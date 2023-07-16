«Если ты выйдешь, кастинг аннулируется моментально»: как в Новосибирске под видом проб в сериал выманивают деньги

У каждого есть маленькие детские мечты: жить в одном доме с друзьями, побывать в космосе, ну или стать актером или актрисой. Пусть не в главной роли, но хотя бы в массовке. Именно на такое объявление обратила внимание журналистка НГС: в Новосибирске объявили набор массовки в сериал. На деле вместо проб соискателей ждет модельная школа, которая предлагает обучение и дальнейшее продвижение в медиасфере. Правда, за услуги придется заплатить, и как можно скорее. О всех подробностях странной схемы — в репортаже НГС.
— Нужно большое количество массовки и актеров эпизодических ролей в съемку сериала. Рассматриваем различные типажи и внешности. Опыт абсолютно не важен! Для участия необходимо пройти небольшой отбор. Попробовать себя может каждый. Не упустите такую возможность! — такое объявление попалось мне на глаза во «ВКонтакте».
В заявке было указано, что набирают мужчин, женщин и даже детей. Съемки сериала, как и кастинг, якобы будут проходить в Новосибирске, оплата — от 1000 до 8000 рублей в час. Набирают людей для массовки и второго плана, но есть возможность попасть на главную роль. Правда, время ограничено: подать заявку можно было только до 10 июля. В заявке просили указать имя, возраст, город проживания и прикрепить пару фото.
На первый взгляд объявление выглядело обычным, и я решила попробовать. В конце концов, в детстве хотела стать актрисой, интересно было бы побывать на съемочной площадке, да и деньги не лишние. Контактным лицом был указан человек по имени Володя Финик. Я отправила заявку, и уже через 5 минут получила ответ: «Ждите звонка менеджера».
Вскоре мне действительно перезвонила девушка и пригласила на кастинг — «ближайший проходит как раз завтра». Менеджер уточнила, что желающих очень много, поэтому с собой обязательно нужно взять паспорт, чтобы подтвердить свою личность. При этом прийти можно в любое время с 11:00 до 20:00. Было и несколько требований к внешнему виду: черная обтягивающая одежда, легкий макияж, чистые волосы.
Не буду лукавить, уже на этом моменте я поняла, что актрисой мне не стать. По крайней мере, не таким способом. Оставалось только гадать, что скрывается за сомнительным кастингом: вебкам, рабство, торговля органами? Пробы назначили в «Римском квартале» на Кирова, 32. По данным 2ГИС, там расположено модельное агентство MaryWay, в отзывах на которое я встретила разные мнения.
— Для того чтобы отучиться в школе моделей, вы должны заплатить 50 тысяч рублей! Внимание, предоплата в день договора, предлагают кредит! Вам дадут ссылку на онлайн-курсы и никакой гарантии в обеспечении работой! — написала пользовательница Василиса.
Среди других отзывов «обман и вымогательство», «повесят на вас кредит с высокими процентами», «развод на деньги», «подсовывают договор на кредит» и прочее. Но были и положительные отклики.
— Благодаря кастинг-директорам на самом кастинге я стала более раскрепощенной, — написала Арина Баева.
Благодарный отзыв оставил и менеджер, с которым я связывалась, мечтая сняться в сериале.
— Это агентство подарило мне уверенность в себе и огромное желание развиваться в сфере съемок. Прошел подготовку по классным условиям. Спасибо MaryWay за крутой старт в этой сфере, — поделился Володя Финик, сделавший, очевидно, карьеру в самом агентстве.
Кастинг
«Раз актрисой стать не получится, то хотя бы напишу репортаж», — подумала я и пошла на кастинг. В назначенное время приехала к «Римскому кварталу», нашла вывеску MaryWay и поднялась на третий этаж. Уже на лестнице было слышно громкую музыку из офиса агентства. В нем было шумно и суетно: несколько девушек фотографировались на ярко-розовом фотофоне, кто-то делал макияж, вокруг ходили менеджеры. Меня заметили не сразу, а заметив, предложили заполнить анкету:
Вскоре ко мне подошел кастинг-менеджер, который представился Русланом, и отвел меня в переговорную. Он сходу начал предлагать услуги модельной школы, и мой вопрос о кастинге в массовку сериала его очень удивил. Немного замешкавшись, он сказал, что массовку для сериалов они тоже набирают, проектов у школы вообще много. Но без специальной подготовки ничего не получится. К счастью, в агентстве MaryWay «как раз сейчас открыли набор для универсалов». На специальных курсах обучают по четырем направлениям: актерскому мастерству, вокалу, хореографии и моделингу, а также подготовят портфолио для дальнейшей работы. Обучение платное, но если я понравлюсь продюсерам, то могу пройти на бюджет — в этом случае заплатить нужно будет только за портфолио.
Дальше стандартная схема: кастинг в три этапа — фотосъемка, дефиле и читка текста на камеру. Всё это менеджер снимал на телефон, затем «отправил в продюсерский центр в Москве». Пока мы ждали ответа от продюсеров, Руслан старался заполнить каждую минуту рассказами об успехах выпускниц MaryWay: показывал мне фотографии и видео с показов, съемок телешоу и даже клипа Ольги Бузовой.
По словам Руслана, отбор идет одновременно во всех 12 филиалах MaryWay. В комнатах для кастинга идет видеонаблюдение — иногда кастинги отсматривает лично основательница школы Мария Бабкина, восхищенно подчеркнул менеджер.
Наконец, продюсеры ответили.
— У Марии хороший коммерческий типаж, данные есть, но есть над чем работать. Если готова работать и развиваться с нами, то готовы предложить бюджетное место на все направления, — зачитал Руслан сообщение от продюсерского центра. — С вами готовы работать, у вас есть потенциал! Сейчас договор принесут на подписание.
Услышав про договор, я смутилась, но Руслан поспешил меня успокоить: договор на обучение, но «там будет прописано, что сколько стоит». В пакет услуг входит подготовка видеовизитки, фотосессия с 10 образами и 4 онлайн-курса — всё это стоит 100 тысяч рублей, ведь я прошла на бюджет.
— В договоре прописано, что после успешного прохождения экзамена ты имеешь возможность заключить контракт. Почему возможность? Потому что мы не можем тебя насильно заставить. Но в контракте прописано, что мы гарантируем давать тебе работу, — настаивал менеджер.
По его словам, после окончания курсов я быстро найду работу и с легкостью отобью стоимость обучения. Но 100 тысяч — крупная сумма, сказала я, мне нужно посоветоваться с мужем. Руслан настаивал, чтобы я звонила на месте, при нем.
— Если ты выйдешь сейчас, кастинг аннулируется моментально. За счет того, что тебя отобрали, за тобой уже закрепили бюджетное место, где-то уже остановили набор на такой типаж. На тебя надеются, в тебе увидели потенциал. Честно скажу, это не дорого для того, что ты получаешь: профессиональная съемка, онлайн-курс и самое главное — это практика, общение с реальными моделями и ведущими. Деньги агентство не получает, это расходники на съемку, — сыпал аргументами Руслан.
На мои слова о том, что я шла на кастинг в сериал и платить не собираюсь, он грустно вздохнул и подытожил, что больше не будет тратить мое время. Мы пожали руки и разошлись.
Что за агентство?
Как указано на сайте компании, MaryWay — модельное агентство, поставляющее кадры в индустрию моды. Его офисы есть в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Краснодаре и Челябинске.
Директором агентства MaryWay на официальном сайте значится модель Мария Бабкина. Как указано в биографической книге о ней, Мария родилась в городе Курчатове Курской области в семье инженеров и преподавателей. И сама училась в Москве на инженера-теплотехника.
По данным «Контур.Фокуса», ИП Мария зарегистрировала в своем родном городе в марте 2020 года. С 2022 года она выступала ответчиком по 8 искам — они были связаны с защитой прав потребителей.
На действия агентства жаловались в разных городах России. В Челябинске, например,
В Челябинском филиале агентства тогда заявили, что работают честно и открыто.
— К нам приходят люди, которые хотят продвигаться либо в телевизионном, либо в модельном направлении, — рассказывала управляющая агентством Наталья Куракина. — Агентство у нас междугороднее и международное уже даже, у нас много филиалов в стране. Мы помогаем людям, они могут купить у нас, например, онлайн-курс по позированию, по дефиле, пройти занятия, получить портфолио. Если кому-то требуется финансовая поддержка, мы можем подсказать, как взять где-то деньги. Это называется модельный минус. Потом эти деньги отрабатываются в процессе работы. По завершении обучения клиенты получают доступ к кастингам, участвуют в них и получают работу. Мы занимаемся их продвижением.
При этом, если люди хотят расторгнуть договор, им возвращают деньги, заверила Куракина.
Похожая история случилась в Екатеринбурге: там сразу несколько молодых людей ввязались в кредиты на обучающие курсы, а после пытались оспорить это в суде. Одному из них деньги вернула лично Мария Бабкина.
— Я подал обращение в суд, на следующий же день мне позвонила Бабкина (Мария Бабкина, основательница агентства. — Прим. ред.), во время разговора она перевела мне деньги «в виде исключения». На досудебные претензии там не отвечают, а суд заочно обязал бы им выплатить сумму и штрафные, — рассказывал один из пострадавших E1.RU. — Как мне объяснили, они направляют заявку в крупные банки, а те действуют через подрядчиков. На деле же кредит оформляется в микрофинансовой организации, и вместо рассрочки предоставляют кредит. В договоре указана одна сумма, в СМС приходит другая.
В самой компании MaryWay утверждают, что всех клиентов предупреждают о рассрочке и о том, что выплаты будут происходить с процентами. Там подчеркивают: если оплатить курс наличными или сразу же внести всю сумму, то нужды оформлять кредитный договор не будет.
— Моделям всегда всё рассказывается заранее, что платежи проходят через банк и с процентами. Когда человек приходит и не может оплатить [всю сумму], ему предлагается оформить кредит через банк, это проговаривается. Он [либо] соглашается, либо нет. Мы никому не навязываем это решение, — рассказывали E1.RU в MaryWay.
О том, что в агентстве навязывают кредиты, рассказывали и жительницы Новосибирска. Правда, тогда до суда дело не дошло — после публикации в СМИ им вернули деньги.