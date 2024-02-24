С черными унитазами, фресками и луной: как выглядят самые роскошные квартиры Левобережья — цены доходят до 45 миллионов

Шикарное жилье в Новосибирске встречается, в основном, в центре. Есть еще закрытые коттеджные поселки и жилые комплексы в зеленых зонах, куда так просто не попасть. На этот раз мы решили обратить внимание на левый берег города, который не так часто упоминается в наших публикациях и подборках элитной недвижимости. Что прямо сейчас из сегмента «люкс» продается в Кировском и Ленинском районах — в этом обзоре.

