Из следователя — в сыровары: история ярославского фермера, который производит халуми и моцареллу

— Откуда взялась идея открыть свою ферму?



— В конце 2017 года я начал думать, в какой сфере хочу развиваться, и рассматривал сельское хозяйство. У меня были небольшие накопления и кусок земли. Сначала хотел просто закупать молодых бычков, откармливать и продавать. Но потом понял, что это долгий процесс: быки растут полтора года. Тогда мне посоветовали рассмотреть вариант сыроварения: к сырам местного производства как раз начали проявлять интерес, это было очень актуально.

