Носят Мари Краймбрери и Кощей из «Слова пацана»: как дизайнер придумала «кайфовый шмот», который покупают селебрити и обычные горожане

— Крупный торговый центр приглашал меня на бесплатную аренду, чтобы за счет моего бренда увеличить проходимость и поток клиентов. Я была в шоке, потому что это произошло спустя всего полгода после начала работы, — рассказывает основательница BABYBORZ. — Но офлайн-магазин для меня до сих пор неактуален. Он требует огромных вложений: финансовых, физических, моральных, — а я хочу развиваться онлайн и расширять географию. Магазин — это больше про амбиции и «традиции», которым следует большинство.
Яне Федечкиной из Челябинска 30 лет, и в пандемию она придумала собственный бренд одежды. Костюмы из флиса и велюра ярких оттенков презентовали в провокационной манере — модели надевали балаклавы со стразами, наручники и цепи, купались в ванной с купюрами и так далее. Результат не заставил ждать — «борзый» костюм для выступлений выбрала Мари Краймбрери, а на днях костюм из мужской коллекции оценил Никита Кологривый — тот самый Кощей из сериала «Слово пацана» (18+). Такой успех привлек не только внимание клиентов, но и конкурентов, которые стали копировать одежду в масштабах СНГ. Подробности необычной бизнес-истории в материале наших коллег из 74.RU.
Из beauty — в производство одежды
До производства одежды Яна около пяти лет проработала в крупной компании Beauty Look, которая от небольшого отдела продаж и курсов для beauty-мастеров выросла до школы с филиалами в других странах. Яна тоже росла в карьерном плане — с должности администратора, на которую она устроилась на время летних каникул, она дошла до уровня управляющей и принимала участие в развитии этого бизнеса.
— Я занималась там организаторской работой: продавала франшизы, организовывала обучения и мастер-классы для звезд beauty-индустрии, чемпионаты, конференции и различные премии. Именно там я получила очень хороший опыт организации бизнеса и продаж. Но мне, как творческому и амбициозному человеку, не хватало реализации, да и пять лет на одном месте… хотелось перемен. Увольнялась я оттуда со слезами на глазах, потому что у меня были роскошные условия, классный руководитель и коллектив. Но я мечтала о своем бизнесе, в котором будет всё, что я люблю: общение и продажи, организация мероприятий, создание интересного контента, блогинг и моделинг. Кстати, раньше я была профессиональной моделью и даже участвовала в международном конкурсе красоты. Выбирая свое дело, я рассматривала три варианта: визажист, фотограф и бренд одежды. Муж, который занимается мягкой мебелью, посоветовал уйти по его примеру в производство. Свободный график и неограниченный рост давали возможность больше времени проводить вместе. Семья для меня очень важна, мы вместе со школы, больше 15 лет!
— Как пришла идея шить именно такие костюмы?
— Я всегда отличалась от других, одевалась в каком-то своем стиле. Хотелось создать что-то не как у всех, но при этом носибельное и практичное: готовые комплекты на каждый день, в которых ты будешь чувствовать себя круто и уверенно. Я сделала ставку на объемный силуэт, яркие цвета и плюшевые фактуры. На тот момент это было очень необычно. Все шили из футера, выбирая базовые цвета. Мой бренд выделялся на рынке и имел четкое ДНК.
Однако на этапе поиска швей Яна едва не отказалась от идеи: сложно было найти исполнителей, которые смогут воплотить идею, продолжает предпринимательница.
— Прошло почти полгода, а я всё никак не могла найти ту самую швею. Уже начали опускаться руки, потому что я человек-«пуля» — сама всё делаю быстро и жду быстрых результатов. В тот момент меня очень поддержал муж, он был уверен, что всё получится. Так и произошло — появилась швея, очень талантливая девочка, которая смогла воплотить в жизнь мою задумку. Мы создали лекала, отшили первые образцы. И когда я примерила готовое изделие, у меня загорелись глаза, я поняла: это оно! Мы создали первую коллекцию из костюмов и комбинезонов оверсайз, бельевых комплектов и футболок с принтами. Теперь задача была создать необычный контент, чтобы выделиться среди других брендов, — объяснила Яна. — И тут я дала разгуляться своей творческой натуре: получилось смело и провокационно.
— Название BABYBORZ тогда уже было?
— Да. Я сразу продумала всё до мелочей: цельную коллекцию, красивую упаковку и подарки для клиентов, фишечки в общении, философию в целом и, конечно, громкое запоминающиеся название со смыслом, которое я сразу запатентовала, хотя на тот момент не думала о том, что кто-то будет копировать название молодого бренда из Челябинска. Решение оказалось верным — осенью прошлого года мы столкнулись с наплывом фальшивок. Что значит BABYBORZ? Некоторые думают, мы как-то связаны с детьми, но это не так. Я позиционирую название как «дерзкая детка». Это полностью отражает меня — с одной стороны я милая девчонка, а с другой дерзкая детка с боевым характером.
Мари Краймбрери и другие звезды в «борзых» костюмах
Яна вспоминает, что продажи первой коллекции во многом обеспечил ее «социальный капитал» — буквально за несколько недель на страницу бренда подписались полторы тысячи человек. Ее друзья и коллеги начали активно делиться в соцсетях новостями о запуске бренда. Между тем основная часть заказов в начале поступала из других регионов России. Для Челябинска в первое время эти костюмы были слишком смелыми, полагает Федечкина:
— Покупатели мне часто пишут: «Я выхожу в вашем костюме, и на меня просто смотрят все». Сама я люблю, когда на меня смотрят, но кому-то это непривычно. Хотя со временем и клиентам это тоже начинает нравиться повышенное внимание и комплименты. Люди на улицах подходят и спрашивают, где купить, фотографируют.
Со временем география продаж костюмов, сшитых в Челябинске, вышла за пределы России. Яна рассказала, что часто отправляет посылки в ОАЭ, Швейцарию, Германию, Италию, Белоруссию и другие страны.
Сюрпризом для команды стала первая звезда, которая как обычный клиент купила их костюм. Это была Мари Краймбрери.
— В первый раз мне в мой день рождения скинули ссылку на фотографию Мари Каймбрери в нашем костюме. Она выступила в нем на VK Fest в 2022 году. И это не была какая-то реклама, просто ее менеджер заказала этот костюм для нее. Потом был еще один заказ, позже мы начали сотрудничать, периодически высылали одежду для Мари. Мы почти не делаем рекламу, всё развивается за счет сарафанного радио: клиенты/блогеры сами выкладывают, отмечают, рекомендуют.
Совсем недавно в костюме из мужской коллекции (проект «Naprimer» запустил супруг Яны) засветился тот самый Кощей из сериала «Слово пацана», Никита Кологривый. В этом случае Яна честно призналась, что они сделали подарок звезде сериала и были удивлены, когда он рассказал о них в своих социальных сетях.
Объемы продаж в BABYBORZ не раскрывают, но Яна рассказала, что начинала бизнес со стартового капитала в 100 тысяч рублей. Сейчас цех компании переезжает в большое помещение. Помимо пошива одежды Яна планирует запустить производство косметики.
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