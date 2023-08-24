Кто кормит Новосибирск: что осталось от местных продуктовых сетей и кто ими владеет

Еще лет десять назад «Продсиб» был в родном Бердске доминирующим игроком. Сейчас же в черте этого города работает уже 15 супермаркетов сети «Мария Ра», 10 «Пятерочек», девять магазинов «Ярче!», шесть «Монеток» и пять «Магнитов».

При этом сети удалось в прошлом году даже улучшить показатели. Сетью управляет две компании: ООО «ПродТорг» и ООО «ПродТорг 2». Выручка «ПродТорг» выросла на 10%, достигнув почти 280 млн рублей, а чистая прибыль составила 13,4 млн рублей. Ещё 234 млн рублей выручки и 22 млн рублей чистой прибыли дал «ПродТорг 2».