Дом Жерара: в Новосибирске готовят к открытию ресторан имени Депардье — каким он получился и когда актёр сам в него приедет

Сейчас, по словам ресторатора, заведение уже может принимать посетителей, хотя оформление целого ряда зон пока не закончено. По этой причине он затруднился назвать дату открытия для широкой публики.

— Мы хотим начать работать в закрытом режиме: для гостей, которых будем приглашать сами, и проведения мероприятий. И уже когда будем полностью готовы, откроемся для широкой публики, — пояснил Денис Иванов.