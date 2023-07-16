«Если ты выйдешь, кастинг аннулируется моментально»: как в Новосибирске под видом проб в сериал выманивают деньги

— Нужно большое количество массовки и актеров эпизодических ролей в съемку сериала. Рассматриваем различные типажи и внешности. Опыт абсолютно не важен! Для участия необходимо пройти небольшой отбор. Попробовать себя может каждый. Не упустите такую возможность! — такое объявление попалось мне на глаза во «ВКонтакте».



В заявке было указано, что набирают мужчин, женщин и даже детей. Съемки сериала, как и кастинг, якобы будут проходить в Новосибирске, оплата — от 1000 до 8000 рублей в час. Набирают людей для массовки и второго плана, но есть возможность попасть на главную роль. Правда, время ограничено: подать заявку можно было только до 10 июля. В заявке просили указать имя, возраст, город проживания и прикрепить пару фото.