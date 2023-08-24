Кто кормит Новосибирск: что осталось от местных продуктовых сетей и кто ими владеет

На новосибирский рынок выходит очередной ритейлер из другого региона — екатеринбургский «ЖизньМарт», а осенью должны начать работать первые магазины новой сети X5 «Чижик». Обозреватель НГС решил посмотреть, а кто остался на рынке из местных игроков, кто владеет торговыми сетями и какое будущее их ждет.
Времена, когда региональные ритейлеры контролировали новосибирский рынок, давно прошли. Последний по-настоящему крупный игрок — «Сибирский гигант» — закрыл все магазины еще в 2021 году. Сейчас за лидерство в Новосибирске борются алтайская «Мария Ра» (288 магазинов в городе и пригородах, которые включены в карту 2ГИС) и столичная X5 Retail Group со своей сетью «Пятерочка» (280 магазинов). Причем в городской черте «Пятерочка» конкурента уже догнала, у обеих сетей тут по 206 торговых точек. Замыкает первую тройку федеральный «Магнит» (215 магазинов).
Нестандартный «Быстроном»
Это самая заметная из оставшихся местных сетей. Магазинов у нее не так много — всего 13, но они довольно крупные (3–4 тыс. кв. метров и более), а главное, довольно равномерно распределены по городу. Так что для довольно большого количества новосибирских покупателей эта сеть как минимум находится на виду.
По данным «Контур.Фокус, выручка основной операционной компании сети, ООО «ГарндТорг», в прошлом году составила 4 млрд рублей. Прибыль, правда, для таких оборотов невелика — всего 14 млн рублей, но, по крайней мере, компания не несет убытков. Основным владельцем «Быстронома» является новосибирский предприниматель Дмитрий Рейдер. 20% долей принадлежит его партнеру Евгению Кухаренко.
«Быстроном» представляет собой весьма редкий для современного российского ритейла пример заметной (но не лидирующей) региональной неспециализированной сети. Практически все игроки такого рода уже или разорились или выкуплены более крупными компаниями. Секрет живучести «Быстронома» в том, что владельцы крайне осторожно брали займы и никогда не пытались ни с кем состязаться в количестве открытых точек. Что же до продажи бизнеса конкурентам, то здесь «Быстроному» мешает выбранный формат. В России просто нет крупных игроков с магазинами такого размера. Для «Пятерочки» (и даже «Перекрёстка») помещения «Быстронома» слишком велики, а для «Ленты» слишком малы.
Локальный «Продсиб»
Сеть, название которой вряд ли что-то скажет большинству Новосибирцев. Тем не менее у нее 36 супермаркетов, разбросанных от Искитима до Толмачёвского шоссе. В основном они сконцентрированы в Бердске (18 торговых точек). Магазины «ПродСиб» сегодня представляют собой вполне стандартный массовый супермаркет. Единственным заметным отличием его можно считать присутствие на полках товаров каких-то небольших производителей. Для «Пятерочки» какой-нибудь локальный молочный завод слишком мал и просто физически не сможет обеспечить продукцией все 280 торговых точек. А сеть из 36 магазинов — это как раз тот размер, который такому поставщику по силам.
Еще лет десять назад «Продсиб» был в родном Бердске доминирующим игроком. Сейчас же в черте этого города работает уже 15 супермаркетов сети «Мария Ра», 10 «Пятерочек», девять магазинов «Ярче!», шесть «Монеток» и пять «Магнитов».
При этом сети удалось в прошлом году даже улучшить показатели. Сетью управляет две компании: ООО «ПродТорг» и ООО «ПродТорг 2». Выручка «ПродТорг» выросла на 10%, достигнув почти 280 млн рублей, а чистая прибыль составила 13,4 млн рублей. Ещё 234 млн рублей выручки и 22 млн рублей чистой прибыли дал «ПродТорг 2».
Компания принадлежит семье Болтрукевич: в числе учредителей их многочисленных предприятий указаны помимо основателя Владимира Болтрукевича и его супруга Валентина, и их сыновья Алексей, Константин, и дочь Юлия. Кроме собственно торговой сети им принадлежит производственная компания «Продсиб» (еще более 30 млн рублей оборота), торговый центр «Балтийский», Бердский рынок и т.д. Есть у них интересы и в ресторанном бизнесе — это кафе-кондитерские Sweetness. Такая диверсификация несомненно делает бизнес более устойчивым. Хотя признаков заметного роста какого-либо из направлений в последнее время у владельцев «Продсиба» не наблюдается.
«Фермер-Центр.РФ»
Проект, созданный внутри группы «Холидей», первоначально предназначался действительно для торговли фермерской продукцией. Но довольно быстро он стал мигрировать просто в сеть, делающую ставку на товары под собственной торговой маркой. После банкротства «Холидея» этот бренд выкупил один из его топ-менеджеров, трансформировав сеть в двухуровневую структуру. На первом уровне находится управляющая компания, которой принадлежит бренд, программное обеспечение, которая заключает договоры с производителями, чтобы они выпускали какие-то продукты под маркой «Фермер-Центра». На другом уровне сами магазины. Они принадлежат партнерам-франчайзи, которые управляют ими самостоятельно, но с использованием базы поставщиков, созданной управляющей компанией.
По замыслу руководителя управляющей компании «Фермер-Центра» Ильи Сухарева, такая схема позволяет выстроить ассортимент конкретного магазина под того покупателя, который живет именно в этом месте. Таким образом удается избежать прямой конкуренции с крупными игроками, победить которых местным ритейлерам нереально.
В Новосибирске у сети 32 торговых точки. Магазины, как правило, имеют небольшой размер (не больше 100 кв. метров). Открытых данных о совокупной выручке сети нет, а управляющая компания ООО «ФЦ Франчайзинг» (100% владельцем которой является Сухарев) продемонстрировала в прошлом году резкий рост (74%) выручки, достигнув 16 млн рублей. А вот чистая прибыль — 1,5 млн рублей — для ритейла может считаться весьма высокой (относительно выручки).
«Фермер-Центру», возможно, удалось уйти от лобовой конкуренции с «Пятёрочкой» и «Марией Ра», но и в выбранной нише тоже есть кому покуситься на часть покупателей. Так, ближайшим (хотя работающем в несколько другом формате) соперником в Новосибирске выглядит кузбасская «Калина-Малина». У нее так же много товаров под собственной маркой (и вообще, подается, что она сделала ставку на продукты с более высоким качеством). Уже в этом или следующем месяце в Новосибирске также начнут работать магазины уральской сети «ЖизньМарт», где ставка так же делается на товары под собственной маркой.
«Галерея вин»
Сеть магазинов алкоголя (с упором на вино) — один из старожилов новосибирского рынка. «Галерея» смогла пережить и бум супермаркетов (которые забрали значительную часть рынка алкоголя), и нашествие алкомаркетов. Причина, скорее всего, в умении минимизировать издержки: большинство магазинов расположено в подвальных помещениях, они невелики по размеру. Еще один секрет в способности предложить что-то интересное пусть и не очень широкой, но зато «своей» публике.
Всего в Новосибирске сейчас работает 14 торговых точек, снабжением которых занимается собственная дистрибьюторская компания «Торро» с оборотом в 173 млн рублей в месяц. Еще порядка 120 млн рублей дает розничный бизнес. Владельцем этого предприятия является его создатель, новосибирский бизнесмен Вилор Коляда.
«Сомелье»
Крупная, более 40 магазинов, сеть. Практически всеми розничными магазинами сети управляет ООО «Империал», ранее принадлежавшее предпринимателю Вячеславу Спицыну. Он же был директором компаний. В период с 2020 по 2022 год он вышел из состава учредителей фирм. Сейчас ООО «Империал» руководит Игорь Наймушин, ему же принадлежат 100% долей в уставном капитале компании в размере 1 млн рублей. Выручка компании за прошлый год составила 295 млн рублей, прибыль 3,1 млн рублей.
Торговые точки могут весьма существенно отличаться: от крупных винных супермаркетов, до маленьких магазинчиков размером с «Красное&Белое».
Крупные ритейлеры не только расширяют, но и сокращают присутствие на рынке. Так, компания «Лента» закрыла в Новосибирске 40% своих магазинов маленького формата.