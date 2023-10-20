«Такой магазинище, а кассы всего три»: проверяем отзывы на «Ашан» — новосибирцы его ругают, но всё равно приезжают закупаться

Недавно на «Флампе» новосибирцы пожаловались на обслуживание покупателей в гипермаркете «Ашан» в ТРЦ «Мега». Люди сетовали, что около трех недель на кассах ажиотаж — работают только 3 из них, и покупатели выстраиваются в большие очереди. Стоять в них приходится по 40 минут, заметили в отзывах. Корреспондент НГС отправилась в гипермаркет, понаблюдала, как работают кассы, пообщалась с покупателями и выяснила, что они покупают и почему едут именно сюда.
«Выбирает «дешман»»
В гипермаркет решено было отправиться примерно к часам 19 в будний день, чтобы большинство новосибирцев уже успели освободиться с работы. Возле ТРЦ к этому времени уже собралось много машин, из здания выходили люди с пакетами и сумками — многие из них явно приезжали именно за продуктами.
Много народа оказалось и в самом «Ашане», люди сновали с тележками и корзинами от стеллажа к стеллажу. Из десятка касс работает действительно только 3, но также есть пункты самообслуживания. Очереди действительно есть, но без описанной в отзывах толпы, а на кассах самообслуживания и вовсе пусто.
ООО «АШАН» — действующее предприятие, зарегистрированное в Мытищах Московской области. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в мае 2001 года. Конечный владелец — АО «Сожепар» (Франция) и частное ООО «Меелакер Б.В.» (Нидерланды). Генеральный директор — Иван Мартинович. По итогам 2022 года компания заработала 237,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 4,7 миллиарда рублей. Основная деятельность компании — торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.
Подхожу к пенсионерке с аккуратно уложенными прядями, которая долго рассматривает вафли. Интересуюсь, почему она закупается в «Ашане» и что в основном тут берет.
— Я первый раз в этом году сюда пришла, поэтому про очереди сказать ничего не могу. Мы просто заходили в «Леруа Мерлен» за инструментами, и сюда заодно забежали, — признается женщина, представившись Светланой Павловной. — Цены на продукты растут каждый день на все, но они везде одинаковые. Я стараюсь ни в чем себе не отказывать: если что-то хочется — беру, хоть и немножко.
Молодая сибирячка неподалеку рассказала, что живет рядом и заглядывает иногда, если ей по пути. Больших очередей девушка не заметила, а вот продукты тут стоят дороже, чем в супермаркетах формата «у дома», считает она. Еще одна покупательница, женщина средних лет по имени Ольга, признается, что раньше приезжала в «Ашан» чаще.
— Раньше хороший был магазин, потом цены на свою продукцию подняли. Люди ее покупать продолжают, но не всегда она хорошего качества, — говорит Ольга. — Вообще в современных магазинах продуктовых не нравится, что часто несвежее продают, пытаются обмануть: на прилавке один ценник, а пробивают по-другому. Или в чеке появляются позиции, которые я не брала. В «Ашане» часто очереди большие замечаю. Так правильно: такой магазинище, и так мало касс. Кассиры — люди в возрасте, быстро работать не могут. Касс самообслуживания для такого магазина мало. Если в маленьких супермаркетах их по 2–3 бывает, а тут штук 8. Это мало.
«Покупаю всякую бяку»
Есть в «Ашане» и постоянные покупатели. Молодая стильная сибирячка Юлианна предпочитает гипермаркет, потому что «ненавидит ходить по маленьким магазинам». Девушка стоит на кассе с большой тележкой, доверху наполненной деликатесами и разными вкусностями.
— Я люблю в большом магазине закупаться, чтобы приехать сразу и все купить, на машине приезжаю. Я не буду везде ходить, таскаться с овощами-фруктами. Это экономия времени, — объясняет Юлианна. — В целом сейчас везде продукты дорожают, да и выбор стал хуже. Замечаю, что стало меньше чего-то дорогого, вкусного, премиального. Качество тоже хуже стало, многие продукты стали менее вкусными: например, сыры. С рыбой вообще проблемы — она стала очень дорогая, вариантов подкопченной рыбы, например, практически не осталось. Но не скажу, что мы сильно страдаем — аналоги ищем.
Пенсионерка Валентина Федоровна ходит в гипермаркеты редко — в основном, продукты на месяц закупает ее дочь. Пенсионерка любит покупать корм своему любимому псу — женщина замечает: в «Ашане» он дешевле, чем в обычных магазинах, и значительно.
Молодой человек с яркими волосами в джинсовке говорит, что в крупные гипермаркеты его манит ассортимент. При этом парень не привык экономить на продуктах питания.
— Цены на продукты растут и растут, но я никогда не экономил. Всегда при деньгах. Что хочется, всегда беру, — утверждает он.
А вот пенсионерка Татьяна Александровна такого сказать не может. Пенсия у нее всего 13 тысяч рублей, и женщине приходится подрабатывать — убирать квартиры. Но и это не особо помогает выживать.
— Я квартиры мою, иначе бы не выжила. Вот и покупаю тут всякую «бяку» (моющие средства. — Прим. ред.). Цены сейчас растут на все, на продукты — каждую неделю. Приходится искать что-то дешевое, но качественное. Скидки сейчас везде очень редкие, или кэшбек этот их знаменитый: что не надо, у них кэшбек стоит, а что надо — не по карману и без всяких скидок, — вздыхает Татьяна Александровна.
В пресс-службе «Ашана» опровергли информацию о том, что в гипермаркете в «Меге» работает мало касс.
— В среднем в выходные дни в гипермаркете «АШАН Новосибирск» открыто более 20 обычных касс, 16 касс самообслуживания, а также периферийные кассы. В связи с ростом числа покупателей магазин выводит дополнительный персонал на кассы в выходные дни, — заверили в компании.
Также в «Ашане» отметили, что во всех магазинах сети, в том числе в Новосибирске, действует программа лояльности, и список товаров в ней постоянно обновляют.
— По правилам программы клиентам начисляется кешбэк до 70% на тысячи товаров со специальными ценниками, 5% с покупки товаров под собственными торговыми марками «Ашан золотая птица» и «Ашан красная птица», праздничные баллы в честь Дня рождения, а также дополнительные баллы по персональным акциям и предложениям. Есть кэшбек на карту лояльности «Ашан» — 7% баллов по будням до 12 часов. Накопленными баллами можно оплатить до 100% стоимости покупки: 1 балл равен 1 рублю, — рассказали в пресс-службе «Ашана».
Ранее НГС писал о том, что местные жители заметили на полках магазина крыс. Грызуны бегали, никого не стесняясь. Все случилось на Красном проспекте.