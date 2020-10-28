Как накажут 14-летнюю сибирячку, оставившую младенца в морозилке, — разбираемся с адвокатом

14-летняя мать, заморозившая младенца насмерть, может избежать наказания
Вечером 27 октября стало известно о жутком случае в Новосибирском районе —
— В 2011 году были внесены изменения в Уголовный кодекс, и для таких случаев сделали специальный состав — статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), — говорит эксперт. — По этой статье ответственность наступает с
Если бы девочке уже исполнилось
— Следователи должны установить, из каких побуждений девочка это сделала, — объясняет Константин Чесноков. — Что она находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии после родов, как и любая женщина.
Родителей
Ситуацию с убийством новорожденного уже взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Про саму девочку известно, что она состояла на учёте в ПДН и часто «гуляла по ночам».
За последние несколько дней это далеко не первая страшная трагедия, в которой гибнут маленькие дети. Накануне в Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочь в ванной. Женщина была психически нездорова и наблюдалась в частной клинике. Сейчас она находится в СИЗО. А