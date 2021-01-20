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В центр Новосибирска пришла сеть коворкингов из Петербурга с «пивными пятницами»

На месте «Простора» заработает «Практик» — это самая крупная российская сеть

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«Практик» занял место&nbsp;«Простора», который отличался оригинальным дизайном

«Практик» занял место «Простора», который отличался оригинальным дизайном

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Федеральная сеть коворкингов «Практик» объявила о том, что «взяла под управление локацию в центре Новосибирска». Этой локацией стал «Простор» — крупнейший коворкинг Сибири, он занимает почти весь этаж в бизнес-центре «Сити Центр».

О том, что «Практик» начнет работать в Новосибирске с февраля, говорится в официальном заявлении компании, распространенном вечером 20 января. Новосибирск станет четвертым городом присутствия сети и ее одиннадцатым коворкингом. «Практик» в Новосибирске — это первый проект сети в восточной части страны. В «Просторе» подтвердили эту информацию.

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«Простор» переходит в управление нового оператора «вместе со всей начинкой — техникой и мебелью», говорится в заявлении. При этом в «Практике» обещают провести небольшую реконструкцию. В частности, вместимость должна увеличиться до 250 человек, но сейчас заполняемость коворкинга не превышает 65%, признают в «Практике».

— Укрепившись здесь, мы планируем открыть проекты в нескольких крупных городах Сибири и Дальнего Востока, — заявил руководитель «Практика» Владимир Дорофеев.

Бывший управляющий «Простора» Артём Нонка также перешел в новую структуру и будет заниматься теперь развитием сети «Практик» в регионах. По его словам, у «Практика» будет ряд отличий. Так, например, в этой сети везде, где это для этого есть возможность, организованы спортивные зоны (или хотя бы проводятся какие-то временные занятия). Клиенты одного коворкинга также смогут воспользоваться услугами любой «Практики» в другом городе, находясь в командировке. Из необычных особенностей сети Нонка отметил «пивные пятницы», когда по пятницам резиденты могут выпить пива за счет заведения.

Сейчас коворкинги «Практика» работают в Санкт-Петербурге, Москве и городе Великие Луки Псковской области. «Простор» начал работать в 2019 году.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 50 организаций, указавших в качестве профиля своей деятельности «коворкинг». В ряде случаев, впрочем, предоставление рабочих мест в офисном пространстве, имеющем сопутствующую инфраструктуру (а именно это называется коворкингом), является для этих организаций лишь одним из видов деятельности. Один из последних открытых в городе крупных коворкингов — CoWo на Красном проспекте, где он заменил работавший здесь до этого бар Old Joy.

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коворкингэкспансия
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