В центр Новосибирска пришла сеть коворкингов из Петербурга с «пивными пятницами»

Федеральная сеть коворкингов «Практик» объявила о том, что «взяла под управление локацию в центре Новосибирска». Этой локацией стал «Простор» — крупнейший коворкинг Сибири, он занимает почти весь этаж в бизнес-центре «Сити Центр».



О том, что «Практик» начнет работать в Новосибирске с февраля, говорится в официальном заявлении компании, распространенном вечером 20 января. Новосибирск станет четвертым городом присутствия сети и ее одиннадцатым коворкингом. «Практик» в Новосибирске — это первый проект сети в восточной части страны. В «Просторе» подтвердили эту информацию.

