Националист Тесак оставил третью предсмертную записку. В ней он отрицает свою виновность

Стало известно о третьей предсмертной записке националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Как рассказал адвокат Марцинкевича, в ней он отрицает свою виновность, сообщает РИА «Новости». О существовании записки говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака.
Напомним, в середине сентября осужденного Марцинкевича обнаружили мертвым в пересыльном следственном изоляторе
Ранее наши коллеги из челябинского 74.RU опубликовали первые две. В одной Тесак заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО, и попросил передать гражданской супруге книгу и личный дневник. Вторая оказалась фальшивкой. В новой же, обнаруженной во рту мужчины, написано, что он не совершал преступлений, в которых признался. Он оговорил и себя, и тех, о ком давал показания.
«При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М.С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — говорится в тексте постановления, которое приводит адвокат.
Проверку обстоятельств смерти Марцинкевича, помимо СК и ГУФСИН, начала региональная прокуратура.
Тесака признали виновным в возбуждении ненависти и вражды (статья 282 УК) из-за написанной им книги «Реструкт», которая попала в список экстремистских материалов, а также в разбое (часть 2 статьи 162 УК), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и умышленном уничтожении и повреждении имущества (части 2 статьи 167 УК). Тесак был также создателем движения «Оккупай-педофиляй», которое устраивало охоту на педофилов.
В октябре прошлого года наказание ему смягчили до восьми лет колонии общего режима.