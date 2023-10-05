Том Ям вместо лаборатории СО РАН: в Академгородке откроют двухэтажный ресторан с киберспортивным клубом

Владельцы гостиницы Mirotel в Новосибирске откроют ресторанно-развлекательный комплекс в Академгородке. Пока точно известно название только одного арендатора.
О своем новом проекте рассказал владелец гостиницы Mirotel и ряда предприятий группы «Сидеко» Алексей Швецов. Речь идет о двухэтажном здании во дворах по адресу проспект Академика Лаврентьева, 15/2. По словам Швецова, этот объект был приобретен его компанией на торгах еще два года назад. Раньше здесь находилась лабораторий одного из институтов СО РАН.
— Мы это здание реконструировали, реновировали и планируем в ближайшее время заселить арендаторами. На первом этаже будут работать три ресторана разных концепций, второй займут компьютерный клуб и киберспортивная аренда, — рассказал Швецов.
Пока точно можно сказать только об одном арендаторе будущего комплекса, им стал ресторан сети TomYumBar, который откроет здесь предприниматель Тимофей Тиховский. С остальными операторами пока договоры не подписаны.
У Тиховского уже есть опыт сотрудничества со Швецовым, ресторатору принадлежат открытые в «Миротеле» по франчайзингу заведения «Аджикинежаль» и заработавший на прошлой неделе TomYumBar. Последний сменил на этом месте заведение аналогичной направленности, которое тоже принадлежало Тимофею Тиховскому (и тоже работало по франшизе).
Как надеется Алексей Швецов, присутствие сразу нескольких разных проектов под одной крышей поможет привлечению посетителей в каждый из них и в весь комплекс в целом. Отчасти это подтверждает опыт уже работающих здесь проектов подобного рода. Так в комплексе без названия на Терешкова, 12а открыты ресторан грузинской кухни, бар, где проходят выступления артистов и небольшое кафе, которые дополняют фитнес-центр и несколько небольших сервисов. Целый ресторанный кластер сложился в зданиях на Морском проспекте 22, 24 и 26, где работают кофейня, кафе вьетнамской кухни, пиццерия, кафе здорового питания.
А вот владельцы большого помещения в центре Новосибирска хоть и планировали там сделать фуд-корт, но в результате решили сдать его в аренду под магазин.