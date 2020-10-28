28 октября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 76.46
eur 90.36
Тема дняКто владеет необычным домом в Заельцовском бору

Все новости

Все новости

Как накажут 14-летнюю сибирячку, оставившую младенца в морозилке, — разбираемся с адвокатом

Девочка может избежать уголовного наказания, но всё зависит от следователей

6 742
87Обсудить

Поделиться

Девушка сама пришла в полицию с повинной&nbsp;

Девушка сама пришла в полицию с повинной 

Поделиться

14-летняя мать, заморозившая младенца насмерть, может избежать наказания

Вечером 27 октября стало известно о жутком случае в Новосибирском районе — 14-летняя девушка родила ребёнка и спрятала его в морозилку. Младенец погиб, а его мать-подросток сама пришла в отдел полиции — сейчас делом занимаются следователи. Какое наказание грозит девушке и почему Следственный комитет может отказать в возбуждении уголовного дела — НГС узнал у адвоката Константина Чеснокова.

— В 2011 году были внесены изменения в Уголовный кодекс, и для таких случаев сделали специальный состав — статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), — говорит эксперт. — По этой статье ответственность наступает с 16 лет, а значит, следователи могут отказать в возбуждении уголовного дела.

Если бы девочке уже исполнилось 16 лет, то ей бы грозило от 2 до 4 лет ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы. При этом нет строгих правил, сколько времени должно пройти после родов, — это решают следователи.

— Следователи должны установить, из каких побуждений девочка это сделала, — объясняет Константин Чесноков. — Что она находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии после родов, как и любая женщина.


Родителей 14-летней матери также нельзя подвести под уголовную ответственность. Максимальное наказание для них в этом случае — лишение родительских прав.

Ситуацию с убийством новорожденного уже взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Про саму девочку известно, что она состояла на учёте в ПДН и часто «гуляла по ночам».

За последние несколько дней это далеко не первая страшная трагедия, в которой гибнут маленькие дети. Накануне в Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочь в ванной. Женщина была психически нездорова и наблюдалась в частной клинике. Сейчас она находится в СИЗО. А 25 октября в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском покончила с собой 11-летняя школьница — девочку мертвой обнаружила ее мама.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

убийствоубийство ребенка матерью
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (87)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!