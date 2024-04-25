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Бизнес Предпринимай Бизнесмен из Сибири основал «ореховую империю»: теперь кедровыми сладостями лакомятся в Дубае и Кремле

Бизнесмен из Сибири основал «ореховую империю»: теперь кедровыми сладостями лакомятся в Дубае и Кремле

Узнали, сколько шишек пришлось набить на пути к успеху

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Сибиряк Алексей Альпет создал экофабрику, где производят конфеты, шоколад и напитки из кедра

В конце 90-х вчерашний студент Алексей Альпет торговал орехами, сухофруктами и восточными сладостями. Сегодня предприниматель производит сладости сибирские — в Томской области работает целая экофабрика. Кедровые палочки, грильяж и марципан разлетаются по всей стране, в списке постоянных клиентов — правительство и компании масштаба «Лукойла» и «Газпрома». Основатель компании «Сибирский кедр» Алексей Альпет рассказал, как удалось вырасти до таких масштабов и что общего у бренда с шампанским, хамоном и пармезаном.

Сладости из кедрового ореха и сибирских дикоросов знают и любят по всей стране

— Алексей, с чего всё началось?

— В 1999 году мы со знакомым решили открыть собственный бизнес. Дело было после кризиса, поэтому ставку сделали на продовольственные товары — то, что пользуется спросом. Поначалу производили макароны из твердых сортов пшеницы. Я увлекся темой здорового питания, пришла идея возить из-за рубежа разные виды орехов. Объездил практически весь мир, бывал в Южной Америке, Вьетнаме, Бразилии, Индии, Турции, Западной Африке. Мы импортировали орехи и сухофрукты, производили восточные сладости.

Алексей привозил в Томск орехи и сухофрукты со всего мира. Этот кадр сделан на рынке в Узбекистане

В путешествиях всё чаще стал задумываться, что хочу делать собственный продукт — наш, местный, который был бы у всех на слуху. Бренд, который во всём мире ассоциировали бы с Сибирью. Ведь все знают бельгийский шоколад, швейцарские часы. Или шампанское: на постсоветском пространстве мы привыкли называть так все игристые напитки, но изначально Шампань — это название провинции, где производится вино. Пармезан, хамон — та же история.

И вот в 2014 году мы придумали перерабатывать у себя на фабрике кедровые орехи. И уже десять лет доказываем, что Томская область славится не только черным золотом, но и золотом кедровым. Кедровый орех — он как нефть, только маленький (улыбается).

От фасовки привозных грецких орехов, фундука и кешью решено было перейти к работе с «родным» орехом — кедровым

— Удалось с тех пор «догнать» пармезан и покорить мировой рынок?

— У нашей фабрики два больших направления — это ядро кедрового ореха и сладости. Ядро экспортируем по всему миру: только за последний год, несмотря на международную обстановку, доставили заказы в страны СНГ, Швейцарию, Сербию, Израиль, Нидерланды, Канаду и США. Что касается сладостей, их производим в первую очередь для внутреннего, российского рынка.

На выставке Gulfood-2023 в Арабских Эмиратах сибирским орехом угощался замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Аль Салех
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На выставке Gulfood-2023 в Арабских Эмиратах сибирским орехом угощался замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Аль Салех

— В соцсетях компании есть запись от 2017 года: «Каждый второй житель Томска хоть раз пробовал наш знаменитый грильяж». Легко ли было искать первых покупателей, поклонников?

— Поначалу мало кто верил в успех, над нами смеялись. Я ведь поставил целью создать полностью натуральный продукт — без искусственных добавок, ароматизаторов, красителей и консервантов. Считал, пускай наши конфеты не будут храниться по несколько лет, но зато будут максимально экологичными.

Десять лет назад идея создавать кедровые сладости без красителей и консервантов казалась утопией

— Сегодня такой подход в тренде, выпускается всё больше продукции с приставкой «эко»…

— А десять лет назад это звучало как нонсенс, технологи крутили пальцем у виска. Так что первый год, пожалуй, был самым тяжелым. Мы подбирали рецепты, дегустировали, меняли технологии, настраивали оборудование, снова дегустировали. И конечно, старались много рассказывать о себе, быть максимально открытыми. Проводили экскурсии, приглашали к себе на производство. Конечно, многие тогда успели «вдохновиться», подсмотреть наши идеи.

С тех пор фирменную продукцию не раз пытались скопировать

— Не боитесь конкуренции?

— Несколько лет назад мой коллега за границей увидел в аэропорту интересную рекламу «Мерседеса». Практически всю площадь огромного плаката занимала фирменная решетка BMW — очень характерная и узнаваемая, а в углу скромно стоял значок «Мерседес». И надпись: «Спасибо за 100 лет конкуренции, 30 лет без вас были реально скучными». Вот примерно так мы и относимся к конкурентам (улыбается). Конечно, нас многие пытались и пытаются копировать. Бывает и так, что мы раздумываем над каким-то продуктом, считаем, что рынок еще не готов, а кто-то берет и выпускает. Думаю, это стимул не сбавлять темп и двигаться вперед.

— Насколько изменился и расширился ассортимент фабрики?

— Когда-то мы начинали с трех продуктов: это кедровые конфеты, грильяж и кедровые палочки. Все они выпускаются до сих пор. Также производим кедровый шоколад и мармелад, трюфель и марципан, органическое кедровое масло, кедровые напитки с какао, цикорием, мускатом, кедровое птичье молоко, ореховые пасты, мед, пастилу, сибирские дикоросы в шоколаде. Появился запрос — стали добавлять в рецепты сосновую шишку. Только за прошедший год запустили более 20 новинок, а совсем недавно в магазинах появилась, например, коллекция ореховых пралине с разными вкусами, крыжовник в шоколаде.

Сегодня в ассортименте экофабрики — более полутора сотен наименований
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Сегодня в ассортименте экофабрики — более полутора сотен наименований
Те самые «кедровые палочки» до сих пор пользуются огромной популярностью
И даже дизайн упаковки с 2015 года почти не изменился
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Те самые «кедровые палочки» до сих пор пользуются огромной популярностью

— У компании внушительная коллекция наград, какими достижениями особенно гордитесь?

— Три года подряд мы побеждаем в конкурсе «Экспортер года». Ну а самая, пожалуй, яркая победа была летом 2023-го на форуме «Сильные идеи для нового времени». На конкурс заявилось более пяти тысяч российских брендов, среди них выбирали пятнадцать лучших. То есть было пять номинаций, по три лидера в каждой. И мы единственные, кто победил сразу в двух номинациях, награду вручал Владимир Путин. Очень приятно, что удалось лично презентовать наш бренд и продукцию, президент подержал в руках наши конфеты, взял на дегустацию. Когда увидел кедровый грильяж, сказал, что у него аж слюнки потекли.

Сибирские сладости высоко оценил даже президент

— На производстве, наверное, ему тоже бы понравилось… На фабрике ведь до сих пор проводятся экскурсии?

— Да, мы активно проводим экскурсии и для детей, и для заинтересованных взрослых. Гости могут попробовать орехи и сладости, увидеть этапы создания продукта. Сотрудникам, кстати, помогают «роботы»: автоматически раскладывают конфеты по коробочкам, отсчитывают, закрывают крышку, клеят этикетку, укладывают маленькие упаковки в большую коробку, фасуют — и товар отправляется на склады и в магазины. Мы модернизируем оборудование, внедряем цифровые технологии, уже в ближайший год готовим кое-что очень интересное.

Сегодня на экофабрике действуют 15 производственных цехов
Каждый орех проходит через 12 стадий обработки и контроля качества
Ежегодно команда выпускает десятки новинок и проводит сотни дегустаций
Продукция фабрики продается в магазинах и на маркетплейсах, а жители Томска могут попробовать фирменные сладости в кафе в центре города

— Чем еще планируете удивлять в будущем?

— Я уже несколько лет занимаюсь восстановлением старинных домов в Томске по проекту «Дом за рубль». Это муниципальная программа: люди, инвесторы могут взять в аренду дом на 49 лет при условии, что восстановят его, приведут в порядок, сохранят исторические детали. Можно обустроить особняк для жизни в самом центре города либо сделать какое-то общественное пространство.

Еще одно «детище» Алексея — проект «Дом за рубль»
Бизнесмен за свой счет восстанавливает в центре города историческую усадьбу, его примеру уже последовали десятки томских предпринимателей и инвесторов
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Еще одно «детище» Алексея — проект «Дом за рубль»

Мы сейчас восстанавливаем не просто отдельный дом, а целую усадьбу купца Акулова. В планах сделать там кафе, фирменный магазин «Сибирского кедра» и открыть первый в стране музей кедра. Сейчас активно готовимся, задумок много, это точно будет очень необычный музей — и вскоре надеемся представить его большим и маленьким посетителям.

ПО ТЕМЕ
Кедровые орехи Полезные и натуральные продукты
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