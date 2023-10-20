«Такой магазинище, а кассы всего три»: проверяем отзывы на «Ашан» — новосибирцы его ругают, но всё равно приезжают закупаться

«Выбирает «дешман»»





В гипермаркет решено было отправиться примерно к часам 19 в будний день, чтобы большинство новосибирцев уже успели освободиться с работы. Возле ТРЦ к этому времени уже собралось много машин, из здания выходили люди с пакетами и сумками — многие из них явно приезжали именно за продуктами.

Много народа оказалось и в самом «Ашане», люди сновали с тележками и корзинами от стеллажа к стеллажу. Из десятка касс работает действительно только 3, но также есть пункты самообслуживания. Очереди действительно есть, но без описанной в отзывах толпы, а на кассах самообслуживания и вовсе пусто.

