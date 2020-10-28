Как накажут 14-летнюю сибирячку, оставившую младенца в морозилке, — разбираемся с адвокатом

Вечером 27 октября стало известно о жутком случае в Новосибирском районе — 14-летняя девушка родила ребёнка и спрятала его в морозилку. Младенец погиб, а его мать-подросток сама пришла в отдел полиции — сейчас делом занимаются следователи. Какое наказание грозит девушке и почему Следственный комитет может отказать в возбуждении уголовного дела — НГС узнал у адвоката Константина Чеснокова.

— В 2011 году были внесены изменения в Уголовный кодекс, и для таких случаев сделали специальный состав — статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), — говорит эксперт. — По этой статье ответственность наступает с 16 лет , а значит, следователи могут отказать в возбуждении уголовного дела.