Не куча хлама, а ценные экспонаты. Как и для чего экскурсовод открыла частный музей СССР — история

Семья Оксаны часто переезжала. Жила на Севере, Украине, в Тобольске, ХМАО. В Тюмень она переехала и окончательно осела только в 2013 году — десять лет назад.



— Семья переезжала 11 раз. Началось всё в 90-х годах. В 2013-м я наконец-то обрела свой собственный дом, здесь, в Тюмени, и осела. Примерно в 2009 году появились первые предметы, но это была еще совершенно не коллекция, и не музей, и не желание там что-то делать, это просто был чемодан, который я привезла из Ярково от сестры своей бабушки. Там почти ничего не осталось, кроме фотографий каких-то там, бумажечек. Когда мы уезжали с Украины в 1998 году на историческую родину мамы, то много вещей осталось там, да часть раздали друзьям, — рассказывает Оксана.

