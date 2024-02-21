Носят Мари Краймбрери и Кощей из «Слова пацана»: как дизайнер придумала «кайфовый шмот», который покупают селебрити и обычные горожане

Однако на этапе поиска швей Яна едва не отказалась от идеи: сложно было найти исполнителей, которые смогут воплотить идею, продолжает предпринимательница.



— Прошло почти полгода, а я всё никак не могла найти ту самую швею. Уже начали опускаться руки, потому что я человек-«пуля» — сама всё делаю быстро и жду быстрых результатов. В тот момент меня очень поддержал муж, он был уверен, что всё получится. Так и произошло — появилась швея, очень талантливая девочка, которая смогла воплотить в жизнь мою задумку. Мы создали лекала, отшили первые образцы. И когда я примерила готовое изделие, у меня загорелись глаза, я поняла: это оно! Мы создали первую коллекцию из костюмов и комбинезонов оверсайз, бельевых комплектов и футболок с принтами. Теперь задача была создать необычный контент, чтобы выделиться среди других брендов, — объяснила Яна. — И тут я дала разгуляться своей творческой натуре: получилось смело и провокационно.