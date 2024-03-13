Дом Жерара: в Новосибирске готовят к открытию ресторан имени Депардье — каким он получился и когда актёр сам в него приедет

Совместный проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова и французского актёра Жерара Депардье — бистро «Жерарня» — должен начать работу уже в этом месяце. На первом этапе попасть туда можно будет только по приглашению или во время каких-то мероприятий. Обозреватель НГС побывал в будущем заведении, чтобы показать, что ждёт посетителей, и узнать, приедет ли на открытие сам знаменитый француз.
Проекту нео-бистро на втором этаже исторического здания на углу улиц Ленина и Урицкого уже несколько лет. О своём намерении открыть на этой площадке заведение в этом жанре Денис Иванов рассказывал НГС ещё в 2021 году. Через несколько месяцев после этого ресторатор выложил в своём аккаунте совместное видео с Жераром Депардье, где французский актёр представлен партнёром в будущем проекте.
Сейчас, по словам ресторатора, заведение уже может принимать посетителей, хотя оформление целого ряда зон пока не закончено. По этой причине он затруднился назвать дату открытия для широкой публики.
— Мы хотим начать работать в закрытом режиме: для гостей, которых будем приглашать сами, и проведения мероприятий. И уже когда будем полностью готовы, откроемся для широкой публики, — пояснил Денис Иванов.
Интерьер «Жерарни» стилизован под классические французские бистро для повседневного посещения. На лестнице посетителей встречают рецепты из кулинарной книги самого Жерара Депардье и шаржи с высказываниями французского актёра о России.
В заведении три зала, один из них — для VIP-персон или частных мероприятий. В оформлении самого большого зала использованы декоративные элементы, которые должны напомнить посетителям героя самых кассовых фильмов с участием Депардье — серии «Астерикс и Обеликс». Например, в декоре есть штаны Обеликса с широкими белыми и лазурными полосами.
Кухней заведения будет заниматься давно работающий у Дениса Иванова шеф-повар Павел Каледин. По его словам, 35% меню будущего заведения составят классические блюда французской кухни, примерно столько же — русские и сибирские блюда, остальное займут позиции со всего мира. В ресторане будет работать собственная пекарня.
Из интересного кухонного оборудования можно отметить некий улучшенный вариант хоспера российского производства: закрытую угольную печь, где можно запекать, коптить и готовить в низкотемпературных режимах.
— При этом для всех блюд мы будем стараться использовать прежде всего местные продукты, — отметил Каледин.
Денис Иванов обещает привезти в «Жерарню» и самого Депардье, но признаёт, что это вряд ли удастся сделать раньше осени.
— Мы планировали, что он приедет уже в этом месяце, были даже билеты куплены. Но поскольку в интерьере ресторана есть вещи, которые нужно доделать или переделать, то мы решили не торопиться, — рассказал ресторатор.
Жерар Депардье — один из самых заслуженных французских актёров из ныне живущих. Его первым крупным успехом в кино стала роль в фильме «Вальсирующие» (1974 год). Зрителям в Советском союзе он был известен прежде всего по комедийным фильмам, где снимался вместе с Пьером Ришаром («Беглецы», «Папаши») и с Жаном Рено («Невезучие»). Но в его карьере был целый ряд заметных фильмов, которые в СССР не показывали: например, «Двадцатый век» Бернардо Бертолуччи, где партнёром Депардье стал Роберт Де Ниро.
Всего в его карьере свыше 60 полнометражных фильмов, на каждый из которых было продано больше миллиона билетов. Среди них были такие серьезные работы, как «Сирано Де Бержерак» (премия канского фестиваля за лучшую мужскую роль), «Последнее метро» (премия «Сезар» за лучшую мужскую роль). Но самый большой кассовый успех имела серия кино-комиксов об Астериксе и Обеликсе.
Жерар Депардье также активно снимался в телесериалах, один из последних примеров такого рода — сериал «Марсель», где он играет мэра этого города в период подготовки к новым выборам.
В общественной жизни за актером давно закрепилась репутация «нарушителя приличий». Он неоднократно критиковал Францию как страну и даже Европу в целом. В 2013 году он получил российское гражданство, а в 2022 году — еще и гражданство ОАЭ.
Депардье с Новосибирском связывает не только новый ресторан, названный в его честь. Ранее актёр успел засветиться в местном «Ашане», где продавались товары его бренда, и даже получить новосибирскую прописку.
У Дениса Иванова сейчас больше тридцати ресторанов в трёх городах России. Ему принадлежат сети «Чашка кофе» (16 кафе в Новосибирске), Beerman (четыре пивных ресторана и зал для мероприятий), сеть японских баров KU (4 заведения в Москве), сеть ресторанов #СИБИРЬСИБИРЬ (три заведения в Новосибирске, Москве и Тюмени) и т.д. Два заведения (изакая-бар «Жан Хуан Лу» и летний ресторан «Веранда») работают в том же здании, что и будущая «Жерарня».
Последний по счёту проект компании Иванова в Новосибирске заработал в сентябре прошлого года. Им стала сеть буфетов и ресторан в новом ЛДС «Сибирь-Арена».