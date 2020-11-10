Новосибирец обнаружил на Софийской скелет человека

Скелет неизвестного человека нашли в Советском районе Новосибирска
Новосибирец нашел скелет человека недалеко от многоэтажки на улице Софийской в микрорайоне ОбьГЭС. Инцидент произошел 6 ноября.
— Местный житель обнаружил на участке местности скелетированные останки человека, о чем сообщил в органы внутренних дел, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Предположительно, останки принадлежат мужчине.
Сейчас следователи из-за обнаружения останков проводят проверку.
Если вам что-либо известно об этом инциденте, свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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