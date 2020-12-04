Националист Тесак оставил третью предсмертную записку. В ней он отрицает свою виновность

Стало известно о третьей предсмертной записке националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Как рассказал адвокат Марцинкевича, в ней он отрицает свою виновность, сообщает РИА «Новости». О существовании записки говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака.



Напомним, в середине сентября осужденного Марцинкевича обнаружили мертвым в пересыльном следственном изоляторе № 3 в Челябинске. Его этапировали из Красноярска в Москву.



Ранее наши коллеги из челябинского 74.RU опубликовали первые две. В одной Тесак заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО, и попросил передать гражданской супруге книгу и личный дневник. Вторая оказалась фальшивкой. В новой же, обнаруженной во рту мужчины, написано, что он не совершал преступлений, в которых признался. Он оговорил и себя, и тех, о ком давал показания.