Силовики нагрянули с обысками в компанию «Русавиапром» — возбуждено уголовное дело

В Новосибирске в четверг, 3 августа, проходят обыски в офисе компании «Русавиапром», сообщил НГС источник в правоохранительных органах. В помещениях компании работают силовики.
— Обыски проводятся в раках возбужденного ранее уголовного дела, — сообщил собеседник редакции.
По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство).
Корреспондент НГС попытался связаться с представителями компании по номеру телефона, указанному на официальном сайте. Диалог сорвался несколько раз из-за проблем со связью. Редакция направила в компанию письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
В Сибирском управлении МВД на транспорте сообщили, что у них информации об обысках в «Русавиапроме» нет, и посоветовали уточнить сведения «в другом ведомстве».
В Восточном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте взяли паузу, чтобы уточнить информацию.
На сайте компании говорится, что ООО «Русавиапром» было основано в 2011 году «для реализации проекта модернизации самолета Ан-2». Также совместным решением Минпромторга и Минтранса компания была назначена изготовителем самолета ТВС-2МС (легкий многоцелевой самолет) на территории РФ.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанией «Русавиапром» руководит Крюков Алексей Сергеевич. Учредители — ЗАО «Летно-испытательный Центр «Нимбус» и Острягины Елена Анатольевна, Константин Анатольевич, Андрей Анатольевич. По итогам 2022 года выручка компании составила 58,4 млн рублей, убытки — 180,3 млн рублей.
Весной силовики нагрянули с обысками в администрацию Куйбышевского района области. Поводом стало уголовное дело о мошенничестве.