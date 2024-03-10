Японская телекомпания подала в суд на бизнесменов из Новосибирска — они использовали образ Наруто

Арбитражный суд начал рассматривать исковые требования японской телекомпании TV TOKYO Corporation к нескольким индивидуальным предпринимателям из Новосибирской области. Информация об этом появилась на сайте суда.
С января по март 2024 года компания подала суммарно 25 заявления к новосибирским бизнесменам. От них представители японской корпорации требуют взыскать компенсацию незаконное использование изображения персонажа аниме-сериала Наруто. Суммы исков к предпринимателям варьируются от 10 тысяч рублей до 530 тысяч рублей. Большая часть ответчиков — индивидуальные предприниматели из Новосибирска и городов области.
Компания TV TOKYO Corporation также занимается трансляцией других популярных аниме-сериалов, таких как «Шаман Кинг», «Ковбой Бибоп» и другие. Кроме индивидуальных предпринимателей из Новосибирской области японская компания также судится с бизнесменами из Пермского края, Курганской области, Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее российская нефтяная компания «Лукойл» потребовала от бизнесменов из Новосибирска 129 миллионов. Компания подала пять исков по делу о вывесках на заправках.