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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

С черными унитазами, фресками и луной: как выглядят самые роскошные квартиры Левобережья — цены доходят до 45 миллионов

Разглядываем пять элитных вариантов по стоимости от 21,9 миллиона рублей

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Площадь квартир в этом обзоре начинается с 68 и доходит до 133 квадратных метров

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Шикарное жилье в Новосибирске встречается, в основном, в центре. Есть еще закрытые коттеджные поселки и жилые комплексы в зеленых зонах, куда так просто не попасть. На этот раз мы решили обратить внимание на левый берег города, который не так часто упоминается в наших публикациях и подборках элитной недвижимости. Что прямо сейчас из сегмента «люкс» продается в Кировском и Ленинском районах — в этом обзоре.

Прозрачная гардеробная и луна на стене. Двушка с видом на «Арену» за 21,9 миллиона

В жилом комплексе «Панорама», который строится рядом с Горским карьером и ЛДС «Арена», продается 85-метровая двушка. Продавец уверяет, что квартира в Новосибирске такая одна — всё из-за ремонта, который сделали по дизайн-проекту.

Дом, в котором продается квартира

Дом, в котором продается квартира

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Тот самый привлекательный вид

Тот самый привлекательный вид

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Да, вы не ошиблись, на стене луна

Да, вы не ошиблись, на стене луна

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Как говорится в описании к объекту, площадь квартиры позволяет обустроить здесь еще одну спальню.

Гардеробная скрыта за стеклом

Гардеробная скрыта за стеклом

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Кухня в черных тонах

Кухня в черных тонах

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Зато светлая гостиная

Зато светлая гостиная

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Пока это одна из самых дорогих квартир среди продающихся в ЖК, цена вопроса — 21,9 милллиона рублей. С декабря, когда и была выставлена на продажу двушка, она подешевела на 400 тысяч.

Евротрешка в скандинавском стиле — 22 миллиона

Еще одна квартира в этом же ЖК (но в другом доме) — евротрешка площадью 92 квадратных метра.

Евротрешка — это, по сути, трехкомнатная квартира, в которой гостиная объединена с кухней

Евротрешка — это, по сути, трехкомнатная квартира, в которой гостиная объединена с кухней

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— В квартире гармонично нашли сочетание минимализм и скандинавский стиль с продуманной до мелочей планировкой, также установлены системы теплых полов, водонагреватель, шкафы оснащены подсветкой, есть стандартный набор всей необходимой техники. Квартира имеет особенность — в реальности выглядит лучше, чем на фото, — говорится в описании к объекту.

Продавец приложил не так много фотографий. Так, например, выглядит детская с расписными стенами

Продавец приложил не так много фотографий. Так, например, выглядит детская с расписными стенами

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Есть еще лоджия

Есть еще лоджия

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За жилье просят 22 миллиона рублей (квартира подешевела на 1 миллион).

Роспись на потолке, золото и дерево. Трешка «для гурманов недвижимости» за 22 миллиона


Самая большая квартира этого обзора — 133-метровая трехкомнатная квартира в доме 2009 года постройки. Она располагается недалеко от Монумента Славы.

Дом, где, как пишет продавец, живут «респектабельные» соседи

Дом, где, как пишет продавец, живут «респектабельные» соседи

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Всю мебель в квартире оставят новым хозяевам

Всю мебель в квартире оставят новым хозяевам

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Коридор с коврами и колоннами

Коридор с коврами и колоннами

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Вероятно, это обеденная зона, о чем сигнализирует холодильник

Вероятно, это обеденная зона, о чем сигнализирует холодильник

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— Эксклюзивное предложение для гурманов недвижимости! В квартире выполнен очень дорогой ремонт, использованы только современные, экологичные и дорогостоящие материалы. На полу паркет, испанская сантехника, натяжные потолки — Германия, осветительные приборы привезены из Италии, двери — натуральное дерево. Вся мебель также привезена из Италии и остается новым хозяевам, — пишет продавец.

Королевская спальня

Королевская спальня

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Но настоящая роскошь скрыта в санузле

Но настоящая роскошь скрыта в санузле

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Второй, с позолоченными фресками, ему не уступает

Второй, с позолоченными фресками, ему не уступает

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Квартиру продают с декабря прошлого года, ее цена — 22 миллиона.

«Бескомпромиссный лофт» с подсветкой — 25 миллионов

Снова ЖК «Панорама» и снова трешка с дизайнерским ремонтом. Речь идет о 92-метровой квартире, дизайн-проект которой подготовил архитектор Андрей Буслаев.

— В квартире осуществлена радикальная перепланировка. Жилое пространство расположено вдоль панорамных окон, которые за счет планировочного решения превращены в единый световой фронт. Помещения душевой, бытовой комнаты и санузла для эффективного температурно-влажностного режима расположены вдоль внутренней несущей стены. Образ интерьера — бескомпромиссный лофт, — говорится в объявлении.

Гостиная, совмещенная с кухней

Гостиная, совмещенная с кухней

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Важная деталь кухни — надпись с подсветкой

Важная деталь кухни — надпись с подсветкой

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Жилью не могут найти хозяина уже год

Жилью не могут найти хозяина уже год

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Спальня с лоджией, которая оборудована под рабочее место

Спальня с лоджией, которая оборудована под рабочее место

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Один из санузлов

Один из санузлов

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Квартиру продают почти год. В марте прошлого года ее оценивали в 20 миллионов рублей, теперь цена вопроса — 25 миллионов.

Двухуровневая квартира, в которой никто не жил — 45 миллионов

Самую компактную, но при этом самую дорогую квартиру продают в ЖК «Я — Маяковский» недалеко от Облбольницы в Кировском районе. Это 68-метровая трешка с винтовой лестницей, где только в 2024 году завершили ремонт.

— Отличная квартира с видом на набережную и ледовый дворец. Квартира двухуровневая с дизайнерским ремонтом. Заказывали известных дизайнеров и проектировщиков. Современные материалы и отделка. В квартире никто не жил никогда, — пишет собственник.

Квартира расположена на 22 этаже 22-этажного дома

Квартира расположена на 22 этаже 22-этажного дома

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Гостиная с искусственным огнем

Гостиная с искусственным огнем

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Гостиная совмещена с кухней — это первый уровень квартиры

Гостиная совмещена с кухней — это первый уровень квартиры

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А на втором есть спальня

А на втором есть спальня

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Это самое дорогое жилье в этом доме, его стоимость — 45 миллионов рублей.

Если вам кажется, что вы неплохо разбираетесь в элитной недвижимости Новосибирска, попробуйте свои силы в этом тесте.

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