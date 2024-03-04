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Маленький, но гордый бизнесИстории

Очень дорогое «старье»: дизайнер из Новосибирска бросил торговлю и стал создавать столы — цена доходит до 130 тысяч

Владимир ушел из торгового бизнеса, чтобы творить искусство — проектировать мебель его научил отец

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Владимир Волошек, дизайнер мебели, окончил НГУАДИ

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Стол, стул или тумба — казалось бы, самые обычные базовые предметы мебели, но не для Владимира Волошека. Ему важно, чтобы изделия вызывали у человека чувства и эмоции. Дизайнер говорит, что создает мебель с характером. Владимир не успокоится, пока не доведет работу до идеала, он может на закрывать производственный цех даже ночью, если того требуют обстоятельства. Сибиряк проектирует мебель сам и очень любит это занятие — он долго шел к тому, чтобы найти то, чем действительно хочет заниматься. Корреспондент НГС поговорила с Владимиром — он рассказал, как появился мебельный бренд, какие вложения были на старте и почему его изделия особенные.

«Зашел с нулем, с ним же и вышел»

Владимир Волошек родился в творческой семье. С детства любил рисовать, играть в конструктор Lego, ему нравилось собирать дома и машинки. В школе обожал геометрию и черчение. После 11 класса поступил в НГУАДИ, получил диплом архитектора. Еще в процессе учебы понял, что проектировать здания не его профессия, ему хотелось творческого проявления, хотелось видеть итоговый результат, а в строительной архитектуре это сделать сложно.

На четвертом курсе Владимир вместе с другом занялся торговлей строительными материалами: предприимчивые парни взяли небольшой кредит и запустили свое дело, начали неплохо зарабатывать. За два года работы Владимир понял, что ему не нравится то, чем он занимается.

Стол бренда Voloshek — 128 000 рублей

Стол бренда Voloshek — 128 000 рублей

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— Мне нравилось движение, развитие и заработок, но само занятие — нет. Рабочий день начинался с решения проблем, постоянный стресс. Мы с другом делали себе два выходных в неделю и буквально ими и жили, отключали на это время телефоны и пропадали с радаров. В понедельник все по новой, — вспоминает Владимир Волошек.

В 2014 году наступил кризис: доллар подскочил, расходы выросли, продажи упали. Предприниматель решил оставить ненавистный бизнес.

— Я как зашел с нулем, так с ним же и вышел. «Весело» прожил два года, получил опыт и дал себе обещание, что больше никогда не буду заниматься тем, что не приносит мне радости, не дает энергию, а забирает ее, — говорит мужчина.

Полгода Владимир думал, чем бы заняться. Потерянного времени ему не жалко даже несмотря на то, что периодически охватывало тревожное состояние от бездействия:

— Лучше полгода хорошо подумать, чем потерять два года на нелюбимой работе.

«На рынке было нечто, на что без слез не взглянешь»

В основе мебели дизайнера лежит стиль mid centure

В основе мебели дизайнера лежит стиль mid centure

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Путем долгих размышлений Владимир понял, что хочет мебельный бренд. Будущий дизайнер уже примерно представлял, каким он должен быть. Загвоздка заключалась в том, что опыта в проектировании мебели у сибиряка не было. Учиться он пошел к своему отцу — у того была небольшая мастерская по изготовлению мебели премиум-сегмента.

— Желание возникло после того, как в стране начали появляться примеры локальных брендов. До них на рынке было нечто, на что без слез не взглянешь или дорогая Европа, не было даже Китая, — объясняет Владимир.

Мужчина прав: красивой и доступной мебели в Новосибирске действительно было очень мало. Существовали фабрики, которые изготавливали продукцию, далекую от понятия дизайна. Ситуация изменилась в лучшую сторону лишь после того, как заработала IKEA.

Владимиру захотелось сделать что-то своими руками для собственного дома. На старте он вложил около 50 000 — 70 000 рублей. Изначально мужчина хотел сделать бренд зеркал, смастерил три зеркала с подсветкой, провел съемку, сделал простенький сайт.

Сначала Владимир хотел сделать бренд зеркал, но позже расширил ассортимент

Сначала Владимир хотел сделать бренд зеркал, но позже расширил ассортимент

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— У меня не было сомнений — купят или не купят, было желание сделать что-то своими руками, увидеть, потрогать. Я принимаю решения не через призму — выгодно, а через — я хочу. К своей деятельности я отношусь не как к бизнесу. При рациональном подходе я бы много чего не стал делать, — объясняет свою позицию Владимир Волошек.

Одно зеркало Владимир продал другу за 16 000 рублей (сегодня такое зеркало продается уже за 50 000 рублей), а на полученные деньги запустил рекламу в Instagram* — в то время еще не было запретов.

— Подписки шли, люди задавали вопросы, но ничего не покупали. Я впал в ступор, запаниковал. Мы с женой планировали поездку на Бали, я думал полечу воодушевленным, но в итоге полетел с мыслью: ничего не продается, да, люди оценили мою работу, но купить зеркала не захотели, — делится Владимир.

Вернувшись, он выложил в соцсеть несколько фото и, наконец, удача улыбнулась: купили сразу три зеркала. Процесс запустился, имя Владимира Волошека постепенно стало появляться на слуху среди дизайнеров, брендом также стали интересоваться люди, приближенные к этой сфере. Сегодня мебель бренда Voloshek можно встретить в Музее дизайна в Москве. Узнаванию способствует также участие в конкурсах.

Мебель с характером

Больше всего Владимиру нравится проектировать стулья

Больше всего Владимиру нравится проектировать стулья

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Ассортимент расширился: кроме зеркал появились коллекции стульев, столов, секций для хранения. Владимир может вынашивать идею целый год, прежде чем приступит к ее реализации. Он постоянно носит с собой блокнот и карандаш.

— Бывает, смотрим с женой сериал, а у меня взгляд стеклянный — смотрю сквозь телевизор, — делится Владимир.

Дизайнер говорит, что ему важно, чтобы его работы вызывали эмоции — в философии бренда Voloshek говорится, что это мебель с характером. Владимиру также важна преемственность традиций, но в современной оболочке. В основе его изделий лежит стиль «мид сенчури» — это уютная, но слегка старомодная мебель, эклектика конструктивизма 50-х и современности.

— Я очень люблю «старье» — скажем так. Обожаю ретро-машины, ретро-мебель, ретро-архитектуру. Мне приятно гулять по Садовому Кольцу, а от «Москва Сити» хочется сбежать, — признается Владимир Волошек.

Стоимость мебели выше среднего. Дизайнер не относит свои изделия к люксовому сегменту, аргументируя тем, что, к примеру, у бренда Bork стул стоит около 300 000 рублей, стул Voloshek обойдется в 25 000 рублей. Прикроватная тумба продается за 57 000 рублей, комод — 112 200 рублей, обеденный стол — 128 000 рублей. Цена складывается из множества нюансов, включая имя бренда, материалы, дизайнерский подход.

Производство

На первых этапах изготавливают мини-макеты, они выглядят будто игрушечные

На первых этапах изготавливают мини-макеты, они выглядят будто игрушечные

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— Бизнес формировался постепенно. Я не рисковый человек, сорвать большой куш или потерять все — история не про меня. Я спокойный, риск и адреналин я выражаю в спорте, а не в работе. К развитию дизайнерского направления подхожу медленно и рационально, размышляю, что может пригодиться, а не так что пригнал грузовик с мебелью и не знаешь, куда его деть, — объясняет Владимир принцип своей работы.

Первые изделия дизайнера появились в мастерской отца, но со временем Владимир пошел на расширение. Сегодня у него запущено собственное производство, а клиенты растянулись по всей стране. Самое сложное, по словам дизайнера, найти хорошего столяра и сформировать постоянную команду.

Владимир объясняет, что больший процент от суммы продаж в обороте, лишь 30 — 40% — прибыль. Дизайнер отказался называть даже приблизительную сумму своего дохода, сказал лишь, что ему хватает на комфортную жизнь, путешествия и дорогие увлечения: Владимир любит кататься на сноуборде и занимается рукопашным боем. В убыток никогда не работал. Только раз был случай, когда сибиряк вложил в рекламу во «Вконтакте» 200 000 рублей, а она принесла нулевой результат.

Дизайнера поддерживает жена — они вместе уже 11 лет

Дизайнера поддерживает жена — они вместе уже 11 лет

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Большая часть материалов для изготовления мебели приходит из Европы — дизайнер говорит, что в нашей стране нет того качества, которое удовлетворяло бы его. К примеру, лаки и краски он привозит из Италии, фурнитуру — из Австрии, шпон — Америка, и только фанера и МДФ из России. Санкции не сильно сказались на бизнесе, по словам Владимира, новые логистические цепочки выстроились в течение нескольких месяцев.

Проектировать мебель дизайнер любит сам — это его любимый процесс. Нравится делать стулья, говорит — это не так-то просто.

— Стульев придумано множество, значит нужна новая оригинальная форма, причем такая, чтобы выдерживала нагрузку, чтобы было удобно сидеть. Стул должен быть недорогой в производстве, их покупают в количестве, если один будет стоить 50 000 рублей, покупатель задумается, — объясняет дизайнер мебели.

Сначала он рисует эскиз, потом изготавливает картонный мини-макет, потом в реальном размере, смотрит, изучает, пробует и если все устраивает и его самого, и заказчика, то приступает к завершающему этапу — процесс не быстрый, на производство уходит 40 — 60 дней. Макеты и пробная мебель не для продажи у Владимира всюду — дома, на складе, у друзей.

Вдохновение и мечты

Путешествия дарят Владимиру вдохновение, он всегда носит с собой блокнот и карандаш, делает зарисовки

Путешествия дарят Владимиру вдохновение, он всегда носит с собой блокнот и карандаш, делает зарисовки

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Вдохновение приходит из путешествий, к примеру, в Венеции ему понравилась конструкция моста и тут же родилась идея, как ее использовать в подстолье обеденного стола. Серия будет называться «Апероль». Отдыхает дизайнер мало — первые 7 дней нового года до рождества, а дальше погружается в любимое дело. Если случается творческое выгорание, Владимир переключается на рутинные задачи, спустя какое-то время его отпускает, и мужчина снова готов творить. Жена Владимира поддерживает мужа, вдохновляет его, помогает — она работает в IT, сайт бренда Voloshek ее работа.

Владимир Волошек мечтает открыть дизайнерский мебельный шоурум на Садовом кольце в Москве, с эстетичной аккуратной вывеской. В нашем городе такой проект нельзя назвать рентабельным. Дизайнер поделился, что четкий бизнес-план он не прописывает, работает от сердца, ему хочется, чтобы его мебель радовала клиентов, стояла в красивых пространствах и создавала атмосферу тепла и уюта.

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