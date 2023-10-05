Том Ям вместо лаборатории СО РАН: в Академгородке откроют двухэтажный ресторан с киберспортивным клубом

О своем новом проекте рассказал владелец гостиницы Mirotel и ряда предприятий группы «Сидеко» Алексей Швецов. Речь идет о двухэтажном здании во дворах по адресу проспект Академика Лаврентьева, 15/2. По словам Швецова, этот объект был приобретен его компанией на торгах еще два года назад. Раньше здесь находилась лабораторий одного из институтов СО РАН.