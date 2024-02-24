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Не куча хлама, а ценные экспонаты. Как и для чего экскурсовод открыла частный музей СССР — история

Рассказываем, как она смогла собрать столько вещей ушедшей эпохи

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Музей основала Оксана Климерова. Началось всё с маленьких чайников

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Быт одной семьи в советские времена не сильно отличался от быта другой. Стенка, обязательно парадная посуда, ковры... Из развлечений — небольшой телевизор. Постепенно всё это исчезло из нашей жизни. Но в Тюмени есть такое место, где собрано огромное количество вещей из того времени, когда трава была зеленее и мороженое стоило 30 копеек. Наши коллеги из 72.RU побывали в частном музее «Наша история», который основала историк и экскурсовод Оксана Климерова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Тюменка открыла частный музей, где выставлены вещи времен СССР

Видео: 72.RU

Музей из чайника

— С чего вообще всё началось? — начинает Оксана. — Любой музей, наверное, начинается с собирательства, с банального коллекционирования, которое мотивировано, так скажем, желанием восполнить какие-то пробелы.

Музей ютится на небольшой площади кабинета в обычном офисном здании в центре города. Само здание тоже осталось где-то в советских временах — вывески и отделка, такое ощущение, не реставрировались с 80-х годов прошлого века. Здесь Оксана снимает два помещения — одно предназначено для хранения будущих экспонатов, а второе стилизовано под комнату советского человека. Вещей здесь, правда, намного больше, чем было у людей в то время.

Знаменитый советский сервант. Конечно, столько сервизов у простого гражданина быть не могло. Хотя кто знает?

Знаменитый советский сервант. Конечно, столько сервизов у простого гражданина быть не могло. Хотя кто знает?

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Легендарная советская авоська

Легендарная советская авоська

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Книги, книги, книги. Обширная библиотека — обычное дело в прошлом

Книги, книги, книги. Обширная библиотека — обычное дело в прошлом

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Семья Оксаны часто переезжала. Жила на Севере, Украине, в Тобольске, ХМАО. В Тюмень она переехала и окончательно осела только в 2013 году — десять лет назад.

— Семья переезжала 11 раз. Началось всё в 90-х годах. В 2013-м я наконец-то обрела свой собственный дом, здесь, в Тюмени, и осела. Примерно в 2009 году появились первые предметы, но это была еще совершенно не коллекция, и не музей, и не желание там что-то делать, это просто был чемодан, который я привезла из Ярково от сестры своей бабушки. Там почти ничего не осталось, кроме фотографий каких-то там, бумажечек. Когда мы уезжали с Украины в 1998 году на историческую родину мамы, то много вещей осталось там, да часть раздали друзьям, — рассказывает Оксана.

Музей Оксаны начинался с обыкновенных чайников. Фарфоровые, керамические, фаянсовые, металлические, эмалированные — всего их насчитывается больше 300 штук. Интересно, что раньше Оксана не пила чай — ну просто не было привычки.

Самые разнообразные чайники выставлены на обозрение. Именно с них началась история музея

Самые разнообразные чайники выставлены на обозрение. Именно с них началась история музея

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В коллекции собраны чайники со всей России. Этот — из Свердловской области

В коллекции собраны чайники со всей России. Этот — из Свердловской области

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— Приехала учиться в Тобольск, попала в татарскую семью. Там меня научили есть свежемороженую рыбу и пить чай. Пристрастилась! Первый чайник мне подарила моя подруга. Что ее сподвигло на это, я не знаю. В 2011-м я шла по улице в Ханты-Мансийске, увидела на обочине, на тротуаре, стоит чайник в виде домика. Красивенький, целенький. Забрала, было жалко оставлять, — рассказывает Оксана.

И снова не возникло идеи организовать музей. В то время Оксана, историк по образованию, организовывала выставку, связанную с деятельностью нефтяников на тюменском Севере. Нужен был эмалированный чайник — он был взят у родственников.

— В общем, когда у тебя уже три чайника и ты ими не пользуешься, это призывает к мысли о коллекционировании. Такая очень теплая тема. И так один, второй, третий, четвертый, потом обычно к чайникам прилипают и блюдца, чашки. Происходит как: покупаешь в интернете, продавец предлагает еще посуды по сходной цене — и ты забираешь, — рассказывает Оксана.

Потом появилась мебель, которой вместе с мужем они обустраивали свое жилье. Молодым специалистам не хватало денег на новую, поэтому в их квартире появилась б/у советская мебель. Сами ее реставрировали. Получилось, что за относительно небольшие деньги они смогли приобрести то, что может их радовать долгие годы.

Сервант с чайниками приехал аж из ГДР, вслед за своими хозяевами

Сервант с чайниками приехал аж из ГДР, вслед за своими хозяевами

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— Всему бывает конец, наступает критический момент. Начинаешь задумываться, а что дальше. Либо ты останавливаешься и говоришь: «Нет, я не Плюшкин и я собирать вот это всё не могу. Надо вещи где-то хранить же, квартира — не склад. Закрываешь всё, продаешь всю свою коллекцию, которую собирал долгие годы. Либо создаешь свой музей, — говорит Оксана.

Наша героиня решила пойти по второму пути. Часть предметов, которые выставляются в ее музее, куплены на свои деньги. Самое дорогое, на что она выделила средства, — это свадебное платье, которое ей обошлось в 6 тысяч рублей. Остальное — это подарки от знакомых или же от анонимных людей, которые просто в пакете на проходной оставляют пакеты с вещами. Так музей заполняется новыми экспонатами, а Оксана пытается узнать о вещах всё — вплоть до даты производства.

Обстановка в комнате домашняя

Обстановка в комнате домашняя

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Предметы с историей

Почти все предметы, которые попадают в коллекцию к Оксане, проходят атрибуцию. То есть она определяет, из чего изготовлен предмет, кем он был изготовлен, на какой фабрике, в какой период. Помогает насмотренность, надписи на изделиях и даже самый банальный случай.

— Дело было примерно в 2009 году, я тогда еще не помышляла ни о какой коллекции. В Тобольске, в чайной, подавали напиток в больших таких красивых чайниках. Вид нас поразил — и мы даже сфотографировали с ним дочь и отправили фотографию в семейный альбом. Позже начинаю собирать чайники и вспоминаю про это фото. Прошерстила интернет, нигде его нет. Приезжаем семьей в Иркутск, в музей. Иду в книжную лавку, покупаю открытки и тут вижу — там есть этот самый чайник, произведен на Хайтинском фарфоровом заводе. Поездка длилась неделю, и за это время я нашла этот чайник. Это был, наверное, самый сложный и длительный процесс атрибуции, который продлился на протяжении нескольких лет, — говорит Оксана.

Тот самый чайник, который искала несколько лет Оксана. Кружка не из этого сервиза, но помогла определить, что именно изображено на чайнике

Тот самый чайник, который искала несколько лет Оксана. Кружка не из этого сервиза, но помогла определить, что именно изображено на чайнике

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Хайтинский завод был основан в 1869 году братьями Даниилом и Филиппом Переваловыми. Вместе с ним возник поселок у старинного села Хайта Иркутской области. В начале ХХ века на фабрике выпускали чайные и столовые сервизы, чайные пары, предметы для сервировки, мелкую скульптуру и даже детские игрушки. В 1907-м фабрика пришла в упадок, а к 1917-му была на грани закрытия. В 1920-м фабрику национализировали. Мощность завода после войны достигала до 35 миллионов изделий в год. С 1992-го в связи с тяжелым экономическим положением предприятие практически не работало. На протяжении 2000-х годов завод дважды пытались реанимировать, но безрезультатно.

На выставке собраны, такое ощущение, тысячи вещей. Оксана может рассказать про каждую, с привязкой к историям людей, их бывших обладателей. Знает она и как они попали на экспозицию.

— Этот патефон одолжили знакомые, он у меня, так сказать, в аренде. А вот у него, смотрите, — рекламное информационное приложение газеты «Тюменская правда». То есть про рекламу уже в те времена знали. Вообще, заметку мы нашли случайно, в нее была завернута фотопленка. Стало интересно, начали раскручивать тему, подали запрос в библиотеку. Они нам сказали, что такой газеты нет. Потом подняли неоцифрованные архивы — и вот, действительно, рекламное объявление 1985 года, — говорит Оксана.

Пошли бы покупать «Электрофон» по такому объявлению?

Пошли бы покупать «Электрофон» по такому объявлению?

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Своя история есть у каждой вещи — даже самой маленькой. Например, у самых простых деревянных прищепок. Ну у такого масспрома что может быть интересного? Например, условия, в которых они использовались хозяевами.

— Небольшая коммуналка госуниверситета. Тоже была в центре. Жила у одного моего знакомого там тетя. Однажды он приходит и говорит: «Вот от родственницы остались прищепки». Смотрю — а они подписаны, задаю вопросы. Он рассказывает историю, что она их подписала, чтобы их банально не забрали в коммуналке, — говорит основательница музея.

Приходилось ли вам подписывать прищепки?

Приходилось ли вам подписывать прищепки?

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Деньги и мотивация

Раньше Оксана пыталась делать тематические выставки на различные праздники — Новый год, 23 Февраля, 8 Марта. Позже она поняла, что это утомительно, и стала менять экспозицию один раз в год. Предыдущую, о детских вещах и игрушках, сняли в ноябре-декабре. Сейчас она проводит экскурсии и рассказывает и истории людей, и советских вещей.

— Не скажу, что она находит однозначный отклик среди посетителей. Потому что та задумка, которую я пыталась здесь предложить, она несколько такого философского плана. Я повествую о личных историях людей, передавших предметы, либо каких-то типологических вещей, которые рассказывают нам определенные, конкретные совершенно истории жизни советских граждан. Ну почему-то захотелось вот так пофилософствовать. Поэтому вот у нас, например, на стене Ленин рядом с иконой висит. Это, например, история о подмене идеологических символов, в которые верили в прежние времена, в советские времена, — добавляет основательница музея.

Есть в музее Оксаны личные вещи. На фото — ее родственники

Есть в музее Оксаны личные вещи. На фото — ее родственники

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Музыка не из интернета. В советские времена нужны были пластинки и специальное устройство

Музыка не из интернета. В советские времена нужны были пластинки и специальное устройство

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На содержание этого музея, еще одной выставки в одном из тюменских сёл, а также за аренду помещения, где хранятся вещи, Оксана отдает почти 40 тысяч рублей. Это бьет по семейному бюджету, но останавливаться пока она не собирается.

— Я когда-то пыталась прикинуть, сколько денег я сюда вложила. Тогда сумма выходила примерно 2,5 миллиона. И я имею в виду даже не аренду, а вот приобретение предметов. Тупо жалко бросить, пойдя на поводу какой-то эмоции. Может, я без этих музеев жизнь себе не представляю. Для меня они выглядят как свой собственный угол во вселенной, в котором я могу делать всё, что я хочу, — говорит основательница музея.

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