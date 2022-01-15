У 21-летней сибирячки мошенники украли 42 тысячи после того, как она забронировала поездку в BlaBlaCar

В МВД России по Чемальскому району поступило заявление от
— Найдя подходящий вариант, она забронировала поездку, после чего с потерпевшей по мессенджеру WhatsApp связался водитель. В ходе переписки потерпевшей предложили оплатить страховку жизни в размере 70 рублей, аргументируя это тем, что сервис поиска попутчиков просит это делать обязательно перед каждой поездкой. После чего мужчина отправил девушке поддельную ссылку для оплаты страховки. Для перечисления денег потребовалось ввести данные банковской карты, а также пришедшие на телефон пароли и коды, — рассказали в пресс-службе МВД по республике Алтай.
Девушка данные карты ввела, но, когда пришел СМС-код для подтверждения операции, девушка заподозрила неладное, не стала подтверждать перевод и отменила поездку. Но введенных данных было достаточно для мошенников и они совершили несколько покупок в интернет-магазинах, общей суммой 42 тысячи рублей. После обнаружения СМС о списании денежных средств, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
В МВД по республике Алтай завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».
Жительница Новосибирска пришла в банк за кредитом и столкнулась с обманом. От ее имени подали заявление о возврате страховой премии в 147 тысяч рублей. Это сделал мошенник в Уфе, зарегистрировав счет в «МТС-Банке», его подельник получил эти деньги в Москве. В ситуации разбирался корреспондент НГС.