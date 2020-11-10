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Новосибирец обнаружил на Софийской скелет человека

О находке мужчина сообщил в правоохранительные органы

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Останки были найдены на улице Софийской

Останки были найдены на улице Софийской

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Скелет неизвестного человека нашли в Советском районе Новосибирска

Новосибирец нашел скелет человека недалеко от многоэтажки на улице Софийской в микрорайоне ОбьГЭС. Инцидент произошел 6 ноября.

— Местный житель обнаружил на участке местности скелетированные останки человека, о чем сообщил в органы внутренних дел, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Предположительно, останки принадлежат мужчине.

Сейчас следователи из-за обнаружения останков проводят проверку.

Если вам что-либо известно об этом инциденте, свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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В середине сентября под Новосибирском был обнаружен труп женщины с разбитой головой. Ранее в Новосибирской области ночью в озере Иткуль было найдено тело 68-летнего жителя Барабинска — оказалось, что это таксист, которого задушили пассажиры.

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останкискелет
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