей по мессенджеру WhatsApp связался водитель. В ходе переписки потерпевшей предложили оплатить страховку жизни в размере 70 рублей, аргументируя это тем, что сервис поиска попутчиков просит это делать обязательно перед каждой поездкой. После чего мужчина отправил девушке поддельную ссылку для оплаты страховки. Для перечисления денег потребовалось ввести данные банковской карты, а также пришедшие на телефон пароли и коды, — рассказали в пресс-службе МВД по республике Алтай.