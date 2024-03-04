Очень дорогое «старье»: дизайнер из Новосибирска бросил торговлю и стал создавать столы — цена доходит до 130 тысяч

Стол, стул или тумба — казалось бы, самые обычные базовые предметы мебели, но не для Владимира Волошека. Ему важно, чтобы изделия вызывали у человека чувства и эмоции. Дизайнер говорит, что создает мебель с характером. Владимир не успокоится, пока не доведет работу до идеала, он может на закрывать производственный цех даже ночью, если того требуют обстоятельства. Сибиряк проектирует мебель сам и очень любит это занятие — он долго шел к тому, чтобы найти то, чем действительно хочет заниматься. Корреспондент НГС поговорила с Владимиром — он рассказал, как появился мебельный бренд, какие вложения были на старте и почему его изделия особенные.
«Зашел с нулем, с ним же и вышел»
Владимир Волошек родился в творческой семье. С детства любил рисовать, играть в конструктор Lego, ему нравилось собирать дома и машинки. В школе обожал геометрию и черчение. После 11 класса поступил в НГУАДИ, получил диплом архитектора. Еще в процессе учебы понял, что проектировать здания не его профессия, ему хотелось творческого проявления, хотелось видеть итоговый результат, а в строительной архитектуре это сделать сложно.
На четвертом курсе Владимир вместе с другом занялся торговлей строительными материалами: предприимчивые парни взяли небольшой кредит и запустили свое дело, начали неплохо зарабатывать. За два года работы Владимир понял, что ему не нравится то, чем он занимается.
— Мне нравилось движение, развитие и заработок, но само занятие — нет. Рабочий день начинался с решения проблем, постоянный стресс. Мы с другом делали себе два выходных в неделю и буквально ими и жили, отключали на это время телефоны и пропадали с радаров. В понедельник все по новой, — вспоминает Владимир Волошек.
В 2014 году наступил кризис: доллар подскочил, расходы выросли, продажи упали. Предприниматель решил оставить ненавистный бизнес.
— Я как зашел с нулем, так с ним же и вышел. «Весело» прожил два года, получил опыт и дал себе обещание, что больше никогда не буду заниматься тем, что не приносит мне радости, не дает энергию, а забирает ее, — говорит мужчина.
Полгода Владимир думал, чем бы заняться. Потерянного времени ему не жалко даже несмотря на то, что периодически охватывало тревожное состояние от бездействия:
— Лучше полгода хорошо подумать, чем потерять два года на нелюбимой работе.
«На рынке было нечто, на что без слез не взглянешь»
Путем долгих размышлений Владимир понял, что хочет мебельный бренд. Будущий дизайнер уже примерно представлял, каким он должен быть. Загвоздка заключалась в том, что опыта в проектировании мебели у сибиряка не было. Учиться он пошел к своему отцу — у того была небольшая мастерская по изготовлению мебели премиум-сегмента.
— Желание возникло после того, как в стране начали появляться примеры локальных брендов. До них на рынке было нечто, на что без слез не взглянешь или дорогая Европа, не было даже Китая, — объясняет Владимир.
Мужчина прав: красивой и доступной мебели в Новосибирске действительно было очень мало. Существовали фабрики, которые изготавливали продукцию, далекую от понятия дизайна. Ситуация изменилась в лучшую сторону лишь после того, как заработала IKEA.
Владимиру захотелось сделать что-то своими руками для собственного дома. На старте он вложил около 50 000 — 70 000 рублей. Изначально мужчина хотел сделать бренд зеркал, смастерил три зеркала с подсветкой, провел съемку, сделал простенький сайт.
— У меня не было сомнений — купят или не купят, было желание сделать что-то своими руками, увидеть, потрогать. Я принимаю решения не через призму — выгодно, а через — я хочу. К своей деятельности я отношусь не как к бизнесу. При рациональном подходе я бы много чего не стал делать, — объясняет свою позицию Владимир Волошек.
Одно зеркало Владимир продал другу за 16 000 рублей (сегодня такое зеркало продается уже за 50 000 рублей), а на полученные деньги запустил рекламу в Instagram* — в то время еще не было запретов.
— Подписки шли, люди задавали вопросы, но ничего не покупали. Я впал в ступор, запаниковал. Мы с женой планировали поездку на Бали, я думал полечу воодушевленным, но в итоге полетел с мыслью: ничего не продается, да, люди оценили мою работу, но купить зеркала не захотели, — делится Владимир.
Вернувшись, он выложил в соцсеть несколько фото и, наконец, удача улыбнулась: купили сразу три зеркала. Процесс запустился, имя Владимира Волошека постепенно стало появляться на слуху среди дизайнеров, брендом также стали интересоваться люди, приближенные к этой сфере. Сегодня мебель бренда Voloshek можно встретить в Музее дизайна в Москве. Узнаванию способствует также участие в конкурсах.
Мебель с характером
Ассортимент расширился: кроме зеркал появились коллекции стульев, столов, секций для хранения. Владимир может вынашивать идею целый год, прежде чем приступит к ее реализации. Он постоянно носит с собой блокнот и карандаш.
— Бывает, смотрим с женой сериал, а у меня взгляд стеклянный — смотрю сквозь телевизор, — делится Владимир.
Дизайнер говорит, что ему важно, чтобы его работы вызывали эмоции — в философии бренда Voloshek говорится, что это мебель с характером. Владимиру также важна преемственность традиций, но в современной оболочке. В основе его изделий лежит стиль «мид сенчури» — это уютная, но слегка старомодная мебель, эклектика конструктивизма 50-х и современности.
— Я очень люблю «старье» — скажем так. Обожаю ретро-машины, ретро-мебель, ретро-архитектуру. Мне приятно гулять по Садовому Кольцу, а от «Москва Сити» хочется сбежать, — признается Владимир Волошек.
Стоимость мебели выше среднего. Дизайнер не относит свои изделия к люксовому сегменту, аргументируя тем, что, к примеру, у бренда Bork стул стоит около 300 000 рублей, стул Voloshek обойдется в 25 000 рублей. Прикроватная тумба продается за 57 000 рублей, комод — 112 200 рублей, обеденный стол — 128 000 рублей. Цена складывается из множества нюансов, включая имя бренда, материалы, дизайнерский подход.
Производство
— Бизнес формировался постепенно. Я не рисковый человек, сорвать большой куш или потерять все — история не про меня. Я спокойный, риск и адреналин я выражаю в спорте, а не в работе. К развитию дизайнерского направления подхожу медленно и рационально, размышляю, что может пригодиться, а не так что пригнал грузовик с мебелью и не знаешь, куда его деть, — объясняет Владимир принцип своей работы.
Первые изделия дизайнера появились в мастерской отца, но со временем Владимир пошел на расширение. Сегодня у него запущено собственное производство, а клиенты растянулись по всей стране. Самое сложное, по словам дизайнера, найти хорошего столяра и сформировать постоянную команду.
Владимир объясняет, что больший процент от суммы продаж в обороте, лишь 30 — 40% — прибыль. Дизайнер отказался называть даже приблизительную сумму своего дохода, сказал лишь, что ему хватает на комфортную жизнь, путешествия и дорогие увлечения: Владимир любит кататься на сноуборде и занимается рукопашным боем. В убыток никогда не работал. Только раз был случай, когда сибиряк вложил в рекламу во «Вконтакте» 200 000 рублей, а она принесла нулевой результат.
Большая часть материалов для изготовления мебели приходит из Европы — дизайнер говорит, что в нашей стране нет того качества, которое удовлетворяло бы его. К примеру, лаки и краски он привозит из Италии, фурнитуру — из Австрии, шпон — Америка, и только фанера и МДФ из России. Санкции не сильно сказались на бизнесе, по словам Владимира, новые логистические цепочки выстроились в течение нескольких месяцев.
Проектировать мебель дизайнер любит сам — это его любимый процесс. Нравится делать стулья, говорит — это не так-то просто.
— Стульев придумано множество, значит нужна новая оригинальная форма, причем такая, чтобы выдерживала нагрузку, чтобы было удобно сидеть. Стул должен быть недорогой в производстве, их покупают в количестве, если один будет стоить 50 000 рублей, покупатель задумается, — объясняет дизайнер мебели.
Сначала он рисует эскиз, потом изготавливает картонный мини-макет, потом в реальном размере, смотрит, изучает, пробует и если все устраивает и его самого, и заказчика, то приступает к завершающему этапу — процесс не быстрый, на производство уходит 40 — 60 дней. Макеты и пробная мебель не для продажи у Владимира всюду — дома, на складе, у друзей.
Вдохновение и мечты
Вдохновение приходит из путешествий, к примеру, в Венеции ему понравилась конструкция моста и тут же родилась идея, как ее использовать в подстолье обеденного стола. Серия будет называться «Апероль». Отдыхает дизайнер мало — первые 7 дней нового года до рождества, а дальше погружается в любимое дело. Если случается творческое выгорание, Владимир переключается на рутинные задачи, спустя какое-то время его отпускает, и мужчина снова готов творить. Жена Владимира поддерживает мужа, вдохновляет его, помогает — она работает в IT, сайт бренда Voloshek ее работа.
Владимир Волошек мечтает открыть дизайнерский мебельный шоурум на Садовом кольце в Москве, с эстетичной аккуратной вывеской. В нашем городе такой проект нельзя назвать рентабельным. Дизайнер поделился, что четкий бизнес-план он не прописывает, работает от сердца, ему хочется, чтобы его мебель радовала клиентов, стояла в красивых пространствах и создавала атмосферу тепла и уюта.
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