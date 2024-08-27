С «Монополией» и плюшками: как в Новосибирске появились и стали пропадать коворкинги — и за что там платят до 20 тысяч в месяц

Коворкинг (от англ. co-working — совместная работа) — пространство, в котором любой желающий может арендовать одно или несколько рабочих мест. Источник: foragents.praktik.work











Новосибирск — третий по масштабу город России и нередко перенимает от Москвы и Санкт-Петербурга какие-то нововведения. Коворкинги в свое время тоже не стали исключением. Первые коворкинги открыли в Новосибирске больше 10 лет назад, но большинство из них уже перестали существовать. Казалось бы, сфера не прибыльная и клиентов мало, но администраторы пространств уверяют, что свободных мест у них не бывает. Корреспондент НГС узнал, какие услуги там предлагают и почему люди готовы платить за рабочее место по 19 тысяч в месяц.

По информации 2ГИС, сегодня в новосирске работает 34 офисных коворкинга. Среди предложений есть локальные и сетевые: например, под брендом Bureau Open Office работает несколько точек в Новосибирске. Первый коворкинг Bureau открылся на Урицкого, 6 шесть лет назад, когда подобное предложение на рынке ещё было новинкой. С его развитием компания открыла и второй коворкинг, тоже в Тихом центре — на Чаплыгина, 28.

Есть в Новосибирске и федеральные игроки. В частности, всероссийская сеть «Практик» работает в городе с февраля 2021 года, взяв в управление уже существующее пространство «Простор». Управляющая коворкингом компания «Смарт Дэск» зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Коворкинги в Новосибирске обретают всю большую популярность Источник: bureauopenoffice.com











Еще один крупный игрок — COWO — в 2019 году открыл две точки на Красном проспекте, 67 и Ленина, 12, но успеха не добился. В итоге филиал на улице Ленина закрыли, а офис на Красном проспекте перешел под управление сети «Практик», но уже с новым названием и концепцией, став Ofix.

Толчок к развитию коворкингов дал ковид: многие сотрудники из-за режима самоизоляции перешли на удалённую работу, но для смены обстановки им понадобились рабочие места вне дома, но и не в общем офисе (от которого компания могла вовсе отказаться). Но «Практик» и Bureau сегодня — одни из крупнейших игроков на новосибирском рынке.



Свое место

Коворкинги чаще всего не предоставляют компьютеры и ноутбуки, хотя в некоторых их можно арендовать Источник: bureauopenoffice.com











Масштабы крупнейших коворкингов в Новосибирске разные. В частности, Bureau предлагает достаточно камерные оупэн-спейсы на 30 мест каждое, в которых также есть отдельные кабинеты и переговорные. В компании отметили, что почти всегда заполненность коворкингов мини-сети доходит до 95–100%. На момент подготовки материала свободных мест в обоих филиалах не было.

Чуть просторнее Ofix на Красном проспекте: общая площадь коворкинга 372 кв. м, здесь могут одновременно работать 85 человек, а также есть кухня и переговорная комната. Осенью под этим брендом откроют еще один «гибкий офис» в «Европейском береге»: в нем будет 451 место, пять переговорных и общие пространства на площади в 2583 кв. м.

Пока же его «старший брат» «Практик» — один из самых больших коворкингов в городе. Здесь на площади в 1,4 тысячи кв. м оборудовано 258 рабочих мест, а также есть две переговорки и зал для лектория.

В Новосибирске больше двух десятков коворкингов самого разного масштаба, самый крупный из них пока — «Практик» Источник: foragents.praktik.work











Позиционирование у крупных игроков тоже разное. Например, «Практик» в компании называют «системой гибких офисов», а Ofix, которым управляет связанная компания, немного проще — и дешевле.



Тарифы в коворкингах схожие. Можно снять рабочее место от 800 рублей в день (в Bureau есть возможность почасовой оплаты — от 700 рублей в час), но выгоднее брать недельные или месячные абонементы. Например, в том же Bureau по тарифу «Резидент» месяц доступа к рабочему месту обойдётся в 9,5 тысячи рублей. В Ofix оно обойдётся в 8–15 тысяч рублей в месяц, в «Практике» 1 в 15–19 тысяч рублей в месяц, в зависимости от того, будет ли рабочее место закреплено конкретно за вами.

Кроме того, в большинстве коворкингов есть специальные тарифы для команд — и это может быть выходом для компаний, которые нанимают несколько человек в одном городе — для полноценного офиса сотрудников мало. Как рассказал НГС управляющий «Практиком» Артем Нонка, 94% выручки ковркингу приносят средние и крупные компании. В Новосибирске это OZON и VK, по всей России их частые клиенты — это СБЕР, Т-Банк и т.д.

Не только работа

В «Bureau» есть резиденты, которые арендуют место в коворкинге с самого открытия, несмотря на отъезды и прочие обстоятельства. Источник: bureauopenoffice.com











«Плюшки» в стоимость входят разные. Например, в «Практике» и Ofix они буквальные: помимо кофе в тарифы входят снэки и горячая выпечка. А на сайте Bureau указано, что это pet-friendly space — то есть если в работе вас вдохновляет ваш пёс, можете взять его с собой. Переговорки, как правило, оплачиваются отдельно, но в Bureau в базовый тариф включено от 6 до 36+ часов доступа к переговорной комнате.



Кроме того, в коворкинге подчеркивают, что им удалось создать сообщество, в котором приятно работать.



— Мы не просто пространство, которое «пришел, поработал, ушел», а нетворкинг, в котором можно запросто найти друзей, единомышленников или партнеров. Также у каждого резидента есть именной ключ, по которому они могут имеют возможность круглосуточного доступа в коворкинг, — рассказал управляющий Bureau Андрей.

На кухне «Практика» есть свежая выпечка, фрукты, профессиональная кофемашина и пивной кран Источник: foragents.praktik.work











В «Практике» к стандартному набору из стола, кресла, интернета и безлимитного кофе добавили также занятия английским языком, спортом, а летом прогулки на сапах. По пятницам здесь регулярно устанавливают кран с безлимитным пивом, предлагают закуски и игры. Есть и тематические вечеринки, на которые приглашают шеф-поваров.



— Если вечерника ирландская, то у нас здесь девушки танцуют ирландские танцы, музыканты играют на волынках и все такое, — рассказал управляющий «Практиком» Артем Нонка.



Раз в неделю в коворкинге проходят мастер-классы по рисованию, изготовлению каких-то вещей, росписи, играют в финансовые игры, в будущем хотят привлечь квалифицированного психолога.

«Нельзя ни с чем совмещать»

Рабочие места в коворкингах арендуют не только фрилансеры, но и крупные компании для своих сотрудников Источник: foragents.praktik.work











Несмотря на востребованность сферы, не все коворкинги добиваются успеха, и за последние пару лет закрылось около десятка подобных пространств.

По мнению Артема Нонки, владельцы коворкингов просто не уделяли им должного внимания и не смогли заинтересовать клиентов — для них это всего лишь один из бизнесов.



— Коворкинги нельзя ни с чем совмещать. Это отдельный бизнес, которому нужно уделять кучу внимания, развивать сотрудников, обучать их, вводить новые сервисы, что-то с этим делать, управлять, и это достаточно сложно. Клиенты не хотят просто стул, стол и интернет. Им нужно какое-то пространство, которое решает многие задачи, — объяснил управляющий «Практиком».

Почти каждый коворкинг предоставляет отдельные комнаты для презентаций и совещаний, определенное количество часов в переговорке может быть включено и в базовый тариф Источник: bureauopenoffice.com











Управляющий Bureau Андрей отметил, что хоть подобные пространства существуют в России уже больше 10 лет, в массовом сознании их нет — даже не все IT-компании, на которые в первую очередь рассчитан этот формат, берут их во внимание. По его словам, люди не ходят в коворкинги, потому что не понимают, что вместо личного офиса где-то в бизнес-центре можно купить резиденство и снять с себя кучу задач: по оплате воды, интернета, клининга.

При этом эксперты считают коворкинги как бизнес перспективными. По словам управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, если в Москве и Санкт-Петербурге сфера достигла пика развития, то в Новосибирске ей еще есть куда развиваться. Он отметил, что для работников «удаленки» наличие открытого пространство очень удобно, а для владельцев площадей — выгодно.

— Риск есть лишь в насыщении рынка, потому что количество работников, которым нужен коворкинг, может закончиться. Но это произойдет не скоро, — предположил Сергей Дьячков.



При этом активное развитие федеральных брендов и приобретение «Практиком» одного из новосибирских коворкингов эксперт тревожным не считает. Главной причиной закрытия локальных коворкингов Сергей Дьячков называет неудачное местоположение и отсутствие попадания в целевую аудиторию. А по-настоящему серьезную конкуренцию коворкингам, по его мнению, составят разве что бизнес-центры, в которых могут простаивать площади. Правда, пока рынку коммерческой недвижимости это не грозит.

Недавно мы писали, что коворкингом за 12 миллионов обзавелись коммунальщики для своих работников.