Очень дорогое «старье»: дизайнер из Новосибирска бросил торговлю и стал создавать столы — цена доходит до 130 тысяч

«Зашел с нулем, с ним же и вышел»

Владимир Волошек родился в творческой семье. С детства любил рисовать, играть в конструктор Lego, ему нравилось собирать дома и машинки. В школе обожал геометрию и черчение. После 11 класса поступил в НГУАДИ, получил диплом архитектора. Еще в процессе учебы понял, что проектировать здания не его профессия, ему хотелось творческого проявления, хотелось видеть итоговый результат, а в строительной архитектуре это сделать сложно.

На четвертом курсе Владимир вместе с другом занялся торговлей строительными материалами: предприимчивые парни взяли небольшой кредит и запустили свое дело, начали неплохо зарабатывать. За два года работы Владимир понял, что ему не нравится то, чем он занимается.