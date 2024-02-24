С черными унитазами, фресками и луной: как выглядят самые роскошные квартиры Левобережья — цены доходят до 45 миллионов

Шикарное жилье в Новосибирске встречается, в основном, в центре. Есть еще закрытые коттеджные поселки и жилые комплексы в зеленых зонах, куда так просто не попасть. На этот раз мы решили обратить внимание на левый берег города, который не так часто упоминается в наших публикациях и подборках элитной недвижимости. Что прямо сейчас из сегмента «люкс» продается в Кировском и Ленинском районах — в этом обзоре.
Прозрачная гардеробная и луна на стене. Двушка с видом на «Арену» за 21,9 миллиона
В жилом комплексе «Панорама», который строится рядом с Горским карьером и ЛДС «Арена», продается 85-метровая двушка. Продавец уверяет, что квартира в Новосибирске такая одна — всё из-за ремонта, который сделали по дизайн-проекту.
Как говорится в описании к объекту, площадь квартиры позволяет обустроить здесь еще одну спальню.
Пока это одна из самых дорогих квартир среди продающихся в ЖК, цена вопроса — 21,9 милллиона рублей. С декабря, когда и была выставлена на продажу двушка, она подешевела на 400 тысяч.
Евротрешка в скандинавском стиле — 22 миллиона
Еще одна квартира в этом же ЖК (но в другом доме) — евротрешка площадью 92 квадратных метра.
— В квартире гармонично нашли сочетание минимализм и скандинавский стиль с продуманной до мелочей планировкой, также установлены системы теплых полов, водонагреватель, шкафы оснащены подсветкой, есть стандартный набор всей необходимой техники. Квартира имеет особенность — в реальности выглядит лучше, чем на фото, — говорится в описании к объекту.
За жилье просят 22 миллиона рублей (квартира подешевела на 1 миллион).
Роспись на потолке, золото и дерево. Трешка «для гурманов недвижимости» за 22 миллиона
Самая большая квартира этого обзора — 133-метровая трехкомнатная квартира в доме 2009 года постройки. Она располагается недалеко от Монумента Славы.
— Эксклюзивное предложение для гурманов недвижимости! В квартире выполнен очень дорогой ремонт, использованы только современные, экологичные и дорогостоящие материалы. На полу паркет, испанская сантехника, натяжные потолки — Германия, осветительные приборы привезены из Италии, двери — натуральное дерево. Вся мебель также привезена из Италии и остается новым хозяевам, — пишет продавец.
Квартиру продают с декабря прошлого года, ее цена — 22 миллиона.
«Бескомпромиссный лофт» с подсветкой — 25 миллионов
Снова ЖК «Панорама» и снова трешка с дизайнерским ремонтом. Речь идет о 92-метровой квартире, дизайн-проект которой подготовил архитектор Андрей Буслаев.
— В квартире осуществлена радикальная перепланировка. Жилое пространство расположено вдоль панорамных окон, которые за счет планировочного решения превращены в единый световой фронт. Помещения душевой, бытовой комнаты и санузла для эффективного температурно-влажностного режима расположены вдоль внутренней несущей стены. Образ интерьера — бескомпромиссный лофт, — говорится в объявлении.
Квартиру продают почти год. В марте прошлого года ее оценивали в 20 миллионов рублей, теперь цена вопроса — 25 миллионов.
Двухуровневая квартира, в которой никто не жил — 45 миллионов
Самую компактную, но при этом самую дорогую квартиру продают в ЖК «Я — Маяковский» недалеко от Облбольницы в Кировском районе. Это 68-метровая трешка с винтовой лестницей, где только в 2024 году завершили ремонт.
— Отличная квартира с видом на набережную и ледовый дворец. Квартира двухуровневая с дизайнерским ремонтом. Заказывали известных дизайнеров и проектировщиков. Современные материалы и отделка. В квартире никто не жил никогда, — пишет собственник.
Это самое дорогое жилье в этом доме, его стоимость — 45 миллионов рублей.
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